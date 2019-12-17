Девушка с протезом кисти, сделанным в Сколково, вдохновляет своим примером

История Елены Ельцовой еще раз доказывает, что вера в себя и настойчивость открывают любые двери.

Лена с красным дипломом закончила колледж ПсковГУ по специальности «банковское дело». Работодатели охотно приглашали ее на собеседование, прочитав резюме и поговорив по телефону с общительной интеллигентной девушкой. Но когда Лена приходила в офис, прятали глаза и на ходу выдумывали отговорки.

- Мне говорили: «Мы уже взяли человека на это место», «Мы вам позже перезвоним», - вспоминает Елена Ельцова. - А однажды после трех дней стажировки сказали, что я не прошла проверку службы безопасности.

Иногда Лена слышала открытым текстом: «Вам с вашей особенностью работать только дворником или где-нибудь на складе».

Елена Ельцова родилась без левой кисти. Сейчас девушка носит удобный современный протез, который ей изготовили в Сколково.

Елена родилась и выросла в Пыталово, но сейчас живет в Пскове. Приехала сюда учиться.

- В Пыталово у меня не было возможностей получить то образование, которое я хотела, - говорит Елена. - Поэтому я переехала в Псков. Город я хорошо знаю и люблю. Часто здесь бывала. Мне не было страшно одной без родителей начинать жизнь на новом месте.

После окончания колледжа, Лена безуспешно искала работу самостоятельно целых полгода — обегала полгорода.

- Я уверена в том, что самой нужно проявлять настойчивость и добиваться цели, - говорит девушка. - Но иногда обстоятельства сильнее тебя, и тогда не зазорно обратиться за помощью. Есть вещи, которые в одиночку не преодолеть.

Елена обратилась в Комитет по труду и занятости Псковской области и рассказала о своей проблеме.

- Встретили меня хорошо, - рассказывает Елена. - Предложили квотируемое рабочее место в банке.

5 декабря исполнился месяц, как Елена работает в «Россельхозбанке» специалистом службы хозяйственного обеспечения, занимается закупками.

- Работа мне нравится, - делится Елена. - В коллективе приняли хорошо, впечатления положительные.

Лена будет очень рада, если ее история послужит для кого-то положительным примером, в том числе и изменит отношение работодателей к соискателям с ограниченными возможностями.

- Я всегда хотела доказать в первую очередь себе, что я не хуже других и могу делать то же самое, что и другие люди, - говорит Елена. - Работодатели боятся брать на работу людей с ограниченными возможностями, но иногда они справляются со своими обязанностями даже лучше обычных людей, потому что проявляют больше старания и усердия. Да, в некоторых ситуациях нам надо больше времени, чтобы справиться с некоторыми задачами, но это не означает, что итоговый результат будет хуже.