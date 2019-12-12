В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Оказалось, что частный случай — совсем не единичный. Канализацию незаконно присоединяют к ливневке, и оттуда содержимое туалетов попадает в реку. Никто не понимает, как именно работает ливневка в Пскове, сколько точно в ней незаконных врезок и почему она до сих пор не сломалась.

Читатель «Псковской правды» Николай Панов прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, как хлестали фекалии в реку Пскову.

«Областное и городское руководство сделали из набережных Пскова конфетку. Гости города завидуют великолепию и красотам. Обидно то, что сами реки (Великая и Пскова) превращены в сточные канавы. Наглядный пример. В реку Пскову у дома № 6 по Советской набережной организован сток неочищенной канализации. И таких сбросов мы насчитали более 20. В тихую погоду на Золотой набережной вонь невыносимая. Везде установлены таблички «Купание запрещено». Справедливо установлены. У искупавшихся (включая меня) на следующий день появляются жуткие волдыри. У детей из секции каноэ, которые занимаются в спортивной школе, в местах длительного соприкосновения с водой неделями не проходят волдыри.

Мнимые причины, которые называет Горводоканал, — изношенность канализационной системы и слабое финансирование. В действительности всё значительно проще. Посмотрите, где сбросы неочищенных вод? Именно там, где сдавались после 90-х новые строительные объекты.

Нечистоплотные люди нашли выход — сброс канализации в ливневку, а оттуда в наши реки. В этом году ливней не было, да и дождей практически тоже. Всё стало прекрасно видно. Весь объем сбросов — канализация».