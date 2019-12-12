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Общество

В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Городские власти забетонировали слив, через который в реку текли нечистоты, незаконных врезов по всему городу еще минимум сотня

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Мария Соколова
12 декабря 2019 года, 14:11
Фото: Андрей Степанов
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Оказалось, что частный случай — совсем не единичный. Канализацию незаконно присоединяют к ливневке, и оттуда содержимое туалетов попадает в реку. Никто не понимает, как именно работает ливневка в Пскове, сколько точно в ней незаконных врезок и почему она до сих пор не сломалась.

Читатель «Псковской правды» Николай Панов прислал в редакцию письмо, в котором рассказал, как хлестали фекалии в реку Пскову.

«Областное и городское руководство сделали из набережных Пскова конфетку. Гости города завидуют великолепию и красотам. Обидно то, что сами реки (Великая и Пскова) превращены в сточные канавы. Наглядный пример. В реку Пскову у дома № 6 по Советской набережной организован сток неочищенной канализации. И таких сбросов мы насчитали более 20. В тихую погоду на Золотой набережной вонь невыносимая. Везде установлены таблички «Купание запрещено». Справедливо установлены. У искупавшихся (включая меня) на следующий день появляются жуткие волдыри. У детей из секции каноэ, которые занимаются в спортивной школе, в местах длительного соприкосновения с водой неделями не проходят волдыри.

Мнимые причины, которые называет Горводоканал, — изношенность канализационной системы и слабое финансирование. В действительности всё значительно проще. Посмотрите, где сбросы неочищенных вод? Именно там, где сдавались после 90-х новые строительные объекты.

Нечистоплотные люди нашли выход — сброс канализации в ливневку, а оттуда в наши реки. В этом году ливней не было, да и дождей практически тоже. Всё стало прекрасно видно. Весь объем сбросов — канализация».

В Пскову текли фекалии из ливнёвки
Незаконную врезку забетонировали, и в сухую погоду из стока ничего больше не течет.
Фото Андрея Степанова.
В Пскову текли фекалии из ливнёвки
Незаконную врезку забетонировали, и в сухую погоду из стока ничего больше не течет.
Фото Андрея Степанова.
В Пскову текли фекалии из ливнёвки
Незаконную врезку забетонировали, и в сухую погоду из стока ничего больше не течет.
Фото Андрея Степанова.

АВАРИЙНАЯ СХЕМА

Администрация Пскова, куда Николай Панов также отправил письмо, оперативно ответила на своем сайте:

«Канализационно-насос­ная станция (КНС), расположенная в районе дома № 6 по Советской набережной, принадлежит на праве собственности физическому лицу. Периодические изливы канализации на поверхность происходили из-за переполнения КНС сточными водами, что приводило к переливу в систему ливневой канализации. В настоящее время ее работоспособность восстановлена. Управление городского хозяйства администрации города Пскова находится в постоянном контакте с собственником и в случае необходимости направляет требования о необходимости приведения КНС в нормативное состояние».

Ответ весьма расплывчатый. Так что звоним в областную Федерацию гребного спорта.

Такой информации у нас нет, чтобы кто-то волдырями покрылся. Не слышал про такое. У нас руки только мозолями покрываются. А вода грязная, что уж тут говорить, если все дома стоят в прибрежной зоне, а сливы куда ведут? Правильно, в реку. Но про волдыри — не слышал.


В Пскову текли фекалии из ливнёвкиКонстантин Чижов,
председатель областной Федерации гребного спорта

СКРЫЛСЯ

До этого обращения были письма и от других граждан. Установлен факт несанкционированной врезки в коллектор ливневой канализации напротив канализационной насосной станции, расположенной на улице Леона Поземского, в результате чего канализационные стоки через выпуски сетей ливневой канализации попадали в реку Пскову.


В Пскову текли фекалии из ливнёвкиАлександр Здановский,
заместитель псковского природоохранного межрайонного прокурора 

По словам зампрокурора, кто именно установил эту врезку, выяснить не удалось.

Как заметил собеседник, сточные воды бытовой канализации должны поступать на очистные сооружения и только после очистки сбрасываться в реку. Сброс сточных вод в воду с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ является нарушением водоохранного законодательства.

Затем мы обратились к Сергею Фёдорову, руководителю муниципальной «Специализированной службы», которая занимается в том числе и ливневой канализацией:

Причину неприятного запаха выявили после Ганзы, в июле-августе. Существует схема аварийного сброса, и насосная станция сбрасывала стоки по этой схеме в ливневку, оттуда фекальная канализация вытекала в речку. По представлению прокуратуры моментально устранили эту проблему — забетонировали аварийный сброс, помыли со специальной химией. Сейчас из ливневой канализации никаких фекалий в реку не попадает, даже теоретически это невозможно. Теперь там не пахнет. Мы же переживаем за чистоту наших рек, стараемся вскрывать эти факты. А тут жители подключились — молодцы, отреагировали, не оставили этот факт незамеченным.


В Пскову текли фекалии из ливнёвкиСергей Фёдоров,
руководитель муниципальной «Специализированной службы»
Не только бытовые стоки, но и дренажно-ливневые воды, поступающие в сети ливневой канализации, тоже должны проходить очистку. С сентября прокуратура добивается, чтобы у ливневой канализации города, наконец-то, появился хозяин. Тогда будет с кого спрашивать. Рассматривается вопрос о передаче всей ливневки на обслуживание «Специализированной службы». 

СПРАВКА

Сейчас в ведении «Специализированной службы» только 142 км ливневой канализации. Всего 60 км имеют точное расположение на карте. Большая часть сетей проложена в 50-е годы, понятно, что никаким современным требованиям эта ливневка уже не соответствует и находится в крайне изношенном состоянии. Недавно обнаружили 100 (!) незаконных врезок в частном секторе и на предприятиях.

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