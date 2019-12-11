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Общество

Ветераны заглянули в будущее

Их спросят о качестве медобслуживания и попросят аргументированно бороться с фальсификацией истории

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Николай Иванов
11 декабря 2019 года, 10:29
Фото: Дарья Хваткова
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Из Москвы со съезда и пленума Всероссийской организации ветеранов вернулся руководитель областного Совета этой организации Николай Груздов. Он рассказал, чем в предстоящем году займутся псковские ветераны.

— Как Псковщина выглядит на общем фоне?

О работе нашей организации хорошо отзывался председатель Всероссийской организации ветеранов Владимир Епифанов еще во время визита летом на Курган Дружбы. И в его докладе на пленуме в числе еще нескольких региональных организаций тоже были отмечены с положительной стороны.


Ветераны заглянули в будущееНиколай Груздов,
руководитель областного Совета этой организации

— Какие задачи поставлены?

— Работа пленума была нацелена на мобилизацию всех наших ресурсов на завершающем этапе подготовки к 75-летию Великой Победы. Отмечалось, что наряду с традиционными мероприятиями патриотической направленности необходимо находить и использовать новые методы, формы и оригинальные практики проведения работы по развитию патриотического воспитания, охватывающего участием все поколения.

В постановлении записано, что в основе патриотического воспитания молодежи должна быть и борьба с фальсификацией истории Великой Отечественной войны. Важнейшая задача каждого ветерана — объективное аргументированное освящение событий этой войны, ее итогов и уроков.

— На что еще ориентировал пленум?

— Конечно, нашей главной задачей остается работа по защите прав и законных интересов ветеранов, улучшению социально-бытовых условий их жизни, патриотическому воспитанию граждан в соответствии с уже разработанными планами подготовки и проведения юбилейных мероприятий и в тесном взаимодействии с местными органами власти. Ветераны передают молодежи свой опыт, нравственный и духовный потенциал в целях укрепления преемственности поколений. До марта следующего года необходимо будет провести социологический опрос по определению уровня удовлетворенности ветеранов медицинским обслуживанием по месту жительства с последующим решением проблем уже на государственном уровне.

Мы должны решать конкретные проблемы каждого ветерана Великой Отечественной войны с оказанием конкретной помощи. На местах принять самое непосредственное участие в реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Активизировать работу по изданию воспоминаний участников Великой Отечественной войны, содействовать их размещению в открытом доступе в интернете для использования школьниками, студентами, преподавателями истории.  

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