Время цветного пластика в Пскове закончилось

Арбитражный суд отменил запрет администрации Пскова на строительство АЗС «Псковнефтепродукта» у развязки на повороте на Корытово недалеко от Мирожского монастыря. Городские власти с решением суда не согласны и намерены отстаивать свою позицию в апелляционной инстанции. Поэтому вопросу о возможном строительстве заправочной станции на ул. Яна Райниса, 2а был посвящен депутатский час 5 декабря в Псковской городской Думе.

ТВЁРДАЯ ПОЗИЦИЯ

Не прошло и полугода после включения десяти памятников Пскова в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как интересы защитников исторической застройки столкнулись с интересами бизнеса. С историей вопроса депутатов познакомила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова. Она напомнила, что земля, на которой собираются строить заправку, находится в зоне регулирования застройки хозяйственной деятельности объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Мирожского монастыря». «Псковнефтепродукт» получил ее от администрации области в рамках договора мены.

От владельцев этого участка, «Псковнефтепродукта», 6 июня поступило заявление на строительство автозаправочной станции. Мы получили отрицательное заключение областного комитета по охране объектов культурного наследия, что располагать в этом месте такой объект нельзя. И на основании этого выдали отказ в разрешении на строительство АЗС «Псковнеф­тепродукта».

Валентина Зубова,

заместитель главы администрации Пскова



Застройщик подал в суд, и арбитраж вынес решение о повторном рассмотрении заявления на выдачу разрешения на строительство. — Администрация города стоит на своей позиции. Выдать новое разрешение на строительство мы не сможем по той же причине, — подчеркнула Валентина Зубова. — Более того, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в июле внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, естественно, эта территория будет покрываться новыми регламентами. Председатель комитета по охране ОКН Наталья Тихомирова акцентировала внимание на используемых для облицовки здания материалах.

Очень яркие цвета будут диссонировать и нарушать внешний облик исторического поселения.

Наталья Тихомирова,

председатель комитета по охране ОКН



Кроме того, по словам Валентины Зубовой, за участком, где предполагается строительство АЗС, находится территория регенерации, где будет туристический центр — небольшие двухэтажные гостиницы, которые будут похожи на посадские дома.

НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Бизнес должен инвестировать с учетом мнения жителей города. И сегодня сложилась такая ситуация, когда не только культурная общественность, не только горожане, но и депутаты, администрация города и области против этой затеи.

Олег Брячак,

депутат городской Думы



Депутат также процитировал слова президента о том, что любые проекты не должны реализовываться без учета мнения граждан. — Вы видите, какая протестная активность против этого. На месте вашего руководителя компании я бы просто подумал, зачем ему портить имидж такого солидного предприятия, — сказал депутат и предложил найти золотую середину в разрешении этой конфликтной ситуации. — Если компания что-то отдала области, а в результате получила пятно, на котором невозможно реализовать строительство заправки, нужно выходить на руководство региона с просьбой рассмотреть вопрос компенсации. — От лица муниципалитета мы уже обратились в администрацию области, в комитет по имущественным отношениям, с предложением о возможности рассмотрения вариантов каких-то других площадок, которые не попадают в зону исторического поселения, — согласилась с депутатом Валентина Зубова. Депутат гордумы Александр Баев также отметил, что ему понятно недовольство застройщика:



Вроде получали разрешение, а оно оказалось недействительным. Но я считаю, что вы должны и нас понять. Это историческое место. И давайте не забывать о том, что там частный сектор. И там живут люди. Этот район застраивается как жилой. И я не хотел бы под своим домом иметь АЗС. Самое лучшее решение — попросить у области выделить достойное место для строительства вашего объекта. Заправочные станции в историческом городе не должны быть в центре города — это неправильно.

Александр Баев,

депутат городской Думы



АЛЬТЕРНАТИВА

Олег Брячак также предложил «мирно решить вопрос». В противном случае он обещал организовать «митинг с приглашением всех политических партий, культурной общественности, где будет принята резолюция, которая пойдет в Министерство топлива и энергетики». Свою позицию по обсуждаемому вопросу выразила и глава Пскова Елена Полонская:

Нужно любить город. Необходимо слушать мнение его жителей.

Елена Полонская,

глава Пскова

