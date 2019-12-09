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Общество

Слом журналистики

В борьбе за аудиторию СМИ вынуждены превращаться из динозавров в колибри

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Александр Машкарин
9 декабря 2019 года, 22:36
Фото: Андрей Степанов
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Второй по счету Псковский медиафорум собрался 6 декабря. Региональные и районные журналисты, медиаменеджеры и просто те, кому интересно, что происходит на медийной поляне, внимали федеральным экспертам. Внимали, то и дело поглядывая на часы: а не отстают ли наши СМИ от мировых, общероссийских тенденций.

Уже два десятка лет идет бесконечный спор о судьбе так называемых традиционных СМИ: газет, ТВ, радио. Сперва их потеснил интернет с вездесущими онлайн-СМИ. Затем в конкуренцию вступили социальные сети: информационные пристрастия людей стали удовлетворять ссылки во френд-ленте, группы а-ля «Жесть по-псковски» или «Подслушано...», «Подсмотрено...». Пространство мнений ширилось, достоверность и качество информации падало, а количество каналов ее распространения росло, росло, росло… «Фейсбук», «ВКонтакте», телеграм-канал и так далее, и так далее. Непроверенных «новостей», фейков ежедневно становилось все больше, их авторы - сами себе журналисты, не имеющие отношения к реальным СМИ. А когда подлог, откровенное вранье становилось очевидным — никто не торопится извиняться — да и кому это надо, ведь в повестке уже новый скандал, интрига, расследование. Но тень падала на настоящие СМИ, журналистов. Они-то за вранье и ложь отвечают по закону о СМИ. Не то, что анонимные авторы телеграм-каналов.

А кто мешает?

Об этой проблеме — обесценивания профессии журналиста — говорили и на нынешнем форуме. Свою боль изливал главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.

Люди уходят в социальные сети, поскольку там можно открыто говорить о проблемах, справедливо отметил он. Но:

- Блогер и журналист — не одно и то же, — подчеркнул он. — Блогер не может быть журналистом, а вот журналист может быть блогером. Блогер как акын — поет, что видит, а журналист — думает.

По словам эксперта, о журналистах начинают говорить, как о второстепенных личностях.

Слом журналистики
Спор о блогерах и журналистах смогли послушать и те, и другие.
Фото Андрея Степанова.

- А мы с вами должны нести ответственность за слово, — подчеркнул Павел Гусев. — Сегодня куча телеграм-каналов, куча соцмедиа, которые пытаются набрать аудиторию, которая приносит им деньги.

Правда, ему справедливо отвечали — прежде всего в части способов распространения информации — а кто мешает газете тоже иметь свой телеграм-канал или активно работать в социальных сетях?

В режиме сториз

Директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов считает, что ни одна история сейчас не живет больше 24 часов. Это раньше тему можно было мусолить и обсуждать неделями, потом днями — пока ее не сменяла следующая резонансная. Теперь же — 24 часа — как в сториз в социальных сетях — не больше. И у вас, то есть у нас, журналистов, считает Терехов, есть только это время, чтобы быть актуальными.

Аудиторию сейчас буквально плющит тоннами информационных сообщений.

Люди начинают закрываться в своими маленькие информационные домики (подпишусь на новости только про котиков!), в которых гиганты медиа и их более мелкие региональные собратья пытаются, словно сквозняк, пробраться во все щели.

КСТАТИ

Более 300 участников собрал II Псковский медиафорум

Значение теперь имеет не качество статьи, а степень ненависти, хайпа.

- Главное стало — достать, - не скрывала еще один гость медиафорума, блогер Леся Рябцева.

Слом журналистики
Леся Рябцева удивлялась наличию в Пскове телеграм-каналов.
Фото Андрея Степанова.

По этой части Лесе равных еще поискать. В своем телеграм-канале после выступления Гусева она назвала его «невозможно устаревшим и обиженным». Впрочем, главред «МК» в долгу не остался, окрестив Рябцеву «Бабой Ягой». И это я еще процитировал самые мягкие высказывания спикеров друг о друге. Не похайпишь, не заработаешь, да уж.

Впрочем, бубнить и заниматься самокопанием — верный способ остаться на обочине жизни для СМИ. А тем времени мимо будут проносится те, кто освоил новые способы распространения информации, не теряя при этом в качестве и наращивая скорость доставки.

Современные редакции, если хотят выжить должны превращаться из неповоротливых и медленных динозавров в быстрых колибри.

Еще одна важная вещь, которую в погоне за аудиторией и трафиком, утратили многие СМИ, это уважение к читателю.

Но еще важнее — чтобы и сам читатель не терял самоуважения.

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