Удача опьянила браконьеров

С начала этого года браконьеры в Псковской области убили уже больше двадцати животных. Попавшиеся с косулями действовали нагло: мясо сильно не прятали, ружье даже не потрудились убрать в чехол. И за это тоже будут наказаны. Трое пенсионеров убили двух самцов косули. Разделанные туши животных обнаружили в багажнике их машины сотрудники ДПС недалеко от деревни Пузырево в Пыталовском районе. — Они ехали настолько нагло, что даже держали незачехленное оружие в салоне своего автомобиля, — говорит заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. — Наверное, были опьянены удачей.

СПРАВКА В этом году браконьеры убили 11 лосей 8 косуль, 2 оленей. Какой ущерб придется возместить за незаконную добычу животных: Лось: самец — 240 тысяч, самка — 400 тысяч. Косуля: самец — 120 тысяч, самка — 200 тысяч. Олень: самец — 210 тысяч, самка — 350 тысяч.

Охотничьи инспекторы вызвали на подмогу полицейских из Опочки, вместе обследовали территорию, а это общедоступные охотничьи угодья, и нашли спрятанные головы и шкуры. Позже инспекторы определили, что убитые животные — самцы европейской косули. Охотиться на этих животных не запрещено, но только в определенное время и по строгим лимитам. У задержанных браконьеров разрешения на охоту не было. Теперь их ждет суд, уголовное дело возбудили по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Как рассказал Андрей Горкунов, один из браконьеров-пенсионеров — бывший сотрудник правоохранительных органов, получает хорошую пенсию, и взять в руки оружие его точно не нужда заставила. Двое других охотников тоже не голодали. Помимо уголовного дела, на них завели еще и административное. Возить в салоне автомашины незачехленное огнестрельное оружие — тоже нарушение. По правилам оно должно быть в чехле и лежать отдельно от патронов. Браконьеры уже возместили государству нанесенный своей незаконной охотой ущерб — заплатили 240 тысяч рублей, по 120 тысяч за каждую убитую косулю. Ущерб за убийство разных пород животных высчитывают в Минприроды, самки стоят дороже.

КСТАТИ По данным на 1 ноября, охотоведы выявили 16 случаев незаконной добычи парнокопытных животных. 9 нарушителей уже привлекли к уголовной ответственности.