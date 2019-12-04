Удача опьянила браконьеров

С начала этого года браконьеры в Псковской области убили уже больше двадцати животных. Попавшиеся с косулями действовали нагло: мясо сильно не прятали, ружье даже не потрудились убрать в чехол. И за это тоже будут наказаны.
Трое пенсионеров убили двух самцов косули. Разделанные туши животных обнаружили в багажнике их машины сотрудники ДПС недалеко от деревни Пузырево в Пыталовском районе.
— Они ехали настолько нагло, что даже держали незачехленное оружие в салоне своего автомобиля, — говорит заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. — Наверное, были опьянены удачей.
СПРАВКА
Охотничьи инспекторы вызвали на подмогу полицейских из Опочки, вместе обследовали территорию, а это общедоступные охотничьи угодья, и нашли спрятанные головы и шкуры. Позже инспекторы определили, что убитые животные — самцы европейской косули. Охотиться на этих животных не запрещено, но только в определенное время и по строгим лимитам. У задержанных браконьеров разрешения на охоту не было. Теперь их ждет суд, уголовное дело возбудили по статье 258 УК РФ (незаконная охота).
В этом году браконьеры убили 11 лосей 8 косуль, 2 оленей.
Какой ущерб придется возместить за незаконную добычу животных:
Лось: самец — 240 тысяч, самка — 400 тысяч.
Косуля: самец — 120 тысяч, самка — 200 тысяч.
Олень: самец — 210 тысяч, самка — 350 тысяч.
Как рассказал Андрей Горкунов, один из браконьеров-пенсионеров — бывший сотрудник правоохранительных органов, получает хорошую пенсию, и взять в руки оружие его точно не нужда заставила. Двое других охотников тоже не голодали. Помимо уголовного дела, на них завели еще и административное. Возить в салоне автомашины незачехленное огнестрельное оружие — тоже нарушение. По правилам оно должно быть в чехле и лежать отдельно от патронов.
Браконьеры уже возместили государству нанесенный своей незаконной охотой ущерб — заплатили 240 тысяч рублей, по 120 тысяч за каждую убитую косулю. Ущерб за убийство разных пород животных высчитывают в Минприроды, самки стоят дороже.
КСТАТИ
Какое еще наказание, кроме штрафа, получат браконьеры, решит суд. Ранее эти пенсионеры в незаконной охоте замечены не были.
По данным на 1 ноября, охотоведы выявили 16 случаев незаконной добычи парнокопытных животных. 9 нарушителей уже привлекли к уголовной ответственности.
Очень часто охотники оправдывают незаконное убийство животного случайным выстрелом. К примеру, шел на охоту с разрешением на добычу одного лося возрастом до года, а убил еще и взрослую самку. Якобы при стрельбе случайно зацепил, целился в одно животное, а попал в другое — такие версии часто слышат инспекторы и судьи. Но ущерб за незаконное убийство возмещать придется в любом случае.
— Стрелять нужно по ясно видимой цели, — говорит консультант отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Елена Силенко. — Даже транспортировка убитого животного тоже считается незаконной добычей. «Друг перевезти попросил или случайно в лесу нашел» не зачтут в качестве аргумента. У нас был случай, когда в сетях рыбаков запуталась косуля и они перерезали ей горло. Потом рыбаки оправдывались тем, что косуля была больная и они намеревались скормить ее собакам. Однако суд вынес решение не в пользу рыбаков, и им пришлось возместить 120 тысяч рублей ущерба.