Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло

Текст:
Наталья Баранова
4 декабря 2019 года, 12:32
Фото: en.naturephoto.lt
0

С начала этого года браконьеры в Псковской области убили уже больше двадцати животных. Попавшиеся с косулями действовали нагло: мясо сильно не прятали, ружье даже не потрудились убрать в чехол. И за это тоже будут наказаны.

Трое пенсионеров убили двух самцов косули. Разделанные туши животных обнаружили в багажнике их машины сотрудники ДПС недалеко от деревни Пузырево в Пыталовском районе.

— Они ехали настолько нагло, что даже держали незачехленное оружие в салоне своего автомобиля, — говорит заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. — Наверное, были опьянены удачей.

СПРАВКА

В этом году браконьеры убили 11 лосей 8 косуль, 2 оленей.

Какой ущерб придется возместить за незаконную добычу животных:

Лось: самец — 240 тысяч, самка — 400 тысяч.

Косуля: самец — 120 тысяч, самка — 200 тысяч.

Олень: самец — 210 тысяч, самка — 350 тысяч.

Охотничьи инспекторы вызвали на подмогу полицейских из Опочки, вместе обследовали территорию, а это общедоступные охотничьи угодья, и нашли спрятанные головы и шкуры. Позже инспекторы определили, что убитые животные — самцы европейской косули. Охотиться на этих животных не запрещено, но только в определенное время и по строгим лимитам. У задержанных браконьеров разрешения на охоту не было. Теперь их ждет суд, уголовное дело возбудили по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

Как рассказал Андрей Горкунов, один из браконьеров-пенсионеров — бывший сотрудник правоохранительных органов, получает хорошую пенсию, и взять в руки оружие его точно не нужда заставила. Двое других охотников тоже не голодали. Помимо уголовного дела, на них завели еще и административное. Возить в салоне автомашины незачехленное огнестрельное оружие — тоже нарушение. По правилам оно должно быть в чехле и лежать отдельно от патронов.

Браконьеры уже возместили государству нанесенный своей незаконной охотой ущерб — заплатили 240 тысяч рублей, по 120 тысяч за каждую убитую косулю. Ущерб за убийство разных пород животных высчитывают в Минприроды, самки стоят дороже.

КСТАТИ

По данным на 1 ноября, охотоведы выявили 16 случаев незаконной добычи парнокопытных животных. 9 нарушителей уже привлекли к уголовной ответственности. 

Какое еще наказание, кроме штрафа, получат браконьеры, решит суд. Ранее эти пенсионеры в незаконной охоте замечены не были.

Очень часто охотники оправдывают незаконное убийство животного случайным выстрелом. К примеру, шел на охоту с разрешением на добычу одного лося возрастом до года, а убил еще и взрослую самку. Якобы при стрельбе случайно зацепил, целился в одно животное, а попал в другое — такие версии часто слышат инспекторы и судьи. Но ущерб за незаконное убийство возмещать придется в любом случае.

— Стрелять нужно по ясно видимой цели, — говорит консультант отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Елена Силенко. — Даже транспортировка убитого животного тоже считается незаконной добычей. «Друг перевезти попросил или случайно в лесу нашел» не зачтут в качестве аргумента. У нас был случай, когда в сетях рыбаков запуталась косуля и они перерезали ей горло. Потом рыбаки оправдывались тем, что косуля была больная и они намеревались скормить ее собакам. Однако суд вынес решение не в пользу рыбаков, и им пришлось возместить 120 тысяч рублей ущерба. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Живой

Общество
4 декабря 12:21

Живой

После месяца, проведенного велосипедистом в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
Под богом и сосульками

Общество
3 декабря 12:02

Под богом и сосульками

Почему областные депутаты завернули инициативу городских коллег о штрафах за сосульки, гололед и снег
  • Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
  • Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
  • Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
  • «Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область
  • Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»
  • Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря
  • Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»
  • Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук
  • Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева
  • На ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить магниты с символом года от мастера Любови Злобиной
  • Порховичка пойдёт под суд за продажу этилового спирта, разбавленного водой
  • Установкой ещё одной праздничной ёлки порадуют гостей и жителей Пскова
  • Жителя Великих Лук, устроившего поножовщину на пилораме, отправили в колонию
  • На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла
  • Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
  • Новогодних мышек из флиса будет продавать мастер Наталья Беляева на ярмарке «ART-ель»

    • 3 декабря

  • Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума
  • Надежда Рагозина: Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем
  • Ольга Евстигнеева: Прожиточный минимум псковского пенсионера выше, чем в целом по РФ
  • Сергей Титов: Закладчик может за несколько часов разместить от 50 до 70 тайников
  • За неделю почти 650 жителей Псковской области добровольно прошли тест на ВИЧ
  • Более 1,3 миллиарда рублей за год отчислил в областной бюджет Великолукский агрохолдинг
  • Рассказ о традициях гусельной игры подарил псковичке победу в конкурсе, объявленном Советом Европы
  • Благо и пение. Первая Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих прошла в Печорах
  • Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье
  • Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области
  • Псковских благотворителей призывают рассказывать о добрых делах
  • Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях
  • Гала-концерт лауреатов областного фестиваля «Мы из будущего» состоится в Пскове 10 декабря
  • Специально для «ART-ели» мастер Светлана Петрова изготовит вкусные и ароматные пряники

    • Новости

    ПервоКЛАССная баталия – 2019

    Конкурсы
    Редакция 2 декабря 11:25

    ПервоКЛАССная баталия – 2019

    В Псковской области стартовал фотоконкурс среди первоклассников региона

    Цифра не столь отдалённая

    Общество
    29 ноября 16:00

    Цифра не столь отдалённая

    В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
    Лесоворот

    Общество / Экология
    28 ноября 10:10

    Лесоворот

    Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег