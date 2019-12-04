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Общество

Живой

После месяца, проведенного велосипедистом в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался

Текст:
Ольга Нефёдова
4 декабря 2019 года, 12:21
Фото: Андрей Степанов
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Апрельская авария под Моглино, где разом сбили четверых велосипедистов, шокировала многих. Больше других в ней пострадал 52-летний предприниматель Сергей Блинов. Вернувшись к жизни, он заново выучился ходить и разговаривать. Он мало кого помнит и что понимает, плохо ориентируется в пространстве, но шансы на восстановление есть.

СПОРТСМЕН

Сергей Блинов — мастер по велосипедному спорту. Неоднократный участник и победитель различных соревнований и чемпионатов. В его копилке не одна золотая медаль. Велоспорт до того рокового дня был неотъемлемой частью его жизни. Он и близких своих пытался пересадить на велосипед.

В свое время Сергей купил велосипед моей дочери/ Они вместе, бывало, катались, но Полина боялась ездить по дорогам. Говорила, что даже ветер от проносящихся мимо больших машин вызывает страх.


ЖивойТатьяна,
жена
У Татьяны отношения с велосипедом не сложились, но она участвовала в тренировках мужа: ехала на машине по трассе, он за ней. Занимался Сергей почти каждый день.

— Они все опытные, аккуратные, — говорит Татьяна. — У меня даже мысли никогда в голове не возникало, что такое может произойти. Да, Сережа рассказывал, что на соревнованиях они падали целыми группами: ломали руки, ноги, кто-то даже основание черепа. Но то соревнования. У них же еще такие специальные ботинки с шипами, чтобы нога не соскальзывала, тоже довольно травмоопасные в случае, если случается падение или столкновение. Ты помнишь, какие у тебя ботинки? — спрашивает Татьяна у мужа.

— Это велотуфли, — поправляет он супругу.

Среди таких проблесков порой он и собственную жену забывает. Зато неплохо помнит детство, как тренировался с друзьями. Недавно вспоминал, как ездил на сборы в Сочи и с кем жил в одной комнате.

ВЫКАРАБКАЛСЯ

Тот день полностью изменил жизнь семьи Блиновых, взял и перевернул все с ног на голову. Четверо велосипедистов 19 апреля возвращались в Псков, когда у Моглино их сбила машина. Одна из версий происшествия — лопнувшее колесо. Ее до сих пор придерживается водитель, а Татьяна не верит.

— Дедушка, который их сбил, звонил мне и уверял, что во всем виновато транспортное средство. Говорил, что за рулем мог быть любой человек, исход был бы такой же, — пересказывает слова водителя Татьяна. — А я считаю, что он просто уснул за рулем.

Так это или иначе, должны выяснить компетентные органы. Расследование не окончено, дело в суд не передано. Как это часто случается, сменилось уже несколько следователей.

В той аварии Сергей пострадал больше другие. Сказалось то, что он замыкал колонну, а машина ехала сзади.

— Он провел в коме 35 дней, — вспоминает Татьяна. — Динамики не было никакой. Долгое время ни на что не реагировал, и врачи никаких надежд не давали.

Но он смог, выкарабкался. Практически сразу жена увезла его, еще лежачего, в Москву на реабилитацию в Медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна, где они провели два месяца. К тому времени Татьяна уже ушла с работы и круглосуточно находилась рядом с мужем.

— В центре он начал ходить, стал говорить, — говорит Татьяна. — Это был такой мощный скачок. Сколько было радости. С каждой последующей реабилитацией результат все менее заметен, но и об этом нас врачи предупреждали.

В Москве Сергею сделали диагностику. Оценив результаты, врачи пришли к выводу, что восстановление возможно лишь частичное. В лучшем случае — процентов пятьдесят, а учитывая возраст пациента, скорее всего, только тридцать.

— Мне бы хотелось, чтобы он мог сам себя обслуживать, понимал, кто он и где находится, — делится своими надеждами Татьяна.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Сейчас супруги вдвоем живут на пенсию Сергея по инвалидности — это 16 000 рублей в месяц. До трагедии у него был свой бизнес, но его, к сожалению, сохранить не удалось. Здорово помогают дети, родные, друзья, но этого все равно не хватает.

Сергею требуется постоянная реабилитация. Разговариваем мы в санатории «Черёха», где пара находится сейчас. В какие-то центры и институты Сергей ездит за счет государства, а в какие-то приходится за свой. Его супруга, без которой сейчас он обходиться не может, свое пребывание в центрах должна оплачивать сама. Суммы немаленькие — от 150 000 рублей и выше.

В начале ноября сообщество псковских велосипедистов Pskov Road Race объявило о сборе средств для помощи Сергею. Довольно быстро необходимую сумму для нового витка реабилитации удалось собрать.

— Я очень благодарна людям, потому что это хорошая помощь, — говорит Татьяна. — Присылают кто сколько может, очень приятно. Многие звонят, спрашивают, пишут.

ВАЖНО

Средства можно перевести на карту Сбербанка супруге пострадавшего — Татьяне Дмитриевне Блиновой. Карта привязана к номеру телефона +7-921-000-54-64.

Это не последняя реабилитация Сергея, поэтому деньги еще потребуются. Первый год — самый важный и результативный, нельзя терять ни дня.

— Я надеюсь, что мы попадем в Сестрорецк, нам рекомендовали, — делится планами Татьяна. — Наше здравоохранение предложило медико-хирургический центр имени Пирогова. Если не получится, то снова поедем в Бурназяна, они готовы нас принять.

На Татьяну и Сергея приятно смотреть. Их история не про отчаяние и боль, она про преодоление и любовь. Они вместе почти 20 лет. У обоих второй брак. До трагедии они много путешествовали, занимались активными видами спорта, жили полной жизнью, наслаждаясь каждым ее днем.

— Я человек позитивный, — говорит Татьяна. — Я верю, что все будет хорошо. Для меня счастье будет, если он восстановится на эти 30 %. А уж сдаваться мы точно не намерены, не по-нашему это как-то. 

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