Под богом и сосульками

Обсуждение законопроекта превратилось в разговор о том, какие фары остались от грузовика.
Обсуждение законопроекта превратилось в разговор о том, какие фары остались от грузовика.
Начну с примера такого явления, как сосульки. Пока сосулька не упала никому на голову, не наступает основания для привлечения к ответственности тех, кто ее вовремя не сбил. Никаких мер у нас нет до этого момента.
Денис Иванов обозначил не только зимние проблемы, с которыми сталкиваются все муниципалитеты области. Он напомнил о подготовке дизайн-кода — свода общих для области правил оформления внешнего вида вывесок, рекламных конструкций. И тоже предложил штрафовать за отступление от этих еще неизвестных правил.
— Если компания не будет его придерживаться, мы сможем ее наказать, — пояснил он свое предложение.
В этом же документе оказалось предложение штрафовать тех, кто ездит по зеленым зонам и паркуется на них не только во дворах (такая норма уже есть), но и в городе. Еще предложил ужесточить наказание за несанкционированную торговлю, а то «недобросовестные граждане пытаются вести торговлю где попало, создают негатив». А также ввести понятие рецидива, штрафовать сильнее повторных нарушителей.
От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут
Кроме комитета, есть еще одно сито. Все поступающие в Собрание инициативы рассматривают прокуратура и правовое управление администрации области. Оба ведомства выдали отрицательное заключение, о чем стало известно на комитете. А сами депутаты высказали недоумение, дескать, свалили всё в один мешок, «как будто грузовик заполнился, посадили водителя, пусть едет».
— Совершенно верно, — обрадовался Денис Иванов тому, что был понят старшими коллегами. — Законопроект разрабатывался с исполнителями, собрали все наболевшее. Я выступил только инициатором, а это закон непосредственно с земли. Чего ни коснемся в городском хозяйстве любого муниципалитета, проблем очень много.
— У нас были обращения коллег за последние год-два, — подтвердил депутат Собрания Алексей Севастьянов, — мы все разы их заворачивали. А проблема острая. Может, грузовик разделить на поддоны?
— Тут всего два листа, — попытался привести физический аргумент в пользу своего законопроекта Денис Иванов. — От грузовика уже остались только фары.
— А если расчистит владелец машину от снега и оставит этот снег, нужно его привлекать или нет? — задали резонные вопросы прокурорские работники. — Будет ли ответственность за сосульки для хозяев одноэтажного дома, огороженного забором? Еще вы предлагаете 10 тысяч рублей штраф. А по КоАП максимум в субъекте можно назначить штраф 5 тысяч рублей.
Председатель комитета Владимир Яников предложил городскому парламентарию еще поработать.
— Учту замечания и готов вынести вновь! — энтузиазм Дениса Иванова не иссякал, нашлись и свои резоны в пользу быстрого продвижения законопроекта. — У нас зима, мы так вопрос решим только весной. Каждый ходит под богом и под сосульками. Говорю с практической стороны. До этого стола законопроект шел год. Еще год пройдет, пострадают люди.
— От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут, — справедливо заметил Алексей Севастьянов.
В этот раз Денис Иванов ушел из Собрания без положительного решения, но пообещал, что еще вернеся. Интересно, произнося эту фразу, что именно городской депутат имел в виду в стенах областного парламента.