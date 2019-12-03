Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Под богом и сосульками

Почему областные депутаты завернули инициативу городских коллег о штрафах за сосульки, гололед и снег

Текст:
Юлия Магера
3 декабря 2019 года, 12:02
Фото: Андрей Степанов
0

Обсуждение законопроекта превратилось в разговор о том, какие фары остались от грузовика.

Начну с примера такого явления, как сосульки. Пока сосулька не упала никому на голову, не наступает основания для привлечения к ответственности тех, кто ее вовремя не сбил. Никаких мер у нас нет до этого момента. 


Под богом и сосулькамиДенис Иванов,
депутат Псковской городской Думы 
Депутат предложил ужесточить наказание за вовремя не сбитые сосульки, за обледеневшие и оставленные без песка тротуары, за сложенные во дворах и не вывезенные вовремя горы снега.

ЖЁСТЧЕ

Обсуждение состоялось не во время сессии, когда депутаты голосуют за принятие какого-то закона или против него, а на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Такие депутатские объединения — сито, через которое проходят все попадающие в Собрание инициативы. Именно здесь решается их судьба, попадут они или нет на проходящую раз в месяц сессию, где собираются все депутаты. Иные законопроекты проходят через комитеты влет, а вот другим сильно влетает.

Денис Иванов обозначил не только зимние проблемы, с которыми сталкиваются все муниципалитеты области. Он напомнил о подготовке дизайн-кода — свода общих для области правил оформления внешнего вида вывесок, рекламных конструкций. И тоже предложил штрафовать за отступление от этих еще неизвестных правил.

— Если компания не будет его придерживаться, мы сможем ее наказать, — пояснил он свое предложение.

В этом же документе оказалось предложение штрафовать тех, кто ездит по зеленым зонам и паркуется на них не только во дворах (такая норма уже есть), но и в городе. Еще предложил ужесточить наказание за несанкционированную торговлю, а то «недобросовестные граждане пытаются вести торговлю где попало, создают негатив». А также ввести понятие рецидива, штрафовать сильнее повторных нарушителей.

Под богом и сосульками
Гололед на пешеходных дорожках скоро может стать причиной штрафов.
Фото Андрея Степанова.
От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут

ГРУЗОВИК, ПОДДОНЫ И ФАРЫ

Кроме комитета, есть еще одно сито. Все поступающие в Собрание инициативы рассматривают прокуратура и правовое управление администрации области. Оба ведомства выдали отрицательное заключение, о чем стало известно на комитете. А сами депутаты высказали недоумение, дескать, свалили всё в один мешок, «как будто грузовик заполнился, посадили водителя, пусть едет».

— Совершенно верно, — обрадовался Денис Иванов тому, что был понят старшими коллегами. — Законопроект разрабатывался с исполнителями, собрали все наболевшее. Я выступил только инициатором, а это закон непосредственно с земли. Чего ни коснемся в городском хозяйстве любого муниципалитета, проблем очень много.

— У нас были обращения коллег за последние год-два, — подтвердил депутат Собрания Алексей Севастьянов, — мы все разы их заворачивали. А проблема острая. Может, грузовик разделить на поддоны?

— Тут всего два листа, — попытался привести физический аргумент в пользу своего законопроекта Денис Иванов. — От грузовика уже остались только фары.

УЖЕ ЕСТЬ

Выяснилось, что администрация области концептуально законопроект поддерживает, но часть предложенных составов уже есть в КоАП и других федеральных законах. Есть и некоторая нечеткость в предложенных формулировках, например, любая остановка транспортного средства может быть усмотрена как воспрепятствование очистке снега.

— А если расчистит владелец машину от снега и оставит этот снег, нужно его привлекать или нет? — задали резонные вопросы прокурорские работники. — Будет ли ответственность за сосульки для хозяев одноэтажного дома, огороженного забором? Еще вы предлагаете 10 тысяч рублей штраф. А по КоАП максимум в субъекте можно назначить штраф 5 тысяч рублей.

Председатель комитета Владимир Яников предложил городскому парламентарию еще поработать.

— Учту замечания и готов вынести вновь! — энтузиазм Дениса Иванова не иссякал, нашлись и свои резоны в пользу быстрого продвижения законопроекта. — У нас зима, мы так вопрос решим только весной. Каждый ходит под богом и под сосульками. Говорю с практической стороны. До этого стола законопроект шел год. Еще год пройдет, пострадают люди.

— От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут, — справедливо заметил Алексей Севастьянов.

В этот раз Денис Иванов ушел из Собрания без положительного решения, но пообещал, что еще вернеся. Интересно, произнося эту фразу, что именно городской депутат имел в виду в стенах областного парламента.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Удача опьянила браконьеров

Общество
4 декабря 12:32

Удача опьянила браконьеров

Пенсионеры уже выплатили государству 240 тысяч за ущерб от двух убитых в пыталовском лесу косуль, но от уголовного дела их это не спасло
Живой

Общество
4 декабря 12:21

Живой

После месяца, проведенного велосипедистом в коме после аварии у Моглино, врачи не верили в успешный исход, а он выкарабкался
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
  • Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
  • Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
  • Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
  • «Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область
  • Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»
  • Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря
  • Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»
  • Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук
  • Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева
  • На ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить магниты с символом года от мастера Любови Злобиной
  • Порховичка пойдёт под суд за продажу этилового спирта, разбавленного водой
  • Установкой ещё одной праздничной ёлки порадуют гостей и жителей Пскова
  • Жителя Великих Лук, устроившего поножовщину на пилораме, отправили в колонию
  • На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла
  • Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
  • Новогодних мышек из флиса будет продавать мастер Наталья Беляева на ярмарке «ART-ель»

    • 3 декабря

  • Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума
  • Надежда Рагозина: Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем
  • Ольга Евстигнеева: Прожиточный минимум псковского пенсионера выше, чем в целом по РФ
  • Сергей Титов: Закладчик может за несколько часов разместить от 50 до 70 тайников
  • За неделю почти 650 жителей Псковской области добровольно прошли тест на ВИЧ
  • Более 1,3 миллиарда рублей за год отчислил в областной бюджет Великолукский агрохолдинг
  • Рассказ о традициях гусельной игры подарил псковичке победу в конкурсе, объявленном Советом Европы
  • Благо и пение. Первая Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих прошла в Печорах
  • Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье
  • Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области
  • Псковских благотворителей призывают рассказывать о добрых делах
  • Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях
  • Гала-концерт лауреатов областного фестиваля «Мы из будущего» состоится в Пскове 10 декабря
  • Специально для «ART-ели» мастер Светлана Петрова изготовит вкусные и ароматные пряники

    • Новости

    ПервоКЛАССная баталия – 2019

    Конкурсы
    Редакция 2 декабря 11:25

    ПервоКЛАССная баталия – 2019

    В Псковской области стартовал фотоконкурс среди первоклассников региона

    Цифра не столь отдалённая

    Общество
    29 ноября 16:00

    Цифра не столь отдалённая

    В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
    Лесоворот

    Общество / Экология
    28 ноября 10:10

    Лесоворот

    Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег