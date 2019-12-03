Под богом и сосульками

Обсуждение законопроекта превратилось в разговор о том, какие фары остались от грузовика.

Начну с примера такого явления, как сосульки. Пока сосулька не упала никому на голову, не наступает основания для привлечения к ответственности тех, кто ее вовремя не сбил. Никаких мер у нас нет до этого момента.

Денис Иванов,

депутат Псковской городской Думы

Депутат предложил ужесточить наказание за вовремя не сбитые сосульки, за обледеневшие и оставленные без песка тротуары, за сложенные во дворах и не вывезенные вовремя горы снега.

ЖЁСТЧЕ

Обсуждение состоялось не во время сессии, когда депутаты голосуют за принятие какого-то закона или против него, а на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению. Такие депутатские объединения — сито, через которое проходят все попадающие в Собрание инициативы. Именно здесь решается их судьба, попадут они или нет на проходящую раз в месяц сессию, где собираются все депутаты. Иные законопроекты проходят через комитеты влет, а вот другим сильно влетает. Денис Иванов обозначил не только зимние проблемы, с которыми сталкиваются все муниципалитеты области. Он напомнил о подготовке дизайн-кода — свода общих для области правил оформления внешнего вида вывесок, рекламных конструкций. И тоже предложил штрафовать за отступление от этих еще неизвестных правил. — Если компания не будет его придерживаться, мы сможем ее наказать, — пояснил он свое предложение. В этом же документе оказалось предложение штрафовать тех, кто ездит по зеленым зонам и паркуется на них не только во дворах (такая норма уже есть), но и в городе. Еще предложил ужесточить наказание за несанкционированную торговлю, а то «недобросовестные граждане пытаются вести торговлю где попало, создают негатив». А также ввести понятие рецидива, штрафовать сильнее повторных нарушителей.

От принятия плохого закона сосульки падать не перестанут

ГРУЗОВИК, ПОДДОНЫ И ФАРЫ

Кроме комитета, есть еще одно сито. Все поступающие в Собрание инициативы рассматривают прокуратура и правовое управление администрации области. Оба ведомства выдали отрицательное заключение, о чем стало известно на комитете. А сами депутаты высказали недоумение, дескать, свалили всё в один мешок, «как будто грузовик заполнился, посадили водителя, пусть едет». — Совершенно верно, — обрадовался Денис Иванов тому, что был понят старшими коллегами. — Законопроект разрабатывался с исполнителями, собрали все наболевшее. Я выступил только инициатором, а это закон непосредственно с земли. Чего ни коснемся в городском хозяйстве любого муниципалитета, проблем очень много. — У нас были обращения коллег за последние год-два, — подтвердил депутат Собрания Алексей Севастьянов, — мы все разы их заворачивали. А проблема острая. Может, грузовик разделить на поддоны? — Тут всего два листа, — попытался привести физический аргумент в пользу своего законопроекта Денис Иванов. — От грузовика уже остались только фары.

УЖЕ ЕСТЬ