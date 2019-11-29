На Эльбрус в 70 лет

19 августа. Самочувствие в пределах терпимого. От молнии просветления нет, «звездочка» на бедре, ожоги на ногах и спине, как тату.

Сегодня день отдыха перед горой, день лени. Наташа, отворачиваясь, мажет лицо. Павел всех троих исцелил мазью от ожогов. Будем жить. Сушим все от бахил до пуховок. К двум часам приходит группа, которая не смогла подняться выше седловины, ветер сбивал с ног. Уставшие, еле скидывают кошки, молча уходят в вагончик. Откроется ли нам гора? Если к 23.00 тучи не лягут в известную инструкторам «картину маслом», не пойдем. 23.10 подъем, одеваемся в тесноте при фонарике. Свет дают только с восьми до десяти вечера для зарядки телефона. Выходим в полночь, благословясь.

20 августа. Решили пройденный путь не повторять, добираемся ратраком — тяжелой машиной для укладки льда и снега — до 4750 м. Далее серпантином до «косой полки». Пьем чай у засыпанного ратрака в 2.30, затем на высоте 5100 под стенкой. Седловина где-то в 4.30. Рассвет неяркий и за спиной, вертеться не приходится. По правой тропе большая группа, мы идем левее. Тропинка шириной 20-25 сантиметров, у ног веревка, за которую цепляем «ус с карабинами», когда заканчивается, перестегивают инструкторы. Бредем медленно, вспоминаю с благодарностью родителей, жену, детей — это они меня сподвигли на восхождение, затем просто считаю шаги. На остановках опираюсь правым плечом на палку, воздуха не хватает, дышу часто открытым ртом, хотя боюсь за горло. Пробовал проглотить орехи с медом — и не получается, выплевываю. Пару раз начинал падать назад, но к склону. Поднимаюсь сам. Самое удивительное, что ветер все время дул в спину. Хорошая экипировка: термобелье, флисовое, дышащий костюм, пуховка — очень комфортно. В 8.40 поляна перед пиком, отдыхаем. Меня как самого-самого пускают взойти на пик первым. В 9.17 растягиваю флаги Псковской области и «Команды 2018». Рад, я это совершил. Спасибо всем.