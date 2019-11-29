Цифра не столь отдалённая

Тут сдают ЕГЭ, получают профессию, ходят с портретами в «Бессмертном полку», играют для родни в спектаклях и даже могут посетить кафе — как своими увлечениями, заслугами, работой осужденные зарабатывают условно-досрочное освобождение.
Тут сдают ЕГЭ, получают профессию, ходят с портретами в «Бессмертном полку», играют для родни в спектаклях и даже могут посетить кафе — как своими увлечениями, заслугами, работой осужденные зарабатывают условно-досрочное освобождение.
Есть в колонии и вечерняя школа. Как заметил врио начальника ИК-6 Тимур Курдюков, осужденные, не достигшие 30 лет, по закону должны обязательно отучиться до 11-го класса и получить среднее образование, после 30 лет — по желанию. В школе учится 84 человека.
— Кто-то на воле окончил только девять классов, а есть и такие, кто всего три класса или вообще в школу не ходил, — заметил врио начальника колонии. — Им предлагаешь написать какое-то заявление, а они говорят, мол, я не умею. Преподавание ничем не отличается от обычной школы, есть все предметы, даже информатика — учатся работать на компьютерах, но без выхода в интернет. Единственное — нет физкультуры. Обычное обучение, правда, программа рассчитана на 12 классов. С каникулами, со сдачей экзаменов и ЕГЭ прямо в колонии — все как положено.
Отбывающие наказание здесь не только работают — ведь у них, как и у многих россиян, 8-часовой рабочий день, зарплата не ниже минимальной. Есть и отпуска. Поэтому свободное время можно проводить по желанию: здесь есть спортивная площадка, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. Есть музыкальный ансамбль «Грани», который периодически занимает первые места в конкурсе талантов для осужденных «Калина красная». Театральный кружок, телевизоры в каждом отряде, библиотека и свое кафе — все, лишь бы люди вставали на путь исправления, узнавали что-то новое. Тем более если есть шанс выйти на волю раньше срока — по УДО, условно-досрочному освобождению.
— Для этого у осужденного должны быть положительные характеристики, погашен иск перед потерпевшими, и обязательно в колонии он должен работать, — заметил и. о. замруководителя колонии по кадрам и воспитательной работе Михаил Добронравов.
Есть те, кто в школу вообще не ходил. Им предлагаешь написать заявление, а они - не умею.
Нас повели по культурным местам. Прежде всего показали спортивно-оздоровительный комплекс — мини-спортзал с самым разным оборудованием и тренажерами. Он платный, занимаются в нем по графику обычно два раза в неделю, и посещать его могут только осужденные с положительными наклонностями.
Зашли — и я охнула: это ведь самая обычная казарма! Кровати, тумбочки и цветы в горшках. Так, на одной тумбочке деловито стоял фикус. На спинке каждой кровати прикреплена табличка с фото: кто, по какой статье осужден, начало и окончание срока.
На облегченном режиме можно иметь цветы, присланные родственниками, и хранить в тумбочке письменные принадлежности.
Гордость колонии — студия кабельного телевидения. В небольшой комнатке Дома культуры — он здесь такой, что некоторые райцентры позавидовать могут! — работают компьютеры, на одном из мониторов — снова лицо прокурора, которое мы видели в общежитии.
— На цифру перешли очень быстро, считай, одномоментно. Так как мы удалены от населенных пунктов, у нас был очень плохой прием, и раньше мы пользовались услугами спутникового телевещания. Но это очень затратно, программы были платными. И вот появилась такая удивительная вещь, как цифровое ТВ — 20 бесплатных каналов. Они практически все федеральные, одобрены для демонстрации отбывающим наказание. И цифровое ТВ вытеснило спутниковое, так как для нас очень положительное по всем своим характеристикам — больше каналов, качественнее и «бесплатнее». Через гуманитарную помощь мы получили шесть приставок для наших телевизоров, теперь ловим сигнал.
Одним из сотрудников студии оказался Клим. Он подробнее разъяснил свои обязанности:
— Я состою в кружке корреспондентов, занимаюсь видеоработами, графическими работами. Например, выступление прокурора, которое вы видите, надо было обработать, смонтировать. Для записи видео мы используем хромакей — то есть прокурор у нас читал лекцию на зеленом фоне. А затем мы ему подставили кресло и официальный фон, сделали все красиво. Также мы создаем ролики социальной направленности, например про ВИЧ, пожарную безопасность. Они точно так же транслируются на ТВ. Когда-то я этим занимался в техническом вузе, и вот теперь это пригодилось здесь.
Прокурор у нас читал лекцию на зеленом фоне. А затем мы ему подставили кресло и официальный фон. Сделали все красиво.
А мы уже прошли к огромной сцене, где как раз была репетиция театральной постановки.
— До 2011 года здесь было хранилище овощей, — заметил Михаил Добронравов. — Потом стали восстанавливать, теперь здесь у нас концертный зал, проектор есть — осужденные смотрят фильмы.
Кстати, играют спектакли осужденные прямо в форме, потому что им запрещено носить одежду неустановленного образца. Спектакли с женскими ролями стараются в работу не брать.
— Ставим миниатюру по Михаилу Жванецкому «В кабинете у директора школы». Утром директор вызывает к себе на ковер школьника Кочегарова за плохие оценки, он не признает свою вину и все валит на учителей и коллектив, — рассказал Иван. — В итоге главный герой обещает раскаяться, но потом все равно продолжает вредничать. Пьесы показываем по выходным, в День открытых дверей — когда приезжают родственники.
Есть миниатюры даже собственного сочинения. Всего здесь шесть актеров, специального образования — ни у кого. Но играют прекрасно!
— Ну так… бывает и санаторий. Здесь все в меру, — заметил парень.
— Вообще, это плохо, когда отбывающие наказание хвалят колонию, — вздыхает политрук. — Но при хороших бытовых условиях проще требовать от осужденных выполнения своих обязанностей.