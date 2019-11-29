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Общество

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)

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Мария Соколова
29 ноября 2019 года, 09:54
Фото: Дарья Хваткова
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Тут сдают ЕГЭ, получают профессию, ходят с портретами в «Бессмертном полку», играют для родни в спектаклях и даже могут посетить кафе — как своими увлечениями, заслугами, работой осужденные зарабатывают условно-досрочное освобождение.

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОДОК

Два с половиной часа от Пскова, двадцать минут от Себежа — и мы в поселке Сосновый Бор, где находится колония строгого режима для осужденных, которые отбывают наказание впервые. Сейчас тут 813 человек.

Цифра не столь отдалённая
В колонии в Сосновом Бору находится 813 осужденных.
Фото Дарьи Хватковой.
Раньше здесь находилась воинская часть, а Сосновый Бор назывался Себеж-5, поселок был закрытый и засекреченный, жили тут офицеры. Выпускники местной школы получали аттестат, где было написано: «город Москва, средняя школа номер такой-то». Сейчас большая часть сотрудников колонии проживает в этом городке. Там тоже есть школа и садик — но совершенно обычные, без каких-то секретов.

Цифра не столь отдалённая
В колонии есть вечерняя школа и профучилище.
Фото Дарьи Хватковой.
А в колонии есть профучилище, где осужденные получают специальности машиниста-кочегара, мастера швейного дела, повара, станочника-распиловщика, подсобного рабочего, а с прошлого года и овощевода. Учеба длится от двух до пяти месяцев, осужденному выдают свидетельство гособразца. Сейчас получают образование таким способом 49 человек.

Есть в колонии и вечерняя школа. Как заметил врио начальника ИК-6 Тимур Курдюков, осужденные, не достигшие 30 лет, по закону должны обязательно отучиться до 11-го класса и получить среднее образование, после 30 лет — по желанию. В школе учится 84 человека.

Цифра не столь отдалённая
Батюшка из Себежа приезжает в колонию каждую неделю.
Фото Дарьи Хватковой.
Для меня было сложно представить, что в наше время кто-то еще не ходит в школу.

— Кто-то на воле окончил только девять классов, а есть и такие, кто всего три класса или вообще в школу не ходил, — заметил врио начальника колонии. — Им предлагаешь написать какое-то заявление, а они говорят, мол, я не умею. Преподавание ничем не отличается от обычной школы, есть все предметы, даже информатика — учатся работать на компьютерах, но без выхода в интернет. Единственное — нет физкультуры. Обычное обучение, правда, программа рассчитана на 12 классов. С каникулами, со сдачей экзаменов и ЕГЭ прямо в колонии — все как положено.

Цифра не столь отдалённая
И храм, и внутренне убранство, и даже иконы - все сделано руками осужденных.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая

Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая

Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая

Фото Дарьи Хватковой.
Помимо обучения осужденные здесь, конечно, работают. В колонии есть производственные зоны по деревообработке, есть швейный и сельскохозяйственный участки. Также трудоустроены осужденные на хозяйственное обслуживание — работают в столовой, банно-прачечном комбинате, котельной, в клубе, есть дневальные и уборщики в отрядах.

Отбывающие наказание здесь не только работают — ведь у них, как и у многих россиян, 8-часовой рабочий день, зарплата не ниже минимальной. Есть и отпуска. Поэтому свободное время можно проводить по желанию: здесь есть спортивная площадка, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. Есть музыкальный ансамбль «Грани», который периодически занимает первые места в конкурсе талантов для осужденных «Калина красная». Театральный кружок, телевизоры в каждом отряде, библиотека и свое кафе — все, лишь бы люди вставали на путь исправления, узнавали что-то новое. Тем более если есть шанс выйти на волю раньше срока — по УДО, условно-досрочному освобождению.

— Для этого у осужденного должны быть положительные характеристики, погашен иск перед потерпевшими, и обязательно в колонии он должен работать, — заметил и. о. замруководителя колонии по кадрам и воспитательной работе Михаил Добронравов.

Цифра не столь отдалённая
Выйти по УДО по закону может любой осужденный.
Фото Дарьи Хватковой.
Есть те, кто в школу вообще не ходил. Им предлагаешь написать заявление, а они - не умею.

ЗА СТЕНОЙ

А мы тем временем идем через проходную на территорию колонии. Нас попросили оставить мобильные телефоны, сумки и все не самое нужное за ее пределами. С собой — паспорт, блокнот, диктофон, ручка. Каждого входящего «регистрирует» девушка через окошко, со всех сторон — зеркала, чтобы видеть, не пытается ли входящий что-то пронести за спиной. Мужчин еще и фотографируют на входе. Только я приготовилась улыбаться, мне сказали, мол, вас фотографировать не будут, колония-то мужская! Зато в карманах я внезапно обнаружила много монет — забыла выложить. Пришлось сдать целую горсть. Выдали номерок, единоразовый бумажный проходной листок, забрали паспорт — и вот мы уже идем по территории, где мало кто захочет оказаться в обычных условиях.

Нас повели по культурным местам. Прежде всего показали спортивно-оздоровительный комплекс — мини-спортзал с самым разным оборудованием и тренажерами. Он платный, занимаются в нем по графику обычно два раза в неделю, и посещать его могут только осужденные с положительными наклонностями.

Цифра не столь отдалённая
Облегченные условия для осужденных - это одноярусные кровати.
Фото Дарьи Хватковой.
Живут отбывающие наказание в трехэтажных зданиях, где на втором этаже облегченные условия. То есть кровати стоят не в два этажа друг над другом, а одноярусные.

Зашли — и я охнула: это ведь самая обычная казарма! Кровати, тумбочки и цветы в горшках. Так, на одной тумбочке деловито стоял фикус. На спинке каждой кровати прикреплена табличка с фото: кто, по какой статье осужден, начало и окончание срока.

Цифра не столь отдалённая
Цветы в горшках присылают родственники.
Фото Дарьи Хватковой.
— Еще одно отличие облегченных условий — осужденным разрешены цветы, которые им присылают родственники из дома. В тумбочках могут хранить письменные принадлежности, книги, журналы в ограниченном количестве, одну пачку сигарет, спички, средства гигиены.

На облегченном режиме можно иметь цветы, присланные родственниками, и хранить в тумбочке письменные принадлежности.

ЦИФРОВОЕ ТВ

Сами обитатели «казармы» были в основном на работе, но несколько человек сидели возле телевизора и слушали лекцию прокурора из областного центра о снятии судимости, тот ее специально записал для тутошних осужденных.

Гордость колонии — студия кабельного телевидения. В небольшой комнатке Дома культуры — он здесь такой, что некоторые райцентры позавидовать могут! — работают компьютеры, на одном из мониторов — снова лицо прокурора, которое мы видели в общежитии.

Цифра не столь отдалённая
Студия кабельного телевидения - гордость колонии.
Фото Дарьи Хватковой.
— Да, эта картинка как раз транслировалась на телевизор отбывающим наказание, — подтвердил Михаил Добронравов. — Здесь осужденные создают клипы, например для конкурсов, отсюда же идет и трансляция телевизионных программ, которые показывают по обычному телевизору. Программы транслируются на каждый отряд, во всех отрядах есть телевизор.

Цифра не столь отдалённая
Здесь осужденные создают клипы, записывают видео-лекции и обращения администрации колонии.
Фото Дарьи Хватковой.
Как заметил Михаил Добронравов, на цифровое ТВ колония перешла еще в конце прошлого года:

— На цифру перешли очень быстро, считай, одномоментно. Так как мы удалены от населенных пунктов, у нас был очень плохой прием, и раньше мы пользовались услугами спутникового телевещания. Но это очень затратно, программы были платными. И вот появилась такая удивительная вещь, как цифровое ТВ — 20 бесплатных каналов. Они практически все федеральные, одобрены для демонстрации отбывающим наказание. И цифровое ТВ вытеснило спутниковое, так как для нас очень положительное по всем своим характеристикам — больше каналов, качественнее и «бесплатнее». Через гуманитарную помощь мы получили шесть приставок для наших телевизоров, теперь ловим сигнал.

Цифра не столь отдалённая
Работает в студии кабельного ТВ семь осужденных.
Фото Дарьи Хватковой.
В студии кабельного ТВ работает семь человек, именно как видеостудия она работает с конца прошлого года. Отбывающие наказание снимают выступления сотрудников администрации, прокурора, сотрудников соцзащиты, Пенсионного фонда. Руководитель колонии поздравляет всех с Новым годом — тоже через видеозапись.

Одним из сотрудников студии оказался Клим. Он подробнее разъяснил свои обязанности:

— Я состою в кружке корреспондентов, занимаюсь видеоработами, графическими работами. Например, выступление прокурора, которое вы видите, надо было обработать, смонтировать. Для записи видео мы используем хромакей — то есть прокурор у нас читал лекцию на зеленом фоне. А затем мы ему подставили кресло и официальный фон, сделали все красиво. Также мы создаем ролики социальной направленности, например про ВИЧ, пожарную безопасность. Они точно так же транслируются на ТВ. Когда-то я этим занимался в техническом вузе, и вот теперь это пригодилось здесь.

Цифра не столь отдалённая
Теле-программы и видео транслируются на телевизоры в каждый отряд.
Фото Дарьи Хватковой.
Прокурор у нас читал лекцию на зеленом фоне. А затем мы ему подставили кресло и официальный фон. Сделали все красиво.

СПЕКТАКЛИ БЕЗ КОСТЮМОВ

В ДК не могли пройти и мимо библиотеки — она хоть и небольшая, на пять тысяч книг, но очень уютная. Есть даже свой самиздат — «книга рекордов». Она выпускается каждый год с фото и короткими подписями, какие самые-самые события происходили. Например, сколько участвовало осужденных в шествии Бессмертного полка, которое устраивают тоже на территории колонии, сколько приняли участие в диктанте по русскому языку. Так, самая длинная шахматная партия длилась 4 часа 35 минут, а самая короткая — 2 минуты.

Очень удивил отдельный стенд с книгами для слепых. Слепых в колонии нет, но книги вот — есть. На всякий случай.

Цифра не столь отдалённая
В библиотеку ходят почти все, отбывающие наказание.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В библиотеку ходят почти все, отбывающие наказание.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В библиотеку ходят почти все, отбывающие наказание.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В библиотеку ходят почти все, отбывающие наказание.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В библиотеку ходят почти все, отбывающие наказание.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В библиотеку ходят почти все, отбывающие наказание.
Фото Дарьи Хватковой.
Кстати, при подаче документов на УДО книжная карточка тоже присоединяется ко всем документам.

А мы уже прошли к огромной сцене, где как раз была репетиция театральной постановки.

— До 2011 года здесь было хранилище овощей, — заметил Михаил Добронравов. — Потом стали восстанавливать, теперь здесь у нас концертный зал, проектор есть — осужденные смотрят фильмы.

Кстати, играют спектакли осужденные прямо в форме, потому что им запрещено носить одежду неустановленного образца. Спектакли с женскими ролями стараются в работу не брать.

Цифра не столь отдалённая
Есть в колонии и свой театральный кружок, который ставит постановки.
Фото Дарьи Хватковой.
— В последнем спектакле была роль сотрудника милиции — тоже такая щекотливая ситуация. Но сыграли отбывающие наказание ее хорошо, нареканий не было, — приводит пример Михаил Добронравов. — У нас и сотрудники тоже с удовольствием смотрят постановки.

Цифра не столь отдалённая
Играют осужденные на сцене в форме, так как им запрещено носить одежду неустановленного образца.
Фото Дарьи Хватковой.
Мы прервали репетицию и поговорили с одним из осужденных-актеров, Иваном:

— Ставим миниатюру по Михаилу Жванецкому «В кабинете у директора школы». Утром директор вызывает к себе на ковер школьника Кочегарова за плохие оценки, он не признает свою вину и все валит на учителей и коллектив, — рассказал Иван. — В итоге главный герой обещает раскаяться, но потом все равно продолжает вредничать. Пьесы показываем по выходным, в День открытых дверей — когда приезжают родственники.

Есть миниатюры даже собственного сочинения. Всего здесь шесть актеров, специального образования — ни у кого. Но играют прекрасно!

ДЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ

А вот и наше последнее место посещения — стол заказов, он же кафе. Здесь осужденные могут заказать себе завтрак, обед или ужин, если им надоело есть вместе со всеми. Для этого до восьми часов утра надо оставить заявление. В этот же день бухгалтерия проверяет наличие денег на лицевом счете у осужденного, передает заказ на кухню. В день приходит по 40 человек — это только те, кто с ежедневными заказами. Правда, родственники посетить это кафе могут только в Дни открытых дверей.

Цифра не столь отдалённая
Стол заказов, он же кафе, пользуется популярностью.
Фото Дарьи Хватковой.
Дни открытых дверей стали проводить не так давно, с конца прошлого года. Для прозрачности, чтобы родственники видели, как живут отбывающие наказание. И родственники приезжают не ко всем отбывающим наказание — только к самым лучшим, потому что между отрядами осужденных (а их 11) постоянно идет соревнование: кто лучше себя ведет, кто лучше работает, больше участвует в культмассовых мероприятиях. Лучшему отряду в качестве поощрение дается такая возможность — увидеться с родными.

Цифра не столь отдалённая
Меню обширное, но работает кафе в основном по предзаказу.
Фото Дарьи Хватковой.
— Санаторий вам здесь? — внезапно спросил у отбывающего наказание Михаил Добронравов, рассказывая про житье-бытье.

— Ну так… бывает и санаторий. Здесь все в меру, — заметил парень.

— Вообще, это плохо, когда отбывающие наказание хвалят колонию, — вздыхает политрук. — Но при хороших бытовых условиях проще требовать от осужденных выполнения своих обязанностей.

Цифра не столь отдалённая
В кафе готовят действительно очень вкусно - мы пробовали.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В кафе готовят действительно очень вкусно - мы пробовали.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В кафе готовят действительно очень вкусно - мы пробовали.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В кафе готовят действительно очень вкусно - мы пробовали.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В кафе готовят действительно очень вкусно - мы пробовали.
Фото Дарьи Хватковой.
Цифра не столь отдалённая
В кафе готовят действительно очень вкусно - мы пробовали.
Фото Дарьи Хватковой.
Думаю, если их спросить, никто не захочет вернуться сюда вновь. Да и шанс на исправление есть у каждого. 

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