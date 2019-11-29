Цифра не столь отдалённая

Помимо обучения осужденные здесь, конечно, работают. В колонии есть производственные зоны по деревообработке, есть швейный и сельскохозяйственный участки. Также трудоустроены осужденные на хозяйственное обслуживание — работают в столовой, банно-прачечном комбинате, котельной, в клубе, есть дневальные и уборщики в отрядах. Отбывающие наказание здесь не только работают — ведь у них, как и у многих россиян, 8-часовой рабочий день, зарплата не ниже минимальной. Есть и отпуска. Поэтому свободное время можно проводить по желанию: здесь есть спортивная площадка, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. Есть музыкальный ансамбль «Грани», который периодически занимает первые места в конкурсе талантов для осужденных «Калина красная». Театральный кружок, телевизоры в каждом отряде, библиотека и свое кафе — все, лишь бы люди вставали на путь исправления, узнавали что-то новое. Тем более если есть шанс выйти на волю раньше срока — по УДО, условно-досрочному освобождению. — Для этого у осужденного должны быть положительные характеристики, погашен иск перед потерпевшими, и обязательно в колонии он должен работать, — заметил и. о. замруководителя колонии по кадрам и воспитательной работе Михаил Добронравов.

Есть те, кто в школу вообще не ходил. Им предлагаешь написать заявление, а они - не умею.

ЗА СТЕНОЙ

А мы тем временем идем через проходную на территорию колонии. Нас попросили оставить мобильные телефоны, сумки и все не самое нужное за ее пределами. С собой — паспорт, блокнот, диктофон, ручка. Каждого входящего «регистрирует» девушка через окошко, со всех сторон — зеркала, чтобы видеть, не пытается ли входящий что-то пронести за спиной. Мужчин еще и фотографируют на входе. Только я приготовилась улыбаться, мне сказали, мол, вас фотографировать не будут, колония-то мужская! Зато в карманах я внезапно обнаружила много монет — забыла выложить. Пришлось сдать целую горсть. Выдали номерок, единоразовый бумажный проходной листок, забрали паспорт — и вот мы уже идем по территории, где мало кто захочет оказаться в обычных условиях. Нас повели по культурным местам. Прежде всего показали спортивно-оздоровительный комплекс — мини-спортзал с самым разным оборудованием и тренажерами. Он платный, занимаются в нем по графику обычно два раза в неделю, и посещать его могут только осужденные с положительными наклонностями.

Живут отбывающие наказание в трехэтажных зданиях, где на втором этаже облегченные условия. То есть кровати стоят не в два этажа друг над другом, а одноярусные. Зашли — и я охнула: это ведь самая обычная казарма! Кровати, тумбочки и цветы в горшках. Так, на одной тумбочке деловито стоял фикус. На спинке каждой кровати прикреплена табличка с фото: кто, по какой статье осужден, начало и окончание срока.

— Еще одно отличие облегченных условий — осужденным разрешены цветы, которые им присылают родственники из дома. В тумбочках могут хранить письменные принадлежности, книги, журналы в ограниченном количестве, одну пачку сигарет, спички, средства гигиены.

На облегченном режиме можно иметь цветы, присланные родственниками, и хранить в тумбочке письменные принадлежности.

ЦИФРОВОЕ ТВ

Сами обитатели «казармы» были в основном на работе, но несколько человек сидели возле телевизора и слушали лекцию прокурора из областного центра о снятии судимости, тот ее специально записал для тутошних осужденных. Гордость колонии — студия кабельного телевидения. В небольшой комнатке Дома культуры — он здесь такой, что некоторые райцентры позавидовать могут! — работают компьютеры, на одном из мониторов — снова лицо прокурора, которое мы видели в общежитии.

— Да, эта картинка как раз транслировалась на телевизор отбывающим наказание, — подтвердил Михаил Добронравов. — Здесь осужденные создают клипы, например для конкурсов, отсюда же идет и трансляция телевизионных программ, которые показывают по обычному телевизору. Программы транслируются на каждый отряд, во всех отрядах есть телевизор.

Как заметил Михаил Добронравов, на цифровое ТВ колония перешла еще в конце прошлого года: — На цифру перешли очень быстро, считай, одномоментно. Так как мы удалены от населенных пунктов, у нас был очень плохой прием, и раньше мы пользовались услугами спутникового телевещания. Но это очень затратно, программы были платными. И вот появилась такая удивительная вещь, как цифровое ТВ — 20 бесплатных каналов. Они практически все федеральные, одобрены для демонстрации отбывающим наказание. И цифровое ТВ вытеснило спутниковое, так как для нас очень положительное по всем своим характеристикам — больше каналов, качественнее и «бесплатнее». Через гуманитарную помощь мы получили шесть приставок для наших телевизоров, теперь ловим сигнал.

В студии кабельного ТВ работает семь человек, именно как видеостудия она работает с конца прошлого года. Отбывающие наказание снимают выступления сотрудников администрации, прокурора, сотрудников соцзащиты, Пенсионного фонда. Руководитель колонии поздравляет всех с Новым годом — тоже через видеозапись. Одним из сотрудников студии оказался Клим. Он подробнее разъяснил свои обязанности: — Я состою в кружке корреспондентов, занимаюсь видеоработами, графическими работами. Например, выступление прокурора, которое вы видите, надо было обработать, смонтировать. Для записи видео мы используем хромакей — то есть прокурор у нас читал лекцию на зеленом фоне. А затем мы ему подставили кресло и официальный фон, сделали все красиво. Также мы создаем ролики социальной направленности, например про ВИЧ, пожарную безопасность. Они точно так же транслируются на ТВ. Когда-то я этим занимался в техническом вузе, и вот теперь это пригодилось здесь.

Прокурор у нас читал лекцию на зеленом фоне. А затем мы ему подставили кресло и официальный фон. Сделали все красиво.

СПЕКТАКЛИ БЕЗ КОСТЮМОВ

В ДК не могли пройти и мимо библиотеки — она хоть и небольшая, на пять тысяч книг, но очень уютная. Есть даже свой самиздат — «книга рекордов». Она выпускается каждый год с фото и короткими подписями, какие самые-самые события происходили. Например, сколько участвовало осужденных в шествии Бессмертного полка, которое устраивают тоже на территории колонии, сколько приняли участие в диктанте по русскому языку. Так, самая длинная шахматная партия длилась 4 часа 35 минут, а самая короткая — 2 минуты.