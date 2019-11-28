Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Плати меньше, успевай больше

Как электронные сервисы упрощают жизнь

Текст:
Ольга Нефёдова
28 ноября 2019 года, 10:06
Фото: culture.ru
0

Многочасовые очереди уходят в прошлое. Записаться к врачу, оплатить штрафы и налоги, получить пособия и выплаты можно в один клик даже не выходя из дома. А скоро госструктуры начнут работать на опережение, сами будут собирать бумаги и предлагать льготы.

ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ

Портал налоговой службы — лидер по посещаемости среди остальных сайтов, предоставляющих государственные услуги. И это не случайность: здесь активно занимаются развитием сервисов, сейчас их уже 53.

Неизменно пользуется спросом уплата налогов и пошлин. Недавно появилась довольно удобная функция — единый налоговый платеж.

— В кошелек можно положить заранее некоторую сумму средств, которые при наступлении срока оплаты автоматические спишутся, — объяснил на пресс-конференции 21 ноября Владимир Копытов, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. — Не нужно будет отдельно платить налог на имущество, на транспортное средство, земельный налог.

На сайте службы также содержится справочная информация о ставках и льготах. Любой желающий может зайти и посмотреть, к примеру, ставки по земельному налогу, а также принятые льготы, и при необходимости подать заявку на получение льготы.

— В «Личном кабинете» зарегистрировано 88 тысяч физических лиц из Псковской области, около 3200 юридических лиц и более 6000 индивидуальных предпринимателей, — отмечает Владимир Копытов.

Один из самых востребованных сервисов — линейка личных кабинетов, которых сейчас пять: для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных организаций и налогоплательщиков налога на профессиональный доход.

Довольно популярен сервис «Риски бизнеса», который позволяет проверить контрагента.

— Многие им пользуются при заключении контрактов и сделок, — говорит Владимир Копытов. — Здесь можно посмотреть мини-выписку, для этого достаточно знать ИНН или наименование организации, узнать, отчитывается ли организация перед налоговыми органами, действующая ли она, нет ли директора в списке дисквалифицированных лиц.

СПРАВКА

Сервисы всех структур доступны на едином портале госуслуг.

СУПЕРСЕРВИС

46 % от общего числа обращений в Пенсионный фонд поступает в электронной форме, такие данные тоже обнародовали на пресс-конференции. Сейчас на сайте фонда можно получить около 60 электронных услуг. Сделать это можно двумя способами — на портале «Госуслуги» и сайте ПФР в личном кабинете. Самые популярные — услуга по установлению пенсии, получению сертификата на маткапитал, распоряжение им, получение справки о размере пенсии и выписка из индивидуального лицевого счета.

Все услуги ПФР можно разделить на три вида: информационные (справки о размере пенсий, выписки из состояния индивидуального лицевого счета), вспомогательные (запись на прием, письменное обращение и вопросы), услуги по подаче заявлений (о назначении пенсии, ее перерасчете, маткапитале).

— Для удобства пользователей разработано мобильное приложение ПФР, где можно воспользоваться всеми услугами, кроме разве что подачи заявления, — рассказал заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области Дмитрий Яковлев. — Пока подать заявление возможно с помощью другого приложения — «Госуслуги». Однако надеюсь, что в скором будущем эта функция будет доступна и в приложении фонда.

В каждой клиентской службе Пенсионного фонда размещены гостевые компьютеры.

— Вы можете прийти и воспользоваться ими в том случае, если компьютер у вас сломан или отсутствует, — объяснил Дмитрий Яковлев. — Рядом с каждым таким компьютером размещена информация об ответственном за него сотруднике, его можно пригласить, а он в свою очередь научит пользоваться сервисами или просто проконсультирует. В нем же размещены информационно-правовые системы, где можно ознакомиться с законодательством.

В перспективе — развитие суперсервисов. Что это значит? Человеку, к примеру, достаточно будет проинформировать госорган, что у него родился ребенок, а государственные органы во взаимодействии между собой подготовят все необходимые услуги, в которых будет нуждаться эта семья.

Еще одно направление развития — проактивное предоставление услуг.

— Зачастую люди даже не знают, что им положена какая-то мера социальной защиты или поддержки, — отметил Дмитрий Яковлев. — Госорган, проанализировав имеющуюся о конкретном человеке информацию, подскажет ему о правах на какую-то выплату, а в будущем даже в беззаявительном порядке ее предоставит.

НАУЧИТЬСЯ ПРОСТО

Управление Росреестра по Псковской области тоже владеет сайтом, где находится личный кабинет правообладателя. С помощью него любой человек может узнать все сведения об объектах недвижимости, которые ему принадлежат, и не только на территории Псковской области.

В личном кабинете можно получить информацию, например, о кадастровом номере объекта, все сведения о его характеристиках, его кадастровой стоимости.

— Когда электронные пакеты документов подаются к нам в ведомство, уровень ошибок ниже, это нами проанализировано, — рассказывает начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Псковской области Наталья Григорьева. — Подать пакет можно в любое время суток, не привязываясь к графику работы наших офисов. Мы со своей стороны такие пакеты документов обрабатываем в два раза быстрее. Кроме того, если документы подаются в электронном виде, то и госпошлина меньше на 30%. 

КСТАТИ

Чтобы людей с электронными сервисами знакомить и обучать ими пользоваться, в Кадастровой палате открыта Школа электронных услуг. Находится она в Пскове на улице Рабочей, 11. Занятия проводятся каждый вторник и четверг абсолютно бесплатно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег
Мусоропровод — тормоз сортировки

Общество
28 ноября 09:59

Мусоропровод — тормоз сортировки

С контейнеров для раздельного сбора мусора воруют крышки, бумага и пленка не годны в переработку из-за пищевых загрязнений, а «Титан-Полимер» не только будет производить пластик, но может заняться и переработкой использованного
Давай помоемся!

Общество
28 ноября 09:53

Давай помоемся!

Самые важные новости сферы ЖКХ за прошедшую неделю
  • Дальнобойщик-белорус поблагодарил пушкиногорских полицейских за раскрытие кражи денег из его автомобиля
  • Трое детей погибли на пожарах с начала года в Псковской области
  • «Мы лучшие и это не случайно»: главврач «Центра СПИД» о победе во всероссийском конкурсе
  • С понижением температуры воздуха в Псковской области в 2 раза увеличилось число пожаров
  • Жители псковского поселка Паневик уже скоро смогут пользоваться новой дорогой
  • В Пскове стали известны адреса приёма вещей благотворительной акции «Щедрый вторник»
  • Автомобильную переправу через ручей Петь восстановили в Пушкиногорском районе
  • До 1 декабря жителям Псковской области нужно определиться с переводом пенсионных накоплений
  • В Пскове будущие мамы узнали о важности установки детских автомобильных кресел
  • Синоптики рассказали, какие сюрпризы от погоды ждать в декабре в Псковской области
  • В 40-дневный Рождественский пост вступают православные жители Псковской области

    • 27 ноября

  • В День казачьей культуры псковичей будут развлекать танцами, играми, песнями и забавами
  • Жителя великолукского общежития подозревают в краже электронных денег у своей соседки
  • Как правильно пользоваться огнетушителем, напомнили жителям Псковской области
  • Следователи: псковича, который ранил ножом детского врача, поместили под стражу
  • Стало известно, какое оборудование для диагностики и лечения онкологии поступило в Псков и Великие Луки
  • В Себеже 28 ноября будет работать мобильная приёмная прокурора области
  • В Свердловской области задержали мошенника, обманувшего в интернете великолучанина
  • На ближнем Завеличье в скором времени заработают два новых светофора
  • Тайны бумажных денег раскроют посетителям выставки в псковском торговом комплексе
  • Псковички вернулись с победами из Москвы, выйдя на татами против друг друга
  • Индивидуальные скидки получат псковичи, отправившись в тур по новостройкам 30 ноября
  • Троих браконьеров задержали в Пыталовском районе за убийство двух косуль
  • «Храни вас Бог»: обматеривший полицейского глава Печорского района попрощался в соцсетях
  • Великолучанин, пустивший пулю в подростка из пневматики, предстанет перед судом
  • На просмотр фильма, посвященного деятельности волонтёров, приглашают жителей Пскова

    • 26 ноября

  • «Псковские теплосети» должны «Газпрому» 513 миллионов рублей
  • 150 социальных предпринимателей со всей страны делились своим опытом в Пскове
  • В интернете начата регистрация участников II Псковского медиафорума
  • Псковичам рассказали о двух способах оплаты за вход на территорию Кремля

    • Новости

    Бодрое утро

    Общество
    Светлана Синцова 27 ноября 09:39

    Бодрое утро

    Как ручное управление на самом верху помогает двигать вперед мусорную реформу

    Договорились

    Общество
    27 ноября 09:48

    Договорились

    На что в приемной президента жаловались губернатору жители области и с какими результатами ушли домой
    Открытые полимеры

    Общество / Экология
    26 ноября 11:05

    Открытые полимеры

    Общественные слушания по первой очереди строительства завода «Титан-Полимера» оказались напряженными, но продуктивными