Плати меньше, успевай больше

Многочасовые очереди уходят в прошлое. Записаться к врачу, оплатить штрафы и налоги, получить пособия и выплаты можно в один клик даже не выходя из дома. А скоро госструктуры начнут работать на опережение, сами будут собирать бумаги и предлагать льготы.

ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ

Портал налоговой службы — лидер по посещаемости среди остальных сайтов, предоставляющих государственные услуги. И это не случайность: здесь активно занимаются развитием сервисов, сейчас их уже 53. Неизменно пользуется спросом уплата налогов и пошлин. Недавно появилась довольно удобная функция — единый налоговый платеж. — В кошелек можно положить заранее некоторую сумму средств, которые при наступлении срока оплаты автоматические спишутся, — объяснил на пресс-конференции 21 ноября Владимир Копытов, заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. — Не нужно будет отдельно платить налог на имущество, на транспортное средство, земельный налог. На сайте службы также содержится справочная информация о ставках и льготах. Любой желающий может зайти и посмотреть, к примеру, ставки по земельному налогу, а также принятые льготы, и при необходимости подать заявку на получение льготы. — В «Личном кабинете» зарегистрировано 88 тысяч физических лиц из Псковской области, около 3200 юридических лиц и более 6000 индивидуальных предпринимателей, — отмечает Владимир Копытов. Один из самых востребованных сервисов — линейка личных кабинетов, которых сейчас пять: для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных организаций и налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Довольно популярен сервис «Риски бизнеса», который позволяет проверить контрагента. — Многие им пользуются при заключении контрактов и сделок, — говорит Владимир Копытов. — Здесь можно посмотреть мини-выписку, для этого достаточно знать ИНН или наименование организации, узнать, отчитывается ли организация перед налоговыми органами, действующая ли она, нет ли директора в списке дисквалифицированных лиц.

СПРАВКА Сервисы всех структур доступны на едином портале госуслуг.

СУПЕРСЕРВИС

46 % от общего числа обращений в Пенсионный фонд поступает в электронной форме, такие данные тоже обнародовали на пресс-конференции. Сейчас на сайте фонда можно получить около 60 электронных услуг. Сделать это можно двумя способами — на портале «Госуслуги» и сайте ПФР в личном кабинете. Самые популярные — услуга по установлению пенсии, получению сертификата на маткапитал, распоряжение им, получение справки о размере пенсии и выписка из индивидуального лицевого счета. Все услуги ПФР можно разделить на три вида: информационные (справки о размере пенсий, выписки из состояния индивидуального лицевого счета), вспомогательные (запись на прием, письменное обращение и вопросы), услуги по подаче заявлений (о назначении пенсии, ее перерасчете, маткапитале). — Для удобства пользователей разработано мобильное приложение ПФР, где можно воспользоваться всеми услугами, кроме разве что подачи заявления, — рассказал заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области Дмитрий Яковлев. — Пока подать заявление возможно с помощью другого приложения — «Госуслуги». Однако надеюсь, что в скором будущем эта функция будет доступна и в приложении фонда. В каждой клиентской службе Пенсионного фонда размещены гостевые компьютеры. — Вы можете прийти и воспользоваться ими в том случае, если компьютер у вас сломан или отсутствует, — объяснил Дмитрий Яковлев. — Рядом с каждым таким компьютером размещена информация об ответственном за него сотруднике, его можно пригласить, а он в свою очередь научит пользоваться сервисами или просто проконсультирует. В нем же размещены информационно-правовые системы, где можно ознакомиться с законодательством. В перспективе — развитие суперсервисов. Что это значит? Человеку, к примеру, достаточно будет проинформировать госорган, что у него родился ребенок, а государственные органы во взаимодействии между собой подготовят все необходимые услуги, в которых будет нуждаться эта семья. Еще одно направление развития — проактивное предоставление услуг. — Зачастую люди даже не знают, что им положена какая-то мера социальной защиты или поддержки, — отметил Дмитрий Яковлев. — Госорган, проанализировав имеющуюся о конкретном человеке информацию, подскажет ему о правах на какую-то выплату, а в будущем даже в беззаявительном порядке ее предоставит.

НАУЧИТЬСЯ ПРОСТО

Управление Росреестра по Псковской области тоже владеет сайтом, где находится личный кабинет правообладателя. С помощью него любой человек может узнать все сведения об объектах недвижимости, которые ему принадлежат, и не только на территории Псковской области. В личном кабинете можно получить информацию, например, о кадастровом номере объекта, все сведения о его характеристиках, его кадастровой стоимости. — Когда электронные пакеты документов подаются к нам в ведомство, уровень ошибок ниже, это нами проанализировано, — рассказывает начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Псковской области Наталья Григорьева. — Подать пакет можно в любое время суток, не привязываясь к графику работы наших офисов. Мы со своей стороны такие пакеты документов обрабатываем в два раза быстрее. Кроме того, если документы подаются в электронном виде, то и госпошлина меньше на 30%.