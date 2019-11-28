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Общество

Мусоропровод — тормоз сортировки

С контейнеров для раздельного сбора мусора воруют крышки, бумага и пленка не годны в переработку из-за пищевых загрязнений, а «Титан-Полимер» не только будет производить пластик, но может заняться и переработкой использованного

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Наталья Баранова
28 ноября 2019 года, 09:59
Фото: Дарья Хваткова
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Как изменить сознание людей, чтобы они доносили мусор до контейнера и при этом его еще и сортировали, и как сделать нашу область экологически чистой в максимально короткие сроки, решали эксперты в Пскове.

К 2024 году на полигоны должно вывозиться не более 36 % мусора, остальное — отправляться в переработку. Специалисты считают, это вполне реально, нужно лишь, чтобы мы с вами начали мыслить иначе.

МОДНАЯ СОРТИРОВКА

Нацпроект «Экология» для того и был создан, чтобы уменьшить количество отходов на полигонах. На момент начала реформы большая часть отходов оседала в лесах, полях. Первой задачей была организация вывоза отходов, чтобы люди понимали, что мусор не нужно сжигать и закапывать. Сейчас услугой по вывозу мусора охвачены 550 тысяч человек из 629 тысяч жителей Псковской области. Стихийные свалки стали исчезать.


Мусоропровод — тормоз сортировкиСергей Пайст, директор ООО «ЭкоПром», регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области

По словам Сергея Пайста, люди хотят и готовы сортировать отходы, во многих местах они устанавливают сетчатые контейнеры для пластика.

— В садоводческом товариществе «Черняковицы» по полгода живут две тысячи человек. Они обратились к нам с просьбой установить такие контейнеры, — привел он пример. — Мы эту работу продолжим. Где местные власти оборудуют контейнерные площадки, там и будем устанавливать. Правда, столкнулись с тем, что крышки контейнеров воруют. Это не добавляет позитива.

По мнению Сергея Пайста, мусоропроводы в многоквартирных домах тормозят сортировку мусора. Часто мнения жильцов расходятся, нужен ли мусоропровод в доме. Половина за то, чтобы он остался, половина ратует за установку контейнеров во дворе и сортировку мусора.

— В тех странах, где сортируют мусор, нет мусоропроводов, — говорит Сергей Пайст. — Мы живем в двадцать первом веке, сейчас моден здоровый образ жизни, поэтому и сортировка мусора должна стать модной. Нужно пропагандировать идею раздельного сбора мусора. Важно изменить сознание людей. Иначе не хватит видеокамер и участковых, чтобы штрафовать, да у них других дел полно. Я часто вижу, как люди в сетку выкидывают несортированные отходы, а на призывы сортировать мусор не реагируют. Хорошо, конечно, что вообще не выкинули его мимо контейнера.

После того как в Пскове закрыли свалку, к нам ежедневно попадает 200-250 тонн мусора, большая часть этих отходов в несортированном виде. Лишь 5-8 % отходов можно набрать для переработки. Бумага, картон практически не пригодны к переработке — они все загрязнены пищевыми отходами. Ленинградская область, где перерабатывают бумагу, грязную не берет. Полиэтиленовая пленка, которую перерабатывают в Плюссе, тоже нужна чистая.


Мусоропровод — тормоз сортировкиАндрей Папчук,
директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» 
По мнению Андрея Папчука, дальнейшее улучшение показателей несомненно связано с еще большим развитием сортировки мусора. Сейчас львиную долю мусора, а среди него лишь 30-35 % составляют органические отходы, отвозят на полигон в Палкинский район.

КСТАТИ

200-250 тонн мусора вырабатывает Псков ежедневно.

БАБА-ЯГА ПРОТИВ!

На этой неделе в Пскове пройдет конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с отходами. По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова, в следующем году в пяти районах Псковской области (Палкинский, Локнянский, Стругокрасненский, Куньинский и Усвятский) запланированы проекты по рекультивации мусорных полигонов.

— Схему мы выложим на публичное обсуждение, учтем все предложения и замечания, — сказал Сергей Грахов. — Мы готовы рассмотреть конструктивные предложения, а не просто критику в стиле «Баба-яга против!». Мы не ставим целью какой-то район загрязнить, наоборот, хотим все как следует очистить. Давайте сделаем нашу область чище, максимально экологичной и в короткие сроки.

Пока раздельный сбор мусора осуществляют лишь в четырех муниципалитетах: в Пскове, Великих Луках, Порхове и Печорах.

— Люди в целом готовы собирать пластиковые отходы отдельно, — говорит Сергей Грахов. — Строительство перерабатывающих заводов — дело дорогое. Ко мне приходили ребята с такого завода, спрашивали, где им взять еще бутылок, пока мало людей вовлечено в процесс. Требуется немного времени, чтобы могли прийти инвесторы, а фронт работ у них будет.

В Псковской области целесообразно открыть предприятие по переработке отходов. Но такому предприятию потребуется государственная поддержка. Сбор полимерных отходов в регионах — самая большая проблема. В некоторых регионах эту проблему решали открытием пунктов приема. За небольшую плату собирали пластик у населения. Технологий вторичной переработки пластика огромное количество, есть очень продвинутые.


Мусоропровод — тормоз сортировкиГерман Петрушко,
генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер»
Руководство «Титан-Полимера» рассматривает возможность установки площадки по переработке отходов. Есть вероятность, что предприятие займется переработкой металлизированной пленки. 

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