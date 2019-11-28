Давай помоемся!

Сортировать мусор школьников научат на специальных уроках, Гельдтову баню все-таки отремонтируют, добросовестных подрядчиков по капремонту поставят на особый учет, а зеленую зону на улице Киселева отберут у автомобилистов.

МУСОРНЫЕ УРОКИ

С вами свяжется представитель регионального оператора, чтобы совместно со специалистами наших профильных комитетов разработать отдельную образовательную программу, которая познакомила бы школьников со столь важной темой. Такие знания надо прививать с малых лет.

РЕМОНТ БАНИ

Здание Гельдтовой бани — объект культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года псковские депутаты согласовали продажу бани. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник — ООО «Сити Сервис». Здание продали за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировку здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта — баню на 49 лет.

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

— Парковка напротив общежития на Киселева образовалась стихийно и была незаконной. Как раз под ней проходят высоковольтные кабели в шесть тысяч вольт. Парковаться здесь небезопасно, — пояснил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

ПУЛ ПОДРЯДЧИКОВ

В Псковской области собираются сформировать пул добросовестных подрядчиков, которые занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов.

— Весь год мы оцениваем подрядчиков и хотим, чтобы сформировался такой пул подрядчиков, которые качественно выполняют работы, — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с жителями деревни Красино Палкинского района.

Жители Красино пожаловались главе региона на некачественный ремонт дома, в результате которого протекает крыша, что приводит к подтоплению квартир.

Михаил Ведерников попросил подрядчика ответственно подойти к ремонту, показать пример того, как нужно работать.

Губернатор поручил руководителю регионального оператора — Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктору Иващенко выехать в деревню Красино и лично проконтролировать ход работ.