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Общество

Давай помоемся!

Самые важные новости сферы ЖКХ за прошедшую неделю

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Наталья Баранова
28 ноября 2019 года, 09:53
Фото: Дарья Хваткова
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Сортировать мусор школьников научат на специальных уроках, Гельдтову баню все-таки отремонтируют, добросовестных подрядчиков по капремонту поставят на особый учет, а зеленую зону на улице Киселева отберут у автомобилистов.

МУСОРНЫЕ УРОКИ

Тематические уроки по сортировке бытовых отходов готова разработать для школ Псковской области педагог из Невеля, мать шестерых детей Анастасия Петрова. Использовать свои знания она предложила на традиционной встрече многодетных семей с губернатором Михаилом Ведерниковым накануне Дня матери.

Глава региона поддержал предложение Анастасии Петровой.

С вами свяжется представитель регионального оператора, чтобы совместно со специалистами наших профильных комитетов разработать отдельную образовательную программу, которая познакомила бы школьников со столь важной темой. Такие знания надо прививать с малых лет.


Давай помоемся!Михаил Ведерников,
губернатор Псковской области

РЕМОНТ БАНИ

Гельдтову баню на улице Милицейской в Пскове отремонтируют в 2020 году. Сроки ремонта постоянно переносили из-за согласований и экспертиз, пояснил представитель собственника здания Владимир Раскот.

Здание Гельдтовой бани — объект культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года псковские депутаты согласовали продажу бани. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник — ООО «Сити Сервис». Здание продали за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировку здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта — баню на 49 лет.

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА

Городские власти решили избавиться от стихийной парковки на улице Киселева в Пскове. Вместо нее появится красивый газон. Избавиться от несанкционированной автомобильной стоянки помог ремонт.

— Парковка напротив общежития на Киселева образовалась стихийно и была незаконной. Как раз под ней проходят высоковольтные кабели в шесть тысяч вольт. Парковаться здесь небезопасно, — пояснил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Ремонт улицы Киселева планируют закончить в конце ноября.

ПУЛ ПОДРЯДЧИКОВ

В Псковской области собираются сформировать пул добросовестных подрядчиков, которые занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов.

— Весь год мы оцениваем подрядчиков и хотим, чтобы сформировался такой пул подрядчиков, которые качественно выполняют работы, — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с жителями деревни Красино Палкинского района.

Жители Красино пожаловались главе региона на некачественный ремонт дома, в результате которого протекает крыша, что приводит к подтоплению квартир.

Михаил Ведерников попросил подрядчика ответственно подойти к ремонту, показать пример того, как нужно работать.

Губернатор поручил руководителю регионального оператора — Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктору Иващенко выехать в деревню Красино и лично проконтролировать ход работ. 

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