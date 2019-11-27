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Общество

Договорились

На что в приемной президента жаловались губернатору жители области и с какими результатами ушли домой

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Светлана Синцова
27 ноября 2019 года, 09:48
Фото: Андрей Степанов
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Тротуар, непригодный для инвалидов и мам с колясками, протекающая крыша, капремонт которой запланирован только через пять лет, отсутствие водоснабжения у целой деревни — как власти ответят на вопросы, решения которых ждут десятки человек. А главное, где возьмут на это деньги.

БЕЗ СЛЁЗ НЕ ПОСМОТРИШЬ

Жители псковского микрорайона Овсище просят посодействовать в решении наболевшего вопроса — в ремонте нуждается разбитый тротуар вдоль улицы Чудской на участке от улицы Ижорского Батальона до моста Александра Невского.

В нашем микрорайоне живет много инвалидов-колясочников. И этот тротуар — единственная дорога, по которой можно добраться на противоположный берег и попасть в больницы и в поликлиники.


ДоговорилисьСветлана Иванова, жительница Пскова
В подтверждение своих слов она принесла фотографии.

— Без слез не посмотришь. Сама видела, как двое молодых мужчин на колясках пытались проехать по этому тротуару, но, в конце концов, бросили эти попытки и стали передвигаться по проезжей части. Сами понимаете: такие случаи создают аварийные ситуации и люди себя подвергают опасности. Этот вопрос стоит достаточно остро, и его надо решать, — уверена женщина.

По ее словам, жители микрорайона давно бьются с этой проблемой, вопрос даже удалось сдвинуть с мертвой точки — был сделан пешеходный переход и отремонтирована часть улицы Чудской. Но все равно вопрос остался таким же острым.

— Безобразие. Надо решать, конечно. Тем более если дорога востребована людьми с ограниченными возможностями здоровья, — сказал губернатор и добавил, обращаясь к главе администрации города Пскова Александру Братчикову: — Может, есть возможность сейчас предусмотреть средства? А мы потом добавим.

— Задача ясна. Мы постараемся сделать в этом году, если получится.

Крайним сроком выполнения работ все же стал май следующего года, поскольку даже в том случае, если средства на ремонт найдутся, работам могут помешать погодные условия.

ДО 2024 ГОДА

Живу в доме на улице Комсомольца Зверева. Это общежитие. У нас протекает кровля. Несущая арматура видна, периодически были замыкания электропроводки, приходилось чинить. Просим ускорить капитальный ремонт, до 2024 года, на который наш дом стоит в плане, с такими проблемами не доживем.


ДоговорилисьАнатолий Котов,
житель Великих Лук

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов отметил, что на ремонт системы теплоснабжения этого дома запланировано 4,5 млн рублей. Он предложил перераспределить средства на капитальный ремонт крыши.

— Но теплоснабжение тоже в аварийном состоянии, — заметил губернатор.

— Тогда вариант номер два — по результатам экономии, возможно, выделим на ремонт кровли.

Этот вариант Михаил Ведерников не одобрил и предложил распределить средства так, чтобы гарантированно сделать в следующем году крышу:

— Кровлю делаем в первую очередь. До конца августа, а то потом начнутся дожди.

Срок ремонта кровли — до конца сентября 2020 года. А экономию планируется направить на ремонт теплоснабжения.

— В середине следующего года будет понятно. По крайней мере мы понимаем, что в течение двух лет по крыше и теплу решим вопрос гарантированно.

— Договорились, — Анатолий Котов услышанным остался доволен.

ДЛЯ ВСЕХ

Решить еще один требующий финансовых затрат вопрос губернатор обещал жительнице деревни Пальцево Островского района Людмиле Астапенко. Пенсионерка пожаловалась, что в деревне нет воды, а на ближайшую скважину приходится ходить почти полтора километра.

Иногда сосед ездит на «УАЗике», привозит воду в канистрах по двадцать литров. Но естественно, это проблему не решает.


ДоговорилисьЛюдмила Астапенко, жительница Островского района
Глава Островского района Дмитрий Быстров пояснил, что деревня растянулась примерно на два километра, живут там 26 человек.

— Проблема есть. Директор водоканала занимался этим вопросом. Планировали колодцы ставить, но столкнулись с тем, что из-за большого слоя известняка вода оказалась бы непригодной для питья, — рассказал Дмитрий Быстров о том, что уже сделано.

Нашли другой выход — провести водопровод от скважины в начале деревни.

— Проложить водопровод с обустройством трех колодцев — это миллион двести тысяч рублей. Но мы обеспечим водой только 12 человек, — пояснил Дмитрий Быстров.

Он также сообщил, что финансовых возможностей в бюджете «при всем желании нет».

— Если решать проблему — то решать для всех жителей деревни, — сказал Михаил Ведерников. Он пообещал найти возможность восстановить водоснабжение деревни. Если погода позволит, работы могут начаться уже в этом году. В любом случае проблема будет устранена до 15 июня. Именно такие контрольные сроки обозначил губернатор. 

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