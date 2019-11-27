Договорились

Тротуар, непригодный для инвалидов и мам с колясками, протекающая крыша, капремонт которой запланирован только через пять лет, отсутствие водоснабжения у целой деревни — как власти ответят на вопросы, решения которых ждут десятки человек. А главное, где возьмут на это деньги.

БЕЗ СЛЁЗ НЕ ПОСМОТРИШЬ

В нашем микрорайоне живет много инвалидов-колясочников. И этот тротуар — единственная дорога, по которой можно добраться на противоположный берег и попасть в больницы и в поликлиники.

В подтверждение своих слов она принесла фотографии.

— Без слез не посмотришь. Сама видела, как двое молодых мужчин на колясках пытались проехать по этому тротуару, но, в конце концов, бросили эти попытки и стали передвигаться по проезжей части. Сами понимаете: такие случаи создают аварийные ситуации и люди себя подвергают опасности. Этот вопрос стоит достаточно остро, и его надо решать, — уверена женщина.

По ее словам, жители микрорайона давно бьются с этой проблемой, вопрос даже удалось сдвинуть с мертвой точки — был сделан пешеходный переход и отремонтирована часть улицы Чудской. Но все равно вопрос остался таким же острым.

— Безобразие. Надо решать, конечно. Тем более если дорога востребована людьми с ограниченными возможностями здоровья, — сказал губернатор и добавил, обращаясь к главе администрации города Пскова Александру Братчикову: — Может, есть возможность сейчас предусмотреть средства? А мы потом добавим.

— Задача ясна. Мы постараемся сделать в этом году, если получится.

Крайним сроком выполнения работ все же стал май следующего года, поскольку даже в том случае, если средства на ремонт найдутся, работам могут помешать погодные условия.