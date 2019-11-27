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Общество

Бодрое утро

Как ручное управление на самом верху помогает двигать вперед мусорную реформу

Текст:
Светлана Синцова
27 ноября 2019 года, 09:39
Фото: Андрей Степанов
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Погашение долгов, которое позволит не обанкротиться коммунальным предприятиям, необходимость ускорения газификации и капремонта, продвижение мусорной реформы — проблемы ЖКХ стали магистральной темой на встречах губернатора Михаила Ведерникова с депутатами Псковской областного Собрания перед рассмотрением бюджета на следующий год.

— Мы рассматриваем рамочную версию бюджета, которая, уверен, будет скорректирована в сторону увеличения, хотя даже сейчас мы уже можем говорить о росте доходов в сравнении с этим годом как минимум на 2,3 миллиарда рублей, — отметил Михаил Ведерников на встрече с членами фракции «Единая Россия». — По результатам рабочих переговоров в Москве есть шанс получить дополнительные средства на решение задач нашего региона, и как только это состоится, мы обязательно соберемся еще раз и поговорим, потому что очень важно предусмотреть исполнение депутатских наказов, которые из-за нехватки средств «висят» годами.

90 МЛН ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Михаил Ведерников поделился с депутатами планами по развитию сотовой связи в районах.

Люди жалуются на плохую мобильную связь, поэтому на следующий год нами запланировано строительство антенно-мачтовых сооружений в ряде районов области. По просьбе депутата Вадима Афанасьева мы расширили первоначальный список и добавили в него Новоржевский район.


Бодрое утроМихаил Ведерников,
губернатор Псковской области
Спикер областного Собрания Александр Котов напомнил о событиях годичной давности, когда проходили аналогичные бюджетные консультации.

— Вопрос был связан с оплатой задолженности региона по субсидиям нашим коммунальным предприятиям — средства в бюджете были предусмотрены, что позволило многим муниципальным предприятиям коммунального хозяйства, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии, избежать банкротства, — сказал Александр Котов и поинтересовался, учтены ли необходимые расходы на эти цели в проекте бюджета на следующий год.

Вице-губернатор Татьяна Баринова проинформировала депутатов, что остатки задолженности коммунальным предприятиям в размере 90 млн рублей будут погашены в ближайший месяц.

Это хороший пример нашей совместной работы.


Бодрое утроАлександр Котов,
спикер областного Собрания 
— Насколько финансово обеспечена работа по ликвидации несанкционированных свалок в регионе в следующем году? — задал вопрос вице-спикер Виктор Остренко.

— Мое утро сегодня началось с того, что я «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки, — поехали убирать, — ответил Михаил Ведерников. — Эта работа, конечно, будет продолжена, потому что в этом и есть смысл реформы.

А КОМУ СЕЙЧАС ЛЕГКО

Анатолий Копосов, вице-спикер уже от другой партии — КПРФ — поднял тему газификации области. Парламентарий отметил, что газ в дома жителей региона приходит не так быстро, как хотелось бы.

— Да, проблема существует. Пока не удается выполнить все условия программы газификации, — признал Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал о сложностях, тормозящих газификацию населенных пунктов, и поделился с депутатами планами по ускорению газификации. По словам главы региона, в случае поступления в регион дополнительных федеральных средств часть из них будет направлена именно на эти цели.

Еще один проблемный вопрос, поднятый коммунистами, — выполнение региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По нашему мнению, капремонт многоквартирных домов «буксует». Деньги с населения собираются, но не осваиваются полностью, и к качеству уже выполненного ремонта есть вопросы.


Бодрое утроПетр Алексеенко,
руководитель фракции КПРФ 
По поручению главы региона ситуацию прокомментировал профильный вице-губернатор Василий Осипов.

Старт реформы действительно был тяжелый, сейчас мы не только работаем по 2019 году, но и закрываем предыдущие три года. Деньги на счете регионального оператора есть, они никуда не делись. С подрядчиками работать нелегко — привлекаем рынок Санкт-Петербурга и местные компании.


Бодрое утроВасилий Осипов,
вице-губернатор Псковской области
— Надо думать о закреплении молодежи в строительных компаниях. Наша область всегда славилась строителями, но сейчас наши предприятия в основном работают на субподрядах, — высказался Анатолий Копосов.

— Не соглашусь, — обозначил свою позицию Михаил Ведерников. — Местные строители работают, причем качественно. Я всегда настаиваю, чтобы крупные компании, которые приходят в регион, регистрировали здесь филиалы, чтобы налоги шли в наш бюджет. К сожалению, наши подрядчики не всегда готовы даже выходить на торги. 

СПРАВКА

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в региональный парламент. В соответствии с региональным законодательством до первого чтения документ проходит публичные слушания и обсуждение на парламентских комитетах.

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