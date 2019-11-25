Камень на камне

Ещё летом в редакцию обратились прихожане храма Сергия с Залужья с такой проблемой: во время прошлогодней реконструкции улицы Свердлова дорогу к храму засыпали крупными и острыми камнями. По ним люди с трудом пробирались в церковь, особенно тяжело давался путь пожилым. Дети тоже спотыкались, падали и разбивали коленки в кровь. После опубликования материала «Дорога к храму» в номере от 26 июня редакция стала искать концы. Пришлось вести многоактную переписку с чиновниками, добиваясь внятного ответа на один и тот же вопрос: почему дорогу сделали непроходимой и кто может это исправить.

ГОСТ ПО-ПСКОВСКИ

Сначала администрация города ответила, что уже в ходе работ выяснилось: глубина залегания культурного слоя не позволяет реализовать принятый перед началом реконструкции проект. В результате было разработано новое техническое решение — отказались от асфальтирования дорожки к церкви и заменили ее на отсыпку из гранитного щебня. В это же время пришел ответ из областного комитета по охране объектов культурного наследия: можно уложить асфальт поверх гравийного покрытия, без проведения дополнительных раскопок. Но в администрации и на этот счет нашлись резоны: «Устройство асфальтового покрытия без устройства полноценной конструкции дорожной одежды на данном участке не представляется возможным, так как данное покрытие не выдержит нагрузки от проезжающего транспорта», - значилось в официальном ответе. Какой транспорт? Это дорожка вокруг храма, по которой максимум поедут детская или инвалидная коляска. Мы снова направили запрос в администрацию города. В этот раз чиновники расписали, почему они выбрали именно камни - «в целях сохранения исторического облика города при благоустройстве территорий памятников истории на отдельных участках дорог используется булыжник». Правда, где у нас в городе ещё используются булыжники, ни администрация, ни подрядчик подсказать не смогли. Зато мы знаем – в Кремле. Но там полноценная булыжная мостовая, имитирующая старинное покрытие, а не россыпь острых камней. Читаем дальше: «Покрытие из камней мощения по сравнению с асфальтобетонным покрытием обладает рядом преимуществ в части ремонтопригодности, экологичности и декоративных свойств». Невероятная аргументация! Добавили бы уж и ещё одно преимущество — дешевизну такого покрытия, но про нее почему-то умолчали. Про минусы тоже рассказывать не стали. На вопрос, соответствует ли данное покрытие нормам ГОСТ, нам пояснили, что оно «...не уступает по несущей способности дорожным покрытиям, соответствующим СНиП и ГОСТ. Госстандарты по устройству покрытий из булыжного камня отсутствуют». Наверное, потому что такое покрытие не используют для верхнего слоя дорожного «пирога»? Но нам ли учить знающих людей? Затем в ответе вообще сослались на «одобренные и рекомендованные к применению в строительстве на территории Санкт-Петербурга рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой застройки». Разберемся и в этом. Мало того, что документ, рекомендованный Санкт-Петербургу, так там еще речь идет о том, как правильно выкладывать мостовые из камней и плит мощения. Мостовые — это как в Кремле, где ровненькие камешки плотно друг к другу лежат. А чтобы булыжники так на дорогу сыпать — это мы можем петербуржцев научить, они так еще не умеют. В попытке найти все-таки рациональное зерно звоним начальнику управления строительства и капремонта администрации Пскова Павлу Андрееву. - Сделали тонкий слой щебня крупной фракции, - рассказал он о том, как такая дорожка получилась. - Затем засыпали щебнем более мелкой фракции. Положить асфальт поверх будет технически неправильно: вода не будет дренировать, будут перепады по высоте — так как слой асфальта будем выше сантиметров на пять, чем примыкающая дорога.

На то, что людям сложно ходить по «щебню крупной фракции» ответил: - Мы подрядчику писали, чтобы сделал ещё расклинцовку щебня, то есть засыпал более мелким. В прошлом году он делал, а в этом году отказывается — ссылается на то, что все работы сделаны в рамках контракта. У нас такая же ситуация была, когда мы делали дорожку возле церкви Вознесения, что рядом с планетарием. Там тоже на поверхности были кости. Но время было, поэтому пригласили археологов, которые вели раскопки четыре месяца. После этого мы смогли положить асфальт. А здесь, как заметил собеседник, понимали, что четырех месяцев для завершения проекта в срок не остается. Вот и засыпали камушками. То есть получается, что сверху асфальт положить нельзя, выйдет слишком большой перепад высоты. Заглубиться тоже не выйдет, внизу культурный слой, нужны раскопки, а это время и деньги. И вот тут снова одни вопросы. Почему до начала реконструкции в историческом центре неужели непонятно было, что потребуются раскопки? Почему не заложить в проект их необходимость? Кто и как вообще согласовал такой проект? Чуть ниже поищем ответы и на них.

ВСЕ ПО ПРОЕКТУ

Пока что к нашим камням, раз уж вышло, как вышло. Споры о правильности реконструкции – дело долгое, а прихожане страдают уже сейчас. Может быть, был вариант сразу положить более мелкие камни? Звоним подрядчику. Светлана Фролова, начальник сметно-договорного отдела ООО «Эгле», рассказала, как выглядит ситуация с точки зрения исполнителя: - В проекте не была предусмотрена археология. Хотя то, что там кладбище, было известно сразу — на него наткнулись, когда ещё до реконструкции там прокладывали теплотрассу. Археологи выписали нам предписание, что углубляться, чтобы положить полноценный асфальт, нельзя без раскопок. Сроки были ограничены, поэтому проект переделали. Вместо асфальта положили щебень. Надо было заказчику дать нам больше времени для реализации проекта, тогда все бы всё успели. Мы тоже должны были успевать сдавать работу в сроки. Сейчас контракт закрыт, мы уже никакие работы ни по расклинцовке, ни по укладке асфальта — ничего не можем. Почему же в проекте реконструкции не была предусмотрена планомерная работа археологов, если все знали, что в этих местах есть захоронение? Как получилось, что работы носили спасательный характер, а где-то и такое провести не удалось? Ответ ищем вместе с директором Археологического центра Псковской области Мариной Кулаковой: - Спасательные археологические работы — это экстренные меры. Если можно их не проводить, не копать — мы пытаемся уйти от раскопок, чтобы не разрушать памятники. Как подчеркнула собеседница, возле храма действительно много человеческих костей, это остатки старинного кладбища. Ещё после реставрации храма вокруг него слой земли уже стал немного тоньше. - Не всегда сразу видны все детали. Часто реальность отличается от проекта. Например, сейчас идет проектирование реконструкции Порховской крепости: на согласовании не были указаны земляные работы, поэтому археологии заложили мало, на всякий случай. А потом пришел проектировщик и говорит, что у них заложено понижение грунта на два метра. А деньги на археологию не заложены. Кто виноват? Приходиться переделывать проект. Вспомнила руководитель центра и археологические работы у церкви Вознесения. Они тоже не были учтены в проекте реконструкции улицы Свердлова, но в итоге все-таки состоялись. Как и на улице Спегальского. - Вот здесь неожиданно для всех наткнулись на кладбище. «Пирог» под дорогу лежит на метр в глубину. Асфальт там клали в 60-е годы, и оказалось, что он лежит прямо на погребениях, кости лежали в анатомическом порядке! Работы мы проводили, срывая все сроки, - вспоминает археолог. - До сих пор антропологи работают с находками из этих захоронений. Получается, все дело — в проекте, который был плохо продуман? А ведь за него администрация заплатила 30 миллионов рублей.

ХОДЯТ ПО ДОСОЧКАМ