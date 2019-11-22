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Общество

Лучшее лекарство

Банк ВТБ устроил праздник для пациентов детской областной клинической больницы

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Наталья Баранова
22 ноября 2019 года, 14:52
Фото: Банк ВТБ
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Ребятишек развлекали герои любимого мультсериала - Маша и Медведь и клоуны.

Маленькие пациенты на время позабыли об уколах и капельницах. Они громко смеялись, хлопали в ладоши и сопереживали героям. В завершении представления вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев в подарил каждому ребенку «маленький волшебный чемоданчик» с наборами для рисования.

-Желаю вам здоровья, чтобы вы как можно скорее вернулись домой, в школу, к своим друзьям, - пожелал ребятам Александр Ерофеев.

Лучшее лекарство
Каждому ребёнку подарили «маленький волшебный чемоданчик».
Фото Банка ВТБ.
«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая специально создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Программа стартовала в 2003 году и сначала проходила только столичных больницах, сейчас география проекта насчитывает более 50 регионов.

Псковская область не в первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции банк ВТБ оказал благотворительную поддержку Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Лучшее лекарство
Александр Ерофеев вручил Аркадию Гохману трёхмиллионный сертификат
Фото Банка ВТБ.
В этот раз главному врачу «Детской областной клинической больницы Аркадию Гохману вручили сертификат на 3 миллиона рублей. Больница купит на эти деньги наркозно-дыхательный аппарат.

- В нашей стране реализуется нацпроект «Здравоохранение». В рамках нацпроекта выделяют огромные деньги, и мы в этом году уже приобрели много необходимо оборудования. Но наркозно-дыхательный аппарат нам тоже очень нужен. Большое спасибо!, - сказал Аркадий Гохман.

- Мы ни в коем случае не подменяем собой государство, но больницы всегда в чем-нибудь да нуждаются,- отметил Александр Ерофеев. - Мы не диктуем больницам, что они должны приобретать на эти деньги. Медицинские учреждения решают этот вопрос сами. Мы считаем, что, помогая больницам приобретать необходимое медицинское оборудование, мы помогаем и большему количеству детей, нежели мы оказывали бы эту помощь адресно отдельным детям.

- У ВТБ — большая благотворительная программа, - отметил заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент Юрий Левченко. - Благотворительность — это наши принципы и стратегия. Я сам и папа, и дедушка. Когда мы находимся в детских больницах, я всегда испытываю благодарность к людям, которые лечат детей. Мы верим, что наша поддержка позволит больнице более эффективно помогать детям.

Юрий Левченко отметил, что банк ВТБ работает в нашей области уже двадцать три года, и Псковская область очень важный для компании регион.  

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