Лучшее лекарство

Ребятишек развлекали герои любимого мультсериала - Маша и Медведь и клоуны. Маленькие пациенты на время позабыли об уколах и капельницах. Они громко смеялись, хлопали в ладоши и сопереживали героям. В завершении представления вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев в подарил каждому ребенку «маленький волшебный чемоданчик» с наборами для рисования. -Желаю вам здоровья, чтобы вы как можно скорее вернулись домой, в школу, к своим друзьям, - пожелал ребятам Александр Ерофеев.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая специально создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Программа стартовала в 2003 году и сначала проходила только столичных больницах, сейчас география проекта насчитывает более 50 регионов. Псковская область не в первый раз становится участником программы банка ВТБ «Мир без слёз». В 2012 году в рамках акции банк ВТБ оказал благотворительную поддержку Псковскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.