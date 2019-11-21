В редакцию «Псковской правды» обратилась Раиса Марченко, которая прочитала заметку «На почту за хлебушком», посвященную продаже в почтовых отделениях бытовых товаров, игрушек и продуктов. Женщина захотела поделиться своим взглядом на эту ситуацию:

«Мы привыкли считать, что предназначение почтовых отделений — отправка и получение корреспонденции, мелких посылок и снабжение населения газетами и журналами. Поэтому нововведение на почте торговли некоторыми видами продуктов, игрушек и другими мелкими товарами кое-кого шокирует.

Но, видимо, не все знают, что за тысячелетний срок своего существования почтовым учреждениям приходилось заниматься не только пересылкой почты (что являлось основным видом ее деятельности), но и регулярной перевозкой пассажиров в конных экипажах, содержать конюшни с почтовыми лошадьми, давать приют конным гонцам-почтальонам и ямщикам, исполняющим извозную повинность. То есть ситуативно почтовым учреждениям приходилось заниматься, казалось бы, и не почтовыми делами, чтобы наладить быструю доставку корреспонденции.

Но вернемся к вопросу: «Как я отношусь к мелкой торговле в почтовых отделениях?»

Не единожды, отправляя посылки, я прикупала на почте шоколадки, мелкие игрушки и детские книжки. Именно о такой малости мы забываем, собирая посылки дома. А тут — вот она, подсказка! Поэтому я не против такой торговли. И, выбирая товар, я никого из почтовых работников не отвлекаю, так как рассчитываюсь за приобретенный товар при отправлении посылки. Да и много ли мы знаем о нуждах современных почтовых отделений? Наверное, их надо похвалить за то, что они ищут варианты решения своих проблем. Может, торговля и есть один из вариантов.

Пользуясь услугами почтового отделения № 24 на улице Коммунальной, вижу, как оперативно и слаженно работает коллектив этого отделения, какая у них высокая культура обслуживания, как быстро и без задержки движется очередь.

Надеюсь, что их старание будет отмечено и вознаграждено руководством».