Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Вот она — подсказка!

Вопрос об открытии на почте магазинов самообслуживания вызвал дискуссию читателей

Текст:
Редакция
21 ноября 2019 года, 11:32
Фото: akket.com
0

В редакцию «Псковской правды» обратилась Раиса Марченко, которая прочитала заметку «На почту за хлебушком», посвященную продаже в почтовых отделениях бытовых товаров, игрушек и продуктов. Женщина захотела поделиться своим взглядом на эту ситуацию:

«Мы привыкли считать, что предназначение почтовых отделений — отправка и получение корреспонденции, мелких посылок и снабжение населения газетами и журналами. Поэтому нововведение на почте торговли некоторыми видами продуктов, игрушек и другими мелкими товарами кое-кого шокирует.

Но, видимо, не все знают, что за тысячелетний срок своего существования почтовым учреждениям приходилось заниматься не только пересылкой почты (что являлось основным видом ее деятельности), но и регулярной перевозкой пассажиров в конных экипажах, содержать конюшни с почтовыми лошадьми, давать приют конным гонцам-почтальонам и ямщикам, исполняющим извозную повинность. То есть ситуативно почтовым учреждениям приходилось заниматься, казалось бы, и не почтовыми делами, чтобы наладить быструю доставку корреспонденции.

Но вернемся к вопросу: «Как я отношусь к мелкой торговле в почтовых отделениях?»

Не единожды, отправляя посылки, я прикупала на почте шоколадки, мелкие игрушки и детские книжки. Именно о такой малости мы забываем, собирая посылки дома. А тут — вот она, подсказка! Поэтому я не против такой торговли. И, выбирая товар, я никого из почтовых работников не отвлекаю, так как рассчитываюсь за приобретенный товар при отправлении посылки. Да и много ли мы знаем о нуждах современных почтовых отделений? Наверное, их надо похвалить за то, что они ищут варианты решения своих проблем. Может, торговля и есть один из вариантов.

Пользуясь услугами почтового отделения № 24 на улице Коммунальной, вижу, как оперативно и слаженно работает коллектив этого отделения, какая у них высокая культура обслуживания, как быстро и без задержки движется очередь.

Надеюсь, что их старание будет отмечено и вознаграждено руководством». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Дорогие соты

Общество
21 ноября 09:37

Дорогие соты

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на связь с нового года
Молчащая область

Общество / Экология
21 ноября 09:31

Молчащая область

Почему Псковщина оказалась на 50-м месте всероссийского экологического рейтинга, хотя могла быть выше
Экочетвёрка

Общество / Экология
20 ноября 10:08

Экочетвёрка

Самые важные экологические новости недели
  • Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)
  • Стало известно, кто будет судить участников первого в Пскове фотокросса «Четкость»
  • Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона
  • Стоимость новой детской площадки на улице Новосёлов в Пскове составила 830 тысяч рублей
  • Опрос об отношении псковичей к продаже красивых номеров запустила «Псковская правда»
  • Прирост производства у Великолукского агропромышленного холдинга составил почти 30%
  • В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей
  • В Пскове скорбят о смерти бывшего руководителя Себежского спецучилища Сергея Бельгесова
  • Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»

    • 20 ноября

  • Известны имена победителей Всероссийского дня самбо в Пскове среди школьников
  • Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» выступит перед псковичами 23 ноября
  • Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова вернулась из Сенегала с серебряной наградой
  • Ремонт дороги и тротуара на улице Инженерной в Пскове закончат на следующей неделе
  • Насыщенная культурная программа ждёт псковичей на Днях норвежской культуры
  • Все школы Псковской области оснастят квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности
  • Три центра цифрового образования будут работать в Псковской области через два года
  • Михаил Ведерников – главам районов: Основная задача – выполнить ремонты без срывов и нареканий
  • Проект бюджета Пскова на 2020 рассмотрят 27 ноября в Городском культурном центре
  • До 1 декабря завершится основная часть реконструкции Красинского сельского Дома культуры
  • Завтра в Пскове пройдёт осенний слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»
  • Более девяти тысяч мальков форели запустит в водоёмы Дедовичского района
  • Серия праздничных вечеров с песнями и танцами пройдёт в Пскове в честь Дня матери (ПРОГРАММА)
  • Жилой дом, загоревшийся из-за сажи в трубопроводе, спасли огнеборцы в Великих Луках
  • Трактористу из Невельского района грозит реальный срок за повторную пьяную езду
  • Житель Ивановской области в Великих Луках потерял деньги из-за лже-сотрудников банка
  • Блестящая работа: губернатор поблагодарил телеканал «Культура» за передачу о Псковской области (ВИДЕО)
  • Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице

    • 19 ноября

  • Благодаря «Псковской правде» наш проект продолжится конкурсом «Все в Псков» - Светлана Баранова
  • Георгий Василевич: 1100 школьников, посетивших Псковскую область – это уникальные ребята
  • Много сувенирного оружия купили в Псковской области школьники из Северной Осетии

    • Новости

    Ищу тебя

    Экономика / Работа
    Ольга Нефёдова 20 ноября 10:04

    Ищу тебя

    Где и кем хотят работать псковичи и что находят на ярмарке вакансий

    Оцифровали

    Общество
    19 ноября 10:37

    Оцифровали

    В Псковской области цифровой сигнал получают 99,9 % жителей
    Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

    Общество
    19 ноября 09:22

    Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

    Как антимонопольщики доказывают сговор на торгах, каким образом привлекают в профессию школьников, кого бы хотели номинировать на премию «Народное признание» и какой есть способ защиты от спама в эсэмэсках