Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Дорогие соты

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на связь с нового года

Текст:
Светлана Синцова
21 ноября 2019 года, 09:37
Фото: currenttime.tv
0

Мобильные операторы информацию опровергают, а псковичи уже платят за связь больше, но все еще не много — данные опроса.

Аналитики прогнозируют повышение тарифов на сотовую связь в России в 2020 году, пишет газета «Известия». По разным данным, рост может составить от 10 до 25%.

Причинами повышения цен эксперты называют расходы мобильных операторов на исполнение «закона Яровой» — приобретение дорогостоящего оборудования для длительного хранения данных переписок и записей разговоров россиян. Вторая причина — отмена роуминга внутри страны. Операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы. Еще в прошлом году предписание не увеличивать стоимость услуг для абонентов, находящихся в другом регионе, дала Федеральная антимонопольная служба. А с июня этого года вступил в силу закон, закрепляющий эту норму.

Операторы мобильной связи, работающие на территории Псковской области, о планах по повышению тарифов пока не сообщают. На запрос «Псковской правды» в пресс-службе МТС рассказали, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».

— Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет, — заверили в пресс-службе МТС.

Не планирует повышать тарифы и мобильный оператор «Билайн»:

— На данный момент повышение тарифов не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации, — сообщили в пресс-службе ПАО «Вымпелком».

В пресс-службе компании Tele2 от комментариев отказались. На момент выхода публикации не удалось получить никакого ответа от компании «МегаФон».

В то же время, судя по данным опроса, который был проведен Telecom Daily, большая часть абонентов уже сейчас чувствует увеличение расходов на сотовую связь. 74% опрошенных заявили о повышении затрат на 10% с начала 2019 года.

Дорогие соты
Большая часть тарифов псковичей находится в невысокой ценовой категории. Данные опроса из сообщества «Псковской правды» «ВКонтакте».
Об увеличении расходов на связь сообщили и псковичи, с которыми пообщалась «Псковская правда». Так, абонент «МегаФона» Светлана Смирнова сообщила, что за этот год стоимость ее тарифа выросла дважды. Если в начале года ее тариф, включающий определенное количество звонков, СМС и гигабайт интернета, стоил 350 рублей, то за последние несколько месяцев он вырос сначала до 370 рублей, а затем до 425 рублей.

Абонент Tele2 Ирина Фирсова отметила, что стоимость ее тарифа увеличилась на 20 рублей.

— После этого через месяца три-четыре звонила девушка и пыталась убедить, что тариф не актуальный и нужно перейти на другой — более дорогой, — пояснила Ирина.

Часть абонентов МТС говорит о том, что повышения цен на услуги компании не было.

— В этом году тариф точно не повышали. Этот тариф я подключила года три назад, и с тех пор условия не менялись, — рассказала псковичка Наталья Бранцева.

Эту информацию подтвердил и другой пользователь услуг компании. Однако ряд абонентов МТС сообщают о незначительном повышении расценок.

— За последние полгода тариф вырос на 50 рублей, — рассказал абонент МТС Владислав Липкин.

И только владельцы телефонных номеров «Билайн» единодушно отмечают, что стоимость услуг их мобильного оператора не изменялась в последнее время.

— Ничего не повышалось уже два года. У меня безлимитка, плачу 300 рублей в месяц, — рассказала Елена Казьмина. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Вот она — подсказка!

Общество
21 ноября 11:32

Вот она — подсказка!

Вопрос об открытии на почте магазинов самообслуживания вызвал дискуссию читателей
Молчащая область

Общество / Экология
21 ноября 09:31

Молчащая область

Почему Псковщина оказалась на 50-м месте всероссийского экологического рейтинга, хотя могла быть выше
Экочетвёрка

Общество / Экология
20 ноября 10:08

Экочетвёрка

Самые важные экологические новости недели
  • Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)
  • Стало известно, кто будет судить участников первого в Пскове фотокросса «Четкость»
  • Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона
  • Стоимость новой детской площадки на улице Новосёлов в Пскове составила 830 тысяч рублей
  • Опрос об отношении псковичей к продаже красивых номеров запустила «Псковская правда»
  • Прирост производства у Великолукского агропромышленного холдинга составил почти 30%
  • В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей
  • В Пскове скорбят о смерти бывшего руководителя Себежского спецучилища Сергея Бельгесова
  • Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»

    • 20 ноября

  • Известны имена победителей Всероссийского дня самбо в Пскове среди школьников
  • Псковский цыганский ансамбль «Чёрные глаза» выступит перед псковичами 23 ноября
  • Псковская дзюдоистка Елизавета Степанова вернулась из Сенегала с серебряной наградой
  • Ремонт дороги и тротуара на улице Инженерной в Пскове закончат на следующей неделе
  • Насыщенная культурная программа ждёт псковичей на Днях норвежской культуры
  • Все школы Псковской области оснастят квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности
  • Три центра цифрового образования будут работать в Псковской области через два года
  • Михаил Ведерников – главам районов: Основная задача – выполнить ремонты без срывов и нареканий
  • Проект бюджета Пскова на 2020 рассмотрят 27 ноября в Городском культурном центре
  • До 1 декабря завершится основная часть реконструкции Красинского сельского Дома культуры
  • Завтра в Пскове пройдёт осенний слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»
  • Более девяти тысяч мальков форели запустит в водоёмы Дедовичского района
  • Серия праздничных вечеров с песнями и танцами пройдёт в Пскове в честь Дня матери (ПРОГРАММА)
  • Жилой дом, загоревшийся из-за сажи в трубопроводе, спасли огнеборцы в Великих Луках
  • Трактористу из Невельского района грозит реальный срок за повторную пьяную езду
  • Житель Ивановской области в Великих Луках потерял деньги из-за лже-сотрудников банка
  • Блестящая работа: губернатор поблагодарил телеканал «Культура» за передачу о Псковской области (ВИДЕО)
  • Сертификат на покупку нового оборудования подарят Псковской областной клинической больнице

    • 19 ноября

  • Благодаря «Псковской правде» наш проект продолжится конкурсом «Все в Псков» - Светлана Баранова
  • Георгий Василевич: 1100 школьников, посетивших Псковскую область – это уникальные ребята
  • Много сувенирного оружия купили в Псковской области школьники из Северной Осетии

    • Новости

    Ищу тебя

    Экономика / Работа
    Ольга Нефёдова 20 ноября 10:04

    Ищу тебя

    Где и кем хотят работать псковичи и что находят на ярмарке вакансий

    Оцифровали

    Общество
    19 ноября 10:37

    Оцифровали

    В Псковской области цифровой сигнал получают 99,9 % жителей
    Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

    Общество
    19 ноября 09:22

    Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

    Как антимонопольщики доказывают сговор на торгах, каким образом привлекают в профессию школьников, кого бы хотели номинировать на премию «Народное признание» и какой есть способ защиты от спама в эсэмэсках