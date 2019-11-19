Ольга Милонаец: В соцсетях я делю личное и общественное

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области 18 ноября отмечает день рождения. Руководитель ведомства Ольга Милонаец в традиционном ежегодном интервью рассказала «Псковской правде», как УФАС помогает реализовать нацпроекты и переход на цифровое вещание. — Над чем вы наиболее активно работали в этом году? — Мы делаем все, чтобы конкуренция на товарных рынках развивалась. Можно всех посадить, оштрафовать, а кто работать будет на рынке — обслуживать население? И одна из задач нашей службы — сообщать органам исполнительной власти, в частности комитету по экономике, о существующих проблемах и о том, какие пути устранения этих проблем мы видим. Такие рекомендации мы постоянно даем: участвуем в совещаниях, готовим докладные записки, безвозмездно передаем все анализы рынков в комитет по экономике. Мы выявляем проблему, показываем неконкурентный рынок, барьеры на этом рынке, говорим, в чем нуждается предпринимательское сообщество, и органу исполнительной власти остается только принять соответствующие законы, которые облегчат жизнь предпринимателям. Второй момент, которому в этом году мы уделяем внимание, — это реализация национальных проектов. Перед нами поставлена задача — не допустить коррупционных схем при реализации нацпроектов, сговоров при исполнении. Поэтому ежемесячно ФАС России присылает выкладку из системы, где автоматически выбираются все торги в рамках реализации национальных проектов. Наша служба должна их оперативно в течение одного-двух месяцев просмотреть, чтобы не допустить какого-то перекоса. Необходимо, чтобы полностью были исполнены контракты, введены в эксплуатацию здания, школы, детсады. Нацпроекты — это что касается каждого из нас. И третье направление нашей работы — это противодействие сговору на торгах. Количество выявленных на торгах сговоров растет как в целом по стране, так и в нашем регионе.

Наша задача не поймать-арестовать, а показать, как делать нельзя.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПОТОКА

— Как вы понимаете, что во время торгов произошел сговор? Практически каждые торги рассматриваем на наличие признаков сговора: смотрим как действуют участники, сколько подано заявок, сколько организаций участвуют в торгах, каким образом они потом исполняют контракт. Например, бывает такая история: подают восемь заявок, а потом остается только один участник. На наш вопрос о причинах организации поясняют, что выиграли другие торги и эти стали им неинтересны. Но когда мы смотрим этап исполнения контракта, видим, что эти же организации, те семь, которые не приняли участия в торгах, работают на субподряде у той одной. Что это значит? Это значит, что была реализована схема поддержания цен на торгах, чтобы максимальная цена контракта не снизилась, с целью разделить потом эту максимальную цену контракта между собой. У нас такие истории есть, возбуждались дела. — Какие санкции грозят нарушителям торгов? — Действия участников торгов каждый раз квалифицируются по-разному, но это очень серьезные санкции. Если это крупные компании, то штрафы бывают крупными и могут достигать сотен миллионов рублей. Мало того, мы передаем эти дела на расследование в правоохранительные органы. Кроме того, у нас еще есть реестр недобросовестных поставщиков — санкция для недобросовестных подрядчиков, когда расторжение контракта происходит по их вине. Мы очень внимательно подходим к таким делам, потому что мы понимаем, что, включив участника в РНП, мы отрезаем его от такого серьезного финансового потока, как государственные контракты, и это может грозить фирме, которая долгое время работала на госконтрактах, потерей бизнеса. Но в то же время, если мы устанавливаем вину исполнителя, мы включаем его в реестр, и он два года не может участвовать в торгах. Сейчас стоит вопрос, чтобы в такой же реестр включать и компании, которые участвуют в сговоре. — На что чаще всего жалуются? Например, по-прежнему ли актуальна проблема СМС-спама? — Это самый большой процент незаконной рекламы. И связано это не только с тем, что на черных рынках продаются базы наших персональных данных. Когда мы попали в эпоху цифровых технологий и нам вручали дисконтные карты, мы с удовольствием оставляли свои номера телефонов, адреса электронной почты. И сейчас нам это аукнулось. Из последнего: пскович пожаловался, что получил сообщение с рекламой из своего автосалона, а он не давал согласия. Мы запросили информацию у автосалона, и нам предоставили заказ-наряд сдачи автомобиля на диагностику. В документе был пункт о том, что клиент соглашается на рассылку рекламных акций салона. Человек это не вычеркнул, подписал. Отказаться от такой рекламы можно: либо сразу, вычеркнув этот пункт из договора, либо потом — письменно обратившись в автосалон. С незаконной смс-рассылкой мы боремся уже несколько лет, есть инструменты, есть случаи привлечения к ответственности. Но смс-реклама проходит через пять-восемь рук, прежде чем попадает в телефон. Были истории, когда конечный оператор был зарегистрирован на Кипре.

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Наших бывших сотрудников с удовольствием берут на работу в органы власти или в коммерческие структуры, поскольку уровень квалификации — высочайший.

ЛИЧНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ

— Обычно ваше управление начинает проверки по обращениям граждан. Реагируете ли вы на публикации в СМИ или сообщения в соцсетях? — Реагируем. Я достаточно активный пользователь соцсетей. Но я делю личное и общественное. И это разная реакция. На личной странице я комментирую посты как житель Псковской области и высказываю свое личное отношение к процессам. А на странице нашего управления я высказываюсь уже как руководитель управления и озвучиваю позицию территориального органа. Что еще является для меня табу в соцсетях? Я никогда не буду критиковать деятельность своего работодателя, а это государство. По моему убеждению, если тебя что-то не устраивает в системе — меняй систему или уходи из нее. Как только я буду не согласна с какой-то позицией своего руководителя или своего ведомства — я принципиально встану и уйду со своего рабочего места. На сегодняшний день разделяю убеждения своего руководителя и поэтому с удовольствием здесь работаю.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

— Уже традиционно Управление в честь своего дня рождения проводит Неделю конкуренции. Что планируете в этом году? — С 18 по 22 ноября мы проводим большие практические конференции, на которые собираем все муниципалитеты, обучаем специалистов по госзаказу. Также на этой неделе будет проходить традиционный день открытых дверей для школьников. Мы приглашаем старшеклассников к себе в гости, знакомим их с нашей работой и предлагаем им поучаствовать в каких-нибудь расследованиях, рассмотреть дела по нарушению, например, рекламного законодательства. Предлагаем им побыть служащими ФАС в деловых играх. То есть показываем школьникам, чем мы занимаемся, с последующей надеждой, что кто-то увлечется и свяжет свою деятельность с антимонопольной службой. — А есть кадровый дефицит? — К сожалению, пока профильных специалистов у нас мало. Первые кафедры, которые обучают именно специалистов по антимонопольному законодательству, образовались лет семь-восемь назад, и на сегодняшний день их примерно 25 по всей стране. В Пскове антимонопольное законодательство изучают в ПсковГУ как раздел права, но отдельной специализации, к сожалению, нет. И найти хорошего «готовенького» сотрудника антимонопольных органов практически нет шансов. Поэтому на своих конкурсах мы «просеиваем» кандидатов, разглядываем в них потенциал. Несколько человек пришли к нам сразу после университета и за какие-то три-пять лет стали показывать отличные результаты работы. Растим специалистов. В этом сложности, и в этом прелесть. И даже если ребята от нас уходят, их с удовольствием берут на работу в органы власти или в коммерческие структуры, поскольку уровень квалификации за несколько лет работы в антимонопольном органе высочайший. Наши специалисты разбираются в вопросах экономики, защиты прав предпринимателей, знают и земельное право, и водный кодекс, и лесной, и как подключить свет, газ, и как платежка должна быть рассчитана, чтобы там не было лишних строчек, и как госзакупки должны проводиться.

Нацпроекты — это что касается каждого из нас. Антимонопольная служба должна не допустить коррупционных схем.

ИДЕАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

— УФАС в этом году контролировало такое важное для области мероприятие, как переход на цифровое вещание. В частности, был организован мониторинг цен на пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала, а также его наличие в магазинах. Каковы итоги этого мониторинга? — Мы очень благодарны и государству, и администрации Псковской области, и ГТРК «Псков» за организацию этой работы. Также не могу не сказать о заслуге «Почты России» по противодействию необоснованному повышению стоимости оборудования. Правительство перед нами поставило задачу — проконтролировать, чтобы на рынке в связи с переходом на цифру не было ажиотажного спроса на оборудование, чтобы за счет этого не выросли цены. Мы подключились к этому процессу за год до даты перехода. Сотрудники нашего территориального управления прошли все торговые точки, которые реализовывали это оборудование, и в еженедельном режиме мы целый год мониторили цены. Я могу сказать очень четко, что на повышение цен не было даже намеков. Ни одного факта не было зафиксировано. Это один из тех проектов, которые могут претендовать на премию «Народное признание». Я знаю, сколько у коллег в регионах было проблем. Там были и попытки завышения цен, плохо была организована пиар-кампания и техническая поддержка населения. На наш взгляд контролера, в Псковской области все прошло на самом высоком уровне.