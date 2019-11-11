Вместо командировок по заграницам — кровли для детей

Псковская школа № 18 получила к новому учебному году отремонтированный пищеблок. Школа № 23 и детский сад № 52 «Бусинка» решили проблемы с протекающей кровлей, а еще несколько садиков до нового года смогут сделать новенькие веранды и игровые городки для своих маленьких воспитанников. Все это стало возможным благодаря экономии расходов Псковской городской Думы. Сумма вышла солидная - около 5 млн рублей. Деньги депутаты отдали на первоочередные проблемы образовательных учреждений. Насколько эффективно они решаются, проконтролировали народные избранники 6 ноября, а вместе с ними по школам и детсадам отправилась обозреватель «Псковской правды» .

ДВА В ОДНОМ

Столовой уделяем максимальное внимание, и сколько было средств - и внебюджетных, и прежде всего бюджетных, «депутатских» - всё потратили на ее обустройство.

Около 350 тысяч рублей, сэкономленных городской Думой, было направлено на ремонт пола в столовой.

- Со дня образования школы, то есть 55 лет, пол здесь не менялся. Сначала был старый паркет, сделать ничего было нельзя. Сейчас положили современную плитку. Стало светло, хорошо все моется. Столовая наша преобразилась, - рассказала директор.

На внебюджетные средства оборудован уголок для мытья рук, установлена вентиляция в моечной и новое потолочное покрытие. Столовую в школе используют не только по прямому назначению, она выполняет еще одну важную функцию.