Вместо командировок по заграницам — кровли для детей

Псковская школа № 18 получила к новому учебному году отремонтированный пищеблок. Школа № 23 и детский сад № 52 «Бусинка» решили проблемы с протекающей кровлей, а еще несколько садиков до нового года смогут сделать новенькие веранды и игровые городки для своих маленьких воспитанников. Все это стало возможным благодаря экономии расходов Псковской городской Думы. Сумма вышла солидная - около 5 млн рублей. Деньги депутаты отдали на первоочередные проблемы образовательных учреждений. Насколько эффективно они решаются, проконтролировали народные избранники 6 ноября, а вместе с ними по школам и детсадам отправилась обозреватель «Псковской правды».
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Первой они посетили школу № 18 имени В. Ф. Маргелова, где отремонтирован пищеблок.
Отремонтированный пищеблок школа получила к новому учебному году.
Фото Андрея Степанова.
Столовой уделяем максимальное внимание, и сколько было средств - и внебюджетных, и прежде всего бюджетных, «депутатских» - всё потратили на ее обустройство.
Маргарита Ильина, директор школы №18Около 350 тысяч рублей, сэкономленных городской Думой, было направлено на ремонт пола в столовой.
- Со дня образования школы, то есть 55 лет, пол здесь не менялся. Сначала был старый паркет, сделать ничего было нельзя. Сейчас положили современную плитку. Стало светло, хорошо все моется. Столовая наша преобразилась, - рассказала директор.
На внебюджетные средства оборудован уголок для мытья рук, установлена вентиляция в моечной и новое потолочное покрытие. Столовую в школе используют не только по прямому назначению, она выполняет еще одну важную функцию.
- Это единственное место, где мы можем собирать родителей и детей. Поэтому здесь должно быть просторно, светло и уютно, - пояснила Маргарита Ильина.
Народные избранники оценили новое потолочное покрытие.
Фото Андрея Степанова.
Сэкономленные 850 тысяч рублей станут хорошим подспорьем и для решения проблем детского сада № 11. Руководство дошкольного учреждения старается обновлять инфраструктуру. Так, благодаря помощи родителей этим летом вместо старых скамеек, песочниц и домиков на территории садика появились новые. Но глобальную проблему — отсутствие навесов для прогулок — несколько лет было не решить.
Наш детский сад 1963 года постройки, тогда же были возведены и веранды. Они замечательные, но стал рушиться кирпич, и они начали представлять опасность. Поэтому были демонтированы. Мы остались без навесов на несколько лет. И вот теперь появилась возможность поставить несколько. Сметы готовы, теперь ищем подрядчика. Надеемся, что уже в этом году у наших деток будут веранды.
Также она сообщила о планах выровнять «альпийскую горку», которая красива только летом, и на ее месте оборудовать спортивную площадку.
Алла Трухан,
заведующая детским садом №11
Экономия помогла отремонтировать кровли в детском саду № 52 «Бусинка» и в средней школе № 23. В дошкольном учреждении проблема появилась летом.
В детсаду «Бусинка» полностью отремонтировали кровлю.
Фото Андрея Степанова.
Из-за протечки кровли было даже замыкание проводки, в одной из групп пропало освещение. Благодаря выделенным средствам — а это 399 тысяч рублей - кровлю целиком отремонтировали. Работы выполнены полностью в начале октября.
Светлана Хитрова, заведующая детским садом №52С неисправной крышей школы № 23 руководство мучилось еще с февраля прошлого года.
Неисправности крыши устранили в школе №23.
Фото Андрея Степанова.
Мы за кровлей постоянно следили, чтобы не накапливались залежи снега, листвы. Но морозы, оттепели, снова сильные морозы привели к тому, что она пришла в негодность.
Наталия Дьяконова,По ее словам, из-за протекания крыши пришлось приостановить работу библиотеки и актового зала.
директор школы №23
- Спасибо, что наше обращение было услышано, поддержано. И подрядчик тоже оперативно сработал, в конце августа все работы были выполнены, - отметила Наталия Дьяконова.
И. п. главы города Елена Полонская положительно оценила работу руководителей образовательных дошкольных учреждений и управления образования администрации города Пскова:
Деньги своевременно направлены на первостепенные задачи. Мы видим, что работа практически в полном объеме выполнена до наступления холодов. Особенно это касается замены кровли в 23-й школе.
Елена Полонская,Глава города также обратила внимание на то, что детским садам № 11 и № 23 предстоит в предельно короткие сжатые сроки произвести работы по благоустройству прилегающей территории: установке малых архитектурных форм и теневых навесов.
и.п. главы города Пскова
- К сожалению, сэкономленные средства были выделены на последней сессии гордумы, и перед руководителями детского сада № 11 школы № 23 стоит непростая задача - за полтора месяца выполнить большой объем работ по благоустройству территории. Уверена, что у них все получится, - не сомневается градоначальница. – Также уверена, что и в следующем году депутаты при формировании бюджета будут большое внимание уделять нашим дошкольным образовательным учреждениям и школам. И городской бюджет сохранит свою социальную направленность.
Благоустройство территорий нескольких детских садов ещё предстоит.
Фото Андрея Степанова.
НА ЧЁМ СЭКОНОМИЛИ
2 миллиона 250 тысяч рублей – на проведении Ганзы;
2 миллиона 100 тысяч рублей – на командировках, сувенирах и цветах;
1 миллион 300 тысяч рублей – на освещении деятельности Думы в СМИ;
753 тысяч рублей – на ремонте фасада здания городской думы.
КСТАТИ
В этом году из депутатского фонда городского бюджета в детском саду «Кораблик» установлено ограждение, произведена санация зеленых насаждений: спилены аварийные деревья, со стороны улицы Коммунальной полностью благоустроена территория, созданы пешеходные дорожки, установлена детская площадка, полностью восстановлено уличное освещение с монтажом светодиодных светильников. Работа по благоустройству вокруг территории детского садика «Кораблик» продолжается.