Молодежь на пути к преодолению границ

Находясь «на передовой» интеграционных процессов, связанных с вхождением России в европейское культурное пространство, псковичи призваны беречь свое культурное наследие и с уважением относиться к традициям соседних народов. Сегодня важно, чтобы и молодое поколение осознавало ответственность за сохранение гуманитарных ценностей в своей стране и мире в целом.

Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» именно работу с молодежью считает одной из важнейших задач своей деятельности. В 2018 – 2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов был реализован проект «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем». Он дал возможность жителям Пскова и Риги лучше узнать об исторических и культурных связях соседних городов (в том числе – в период существования Ганзейского союза), их этнокультурных особенностях, а также выявить общие проблемы сегодняшнего дня в гуманитарной сфере. В частности, анкетирование школьников и студенческой молодежи Риги и Пскова, а также – по его результатам – проведение круглого стола «Подростковое и молодежное чтение как социальная проблема» показали, что перед филологами средней и высшей школы двух государств стоят общие образовательные задачи. Прежде всего, это поиск современных форм приобщения молодежи к интеллектуальному чтению и привитие вкуса к русскому литературному языку. Одной из перспективных практик стало проведение Пушкинской олимпиады иностранных школьников в Пушкиногорье.

Следует отметить, что важнейшим фактором успешности реализуемых ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» социогуманитарных проектов является тесное содружество с коллективом Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Уже само по себе посещение заповедных пушкинских мест коренным образом меняет представление человека, тем более – молодого, о личности первого поэта, значении его творчества и о самой России. По свидетельству латвийских учителей, благодаря псковско-рижскому проекту до 70% их воспитанников впервые посетили Псков и вообще – Россию. И это во многом перевернуло представления рижан о нашей стране и ее народе.

Пересмотр представлений о духовном наследии России происходит у каждого, кто вовлечен в поле деятельности псковских филологов, а это, в первую очередь, школьники и студенчество Псковского региона и территорий Латвии, Эстонии, Белоруссии. Несколько лет подряд ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» совместно с Псковским государственным университетом проводят Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники».