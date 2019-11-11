Молодежь на пути к преодолению границ

Находясь «на передовой» интеграционных процессов, связанных с вхождением России в европейское культурное пространство, псковичи призваны беречь свое культурное наследие и с уважением относиться к традициям соседних народов. Сегодня важно, чтобы и молодое поколение осознавало ответственность за сохранение гуманитарных ценностей в своей стране и мире в целом.
Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» именно работу с молодежью считает одной из важнейших задач своей деятельности. В 2018 – 2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов был реализован проект «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем». Он дал возможность жителям Пскова и Риги лучше узнать об исторических и культурных связях соседних городов (в том числе – в период существования Ганзейского союза), их этнокультурных особенностях, а также выявить общие проблемы сегодняшнего дня в гуманитарной сфере. В частности, анкетирование школьников и студенческой молодежи Риги и Пскова, а также – по его результатам – проведение круглого стола «Подростковое и молодежное чтение как социальная проблема» показали, что перед филологами средней и высшей школы двух государств стоят общие образовательные задачи. Прежде всего, это поиск современных форм приобщения молодежи к интеллектуальному чтению и привитие вкуса к русскому литературному языку. Одной из перспективных практик стало проведение Пушкинской олимпиады иностранных школьников в Пушкиногорье.
Следует отметить, что важнейшим фактором успешности реализуемых ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» социогуманитарных проектов является тесное содружество с коллективом Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Уже само по себе посещение заповедных пушкинских мест коренным образом меняет представление человека, тем более – молодого, о личности первого поэта, значении его творчества и о самой России. По свидетельству латвийских учителей, благодаря псковско-рижскому проекту до 70% их воспитанников впервые посетили Псков и вообще – Россию. И это во многом перевернуло представления рижан о нашей стране и ее народе.
Пересмотр представлений о духовном наследии России происходит у каждого, кто вовлечен в поле деятельности псковских филологов, а это, в первую очередь, школьники и студенчество Псковского региона и территорий Латвии, Эстонии, Белоруссии. Несколько лет подряд ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» совместно с Псковским государственным университетом проводят Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники».
Участники форума «Наследники» из Турции, Аргентины и Монголии читали стихотворения А.С. Пушкина на родном и русском языках. Девятиклассницы Маардуской основной школы (Эстония) на русском языке рассказали об особенностях менталитета титульной нации своего государства. Самое активное участие в Форуме приняли представители латвийской молодежи. Презентации разнообразных по форме проектов (среди которых общее внимание привлекли буктрейлеры) были сделаны учащимися Пардаугавской основной и Яуногрской средней школ, рижского профессионального колледжа «Виктория». Их работы выявляли сходство и различия в фольклоре соседних народов («Сравнение русских и латышских волшебных сказок») или были посвящены культурному взаимодействию России и Латвии в XVIII веке («Архитектурные памятники Латвии в контексте творческого замысла Растрелли», «Петровская эпоха в Курляндии»). Было рассказано о творчестве русскоязычных писателей (Валентин Пикуль) и деятельности православных священников (Иоанн Поммер) Латвии. Студенты Латвийского университета представили проект о сохранении в стране наследия И.С. Тургенева и прочитали переводы современного латышского поэта Айвара Нейбарта на русский язык.
Работы псковских студентов и школьников привлекли внимание глубиной и качеством проектов. На церемонии открытия Форума студентами Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова была с блеском показана поэтическая композиция «Я на даче один…» по стихотворениям известного литературного критика и писателя В.Я. Курбатова. Особый интерес вызвали работы студентов и выпускников направления «Дизайн» ПсковГУ, будь то художественное оформление романа А. Платонова «Чевенгур» или рекламные анимационные ролики к литературным произведениям (например, к повести В. Железнякова «Чучело»). Студенты направления «Русский язык и литература» разработали литературную экскурсию по Пскову на материале повести Л.Зурова «Иван-да–марья», подготовили в память о профессоре Н.Л. Вершининой проект о творчестве забытого писателя XIX века Г.И. Успенского.
Лучшей работой 2019 года признан проект «Современное житие Святого Христофора Псеглавца» студентки направления «Филология» Василисы Кравченко, постоянной участницы Форума. Показательны ее признания: «Участвуя в Форуме, задаёшься главным вопросом: «Достоин ли ты того богатого наследства, которое перешло к тебе от великих умов русской литературы и культуры?». Форум проходит в удивительном месте и в удивительное время: в Пушкинских Горах, в канун 19 октября. Невольно чувствуешь, что в этих местах много лет назад жил, думал, творил гений, символ богатства русской культуры, создатель русского литературного языка – Александр Сергеевич Пушкин. И каждый раз невольно прокручиваешь в голове удивительно точные, будто про форум написанные строчки:
«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз».
Осознание того, что твой проект может стать частью истории Форума, вдохновляет и ободряет. Но больше ободряет то, что таких сознательных наследников вокруг тебя очень много».
Организаторы молодежных мероприятий моделируют такие языковые и культурные ситуации, при которых российские духовные ценности определяют национальную идентичность молодых псковичей и влияют на культуру их сверстников из соседних государств. Такова традиция ежегодного проведения Вечера русского романса или литературно-музыкальных программ, посвященных памятным датам, например, 250-летию со дня рождения И.А. Крылова в этом году. Это и традиционные просветительские лекции, и интерактивные мастер-классы по увлекательным языковым и литературным темам. Сама атмосфера мероприятий под эгидой гуманитариев формирует благоприятную среду для развития культурно-языкового взаимодействия псковичей с соседями, способствует укреплению мировоззренческих позиций молодежи по обе стороны границ. Именно такие возможности открывает новый проект ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» под названием «Преодолевая границы…», поддержанный Фондом президентских грантов и стартовавший 1 ноября. Надеемся, что он станет еще одной площадкой для межкультурной коммуникации и сотрудничества жителей приграничья.