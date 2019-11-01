Назначенный в этом году начальником УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников спустя три месяца после первой встречи с журналистами провел 29 октября еще одну пресс-конференцию. Он рассказал, чьи банковские карты в последнее время чаще страдают от мошенников, поделился своим отношением к увеличению времени продажи алкоголя и сообщил, в какую сумму обошлась геномная лаборатория, которая поможет ловить преступников по ДНК.

ЛЕСА И ДЕТИ

На прошлой неделе «Псковская правда» рассказывала о том, как лесничий с женой в Куньинском районе напилили леса на 38 млн рублей . Случай, конечно, не единственный.

Только за август мы возбудили одиннадцать уголовных дел по незаконным вырубкам. Основная сложность при расследовании таких преступлений вызывает категория земель, где совершаются вырубки. Зачастую, фиксируя незаконные вырубки, мы не можем найти потерпевших — таких фактов достаточно много.

Алексей Овсянников,

начальник Управления МВД России по Псковской области

Задала «Псковская правда» вопрос по выросшему числу преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В Пскове по итогам девяти месяцев их число выросло более чем на 46% - с 13 до 19 фактов. Случайность или тенденция? - По Пскову и Псковской области маньяки не гуляют, - заметил Алексей Овсянников. - Если разбирать по полочкам, то потерпевших в Пскове больше не стало, их столько же, сколько в прошлом году — 7 человек. Изменился статистический подход, то есть это повторяющиеся эпизоды. Приведу пример: возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», где несовершеннолетняя девочка сожительствовала с гражданином Узбекистана. В этом деле 10 эпизодов. Это и повлияло на статистику. В нашем регионе под административным надзором находятся 38 человек ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В Пскове живет 14 таких судимых, в Великих Луках трое, и ещё по одному-два человека в районах. Так как данные преступления относятся к категориям тяжких и особо тяжких, совершившие их находятся под административным надзором до погашения судимости, то есть от 8 до 10 лет. В 2017, 2018 годах состояло на учете 29 человек, в 2019 – уже 38. Они обязаны являться в полицию не меньше двух раз в месяц, им запрещено выезжать за пределы города или района, находится в местах пребывания несовершеннолетних (детские сады, школы, училища), покидать жилище в определенное время суток, посещать массовые мероприятия. Из 38 поднадзорных 15 человек официально трудоустроены, 4 получают пенсии, 19 работают неофициально или живут за счет родственников. - Благодаря нашей работе фактов повторных совершений преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности данными лицами не допущено. – уверен Алексей Овсянников.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

- У нас сократилось количество убийств, сократилось количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоя, - продолжил рассказывать Алексей Овсянников. - Наша головная боль — это дистанционные преступления, интернет-мошенничества и интернет-кражи. Я вам признаюсь, не можем понять, почему не работают наши меры профилактики. Если раньше мы отмечали, что в основном жертвами таких преступлений становились пенсионеры, то сейчас в сводках фиксируем каждый день, что жертвами становится достаточно социально-адаптированное население - учителя, врачи, предприниматели. Это люди, которые активно пользуются интернетом, смотрят телевизор, и почему-то все равно попадаются на удочку мошенников. По словам спикера, такие преступления раскрывают даже проще, чем банальная карманная кража. Трудности в том, что подозреваемые часто находятся за пределами нашего региона или даже страны. Для совершения таких преступлений создаются целые колл-центры. В этом году в области было раскрыто более 80 таких преступлений, мошенниками оказались жители Самары, Новосибирска, Санкт-Петербурга. - Наверное, пенсионеры читают листовки, которые расклеивают участковые уполномоченные на своих административных участках, - предположил Алексей Овсянников. - На мой взгляд, абсолютно правильная мера, - поделился Алексей Овсянников своим мнением по поводу увеличения на два часа времени продали алкоголя. - Я считаю, что это как-то уравновесит конкуренцию. Те регионы, которые уже приняли эту меру, отмечают улучшение ситуации и положительный эффект. Как подчеркнул Алексей Овсянников, по сравнению с предыдущим годом контрафактного алкоголя стало больше: если в прошлом году за девять месяцев изъяли 30 тонн алкоголя, то в этом году уже 36 тонн.

ЦИФРА 6 млн рублей уже принесли в этом году в бюджет Псковской области камеры на дорогах.

ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ