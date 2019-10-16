Закон есть, а штрафа нет

«В прошлом номере вы рассказывали, что хорошая затея с установкой специальных урн для собачьих отходов по сути провалилась. Но закон, обязывающий убирать за своими животными, действует в любом случае, есть ли урна, или ее нет. Я часто вижу, как собаки гадят прямо на газоны или асфальтированные дорожки, при этом хозяева за ними не убирают. За этим кто-нибудь следит? Скольких хозяев уже оштрафовали?» - обратилась в редакцию «Псковской правды»

Действительно, областное Собрание депутатов в 2018 году приняло закон, и теперь владельцы собак обязаны убирать за своими животными на улице. За неисполнение этого закона положен штраф, для граждан от тысячи рублей до полутора, для должностных лиц от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Контроль возложен не на полицию, а на органы местного самоуправления. Полицейские зато следят, чтобы хозяева не выгуливали своих собак без поводков и намордников. Такое вот странное разделение.

По факту ни одного хозяина собаки, не потрудившегося убрать за своим четвероногим любимцем, пока не оштрафовали.

— Сложно отследить, кто убирает за своим питомцем, а кто нет, — говорит председатель городской административной комиссии Пскова Анатолий Русинов. — Пока к нам не поступало ни одного протокола. Чтобы его составить, нужны свидетельские показания, желательно фото или видеофиксация. Обычно мы выезжаем по заявлениям граждан. Конечно, мы отслеживаем вопросы благоустройства, но специально улицы не патрулируем, чтобы следить, как ведут себя владельцы собак. Тем более у нас нет таких полномочий, как у полиции, мы даже не имеем права попросить гражданина показать нам паспорт. Наши сотрудники тоже могут зафиксировать правонарушение и составить протокол, но пока они свидетелями таких фактов не становились.

По словам Анатолия Русинова, любой сознательный пскович может сам сообщить об административном правонарушении в контрольное управление администрации Пскова. Правда, свои слова придется подкрепить фото или видео. Тогда нерадивого хозяина собаки точно оштрафуют.