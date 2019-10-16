Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Закон есть, а штрафа нет

Почему недобросовестные хозяева собак уходят от наказания

Текст:
Редакция
16 октября 2019 года, 10:24
Фото: Андрей Степанов
0

«В прошлом номере вы рассказывали, что хорошая затея с установкой специальных урн для собачьих отходов по сути провалилась. Но закон, обязывающий убирать за своими животными, действует в любом случае, есть ли урна, или ее нет. Я часто вижу, как собаки гадят прямо на газоны или асфальтированные дорожки, при этом хозяева за ними не убирают. За этим кто-нибудь следит? Скольких хозяев уже оштрафовали?» - обратилась в редакцию «Псковской правды»

Действительно, областное Собрание депутатов в 2018 году приняло закон, и теперь владельцы собак обязаны убирать за своими животными на улице. За неисполнение этого закона положен штраф, для граждан от тысячи рублей до полутора, для должностных лиц от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Контроль возложен не на полицию, а на органы местного самоуправления. Полицейские зато следят, чтобы хозяева не выгуливали своих собак без поводков и намордников. Такое вот странное разделение.

По факту ни одного хозяина собаки, не потрудившегося убрать за своим четвероногим любимцем, пока не оштрафовали.

— Сложно отследить, кто убирает за своим питомцем, а кто нет, — говорит председатель городской административной комиссии Пскова Анатолий Русинов. — Пока к нам не поступало ни одного протокола. Чтобы его составить, нужны свидетельские показания, желательно фото или видеофиксация. Обычно мы выезжаем по заявлениям граждан. Конечно, мы отслеживаем вопросы благоустройства, но специально улицы не патрулируем, чтобы следить, как ведут себя владельцы собак. Тем более у нас нет таких полномочий, как у полиции, мы даже не имеем права попросить гражданина показать нам паспорт. Наши сотрудники тоже могут зафиксировать правонарушение и составить протокол, но пока они свидетелями таких фактов не становились.

По словам Анатолия Русинова, любой сознательный пскович может сам сообщить об административном правонарушении в контрольное управление администрации Пскова. Правда, свои слова придется подкрепить фото или видео. Тогда нерадивого хозяина собаки точно оштрафуют. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
По следу

Общество
1 ноября 14:43

По следу

Кибер-дружинами, ДНК-лабораторией и ещё большим числом камер на дорогах обзаведется псковская полиция
Люди страшнее животных

Общество
1 ноября 10:20

Люди страшнее животных

Псковичка, ругавшая собачницу, получила по голове пакетом с мусором – анекдот, да и только
Дорогой перемен

Общество / Мода
31 октября 11:16

Дорогой перемен

Сегодня мы ищем новый образ для многодетной мамы Натальи Ивановой из Пскова (ФОТО)
  • На «тройку» оценили ликвидацию последствий первых снегопадов в Пскове
  • Конкурс «Псковской правды» #ВсеВПсков представили на Форуме СМИ Северо-Запада
  • Виртуальный концертный зал откроют в Острове в преддверии Дня народного единства
  • Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
  • К проекту «Модная революция» присоединилась мастер депиляции Виктория Истомина
  • Жительницу Ленинградской области задержали за кражу водки, коньяка и ликёра
  • Продажа новогодних ёлок в Пскове начнётся с середины декабря
  • Крупный штраф присудили великолучанину, хранившему партию сигарет без акцизных марок
  • Угощения под частушки: Возможности Псковской области представлены на XVII Форуме СМИ Северо-Запада (ВИДЕО)
  • Шапки, варежки и шарфы передали локнянские мастерицы нуждающимся детям из Палкинского района
  • Дачник сгорел вместе с домом в Порховском районе из-за неправильной эксплуатации печи
  • В Пскове допрашивают председателя облсовпрофа, подозреваемую в злоупотреблении полномочиями
  • Псковские учителя, школьники и их родители пройдут необычный онлайн-тест
  • Победитель конкурса на создание символа дружбы Псков – Нойс получит 2,5 тысячи евро
  • Жителя Псковского района подозревают в избиении и изнасиловании своей супруги

    • 31 октября

  • Какую погоду ждать в ноябре, рассказали жителям Псковской области
  • О местах продажи наркотиков псковичи могут сообщить по специальному телефону
  • Минимальный размер взноса за капремонт в Псковской области увеличится
  • Известны имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
  • С января в Псковской области увеличится заработная плата муниципальных служащих
  • Гимн Псковской области с музыкальным сопровождением официально утверждён символом региона
  • Губернатор потребовал оперативно восстановить электроснабжение во всех домах, пострадавших от урагана
  • Дмитрий Месхиев похвастался пятью номинациями «Ревизора» на «Золотую маску»
  • «Псковская правда» получила награду от приставов за лучший материал в печатном издании
  • В Псковское областное Собрание внесли законопроект о бюджете Псковской области на 2020 год
  • Розыск великолучанина, пропавшего в районе автовокзала, продолжается (ФОТО)
  • «Мусорная» реформу получила положительную оценку жителей Невельского района
  • С 12 ноября изменится расписание автобуса №130 по маршруту «Псков – Круп»
  • Михаил Ведерников: Таких агрокомплексов, как Идаванг, в нашей стране единицы
  • Заслуженные артисты России выступят перед псковичами в День народного единства

    • Новости

    Похозяйничали

    Происшествия / Преступление
    Мария Соколова 31 октября 10:09

    Похозяйничали

    В Куньинском районе лесничий с женой напилили леса на 38 миллионов рублей

    Дом с хвостом и белые паруса

    Общество
    30 октября 11:05

    Дом с хвостом и белые паруса

    На какие проекты общественники получили поддержку региональных властей
    Не дотянули

    Общество / Экология
    30 октября 10:02

    Не дотянули

    Норматив по сбору макулатуры Псковская область не выполнила, зато спасла 38 деревьев, а шесть районов акцию проигнорировали