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Люди страшнее животных

Псковичка, ругавшая собачницу, получила по голове пакетом с мусором – анекдот, да и только

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Редакция
1 ноября 2019 года, 10:20
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» неоднократно публиковала материалы, посвященные тому, что многие хозяева собак не убирают за своими питомцами во время прогулок. Публикации были посвящены эксперименту с собачьими урнами и штрафам для неопрятных владельцев собак. После их выхода в редакцию позвонила жительница областного центра Светлана Васильевна. Наша читательница уверена: отходы собачьей жизнедеятельности – не самая главная беда нашего года.

«Я бы хотела порассуждать на эту тему и высказать свое мнение. Для наглядности приведу такой непридуманный сюжет. Во дворе гуляет женщина с собакой на поводке. Собачка обычная такая, дворняжка. В руках женщины — пакетик, видно, чтобы убирать. Гуляют, никого не трогают.

Тут на первом этаже многоквартирного дома открывается окно, из которого высовывается женщина, и начинает на чем свет стоит ругать собачницу, мол, сколько можно наступать в собачьи дела, надоело! Дама с собакой ничего ответить не успела. Так как в этот самый момент над женщиной из окна открылось окно на втором этаже. В окне мелькнул мусорный пакет, который приземлился прямо на голову недовольной мадам.

И у меня такой вопрос к читателям: кто из них больше нагадил? Даже если за собакой не убирают, то экскременты дождем смоются и со временем пропадут. Природе не навредят, разве что людям настроение испортят. А мусор под окнами появляется постоянно, и хоть жильцы знают, какая квартира так делает, но ее хозяев никто не штрафует. Мусор под окнами лежит, его растаскивают птицы и бездомные собаки.

Это ещё что! Я в молодости медсестрой работала. И был случай, когда пятилетнему ребенку пришлось зашивать голову, разбитую бутылкой, 12 швов наложили! Кто-то решил выбросить стеклянную бутылку в окно, а малыш играл под теми самыми окнами. И мне кажется, что люди иногда пострашнее животных будут!

От животных только польза и счастье. Помню, мы с мамой вернулись в Ленинград сразу после блокады. Кошек там не осталось, и по городу бегали огромные крысы. И в Ленинград специально привозили кошек, чтобы справиться с мышиной напастью! А в Эрмитаже так до сих пор коты живут, охраняют музейные экспонаты.

Я не защищаю собачников. Но каждый человек видит то, что хочет увидеть. Кто-то ходит и смотрит, где какашки лежат, но не видит, что мусоропровод забит. А ведь пока не поставили домофоны, наш подъезд был местным общественным туалетом! В этом тоже животные виноваты?

Законы у нас тоже исполняются как-то особенно, по настроению. Моего внука, студента и инвалида детства, как-то оштрафовали за курение в общественном месте. Внук встречал ночью на вокзале однокурсницу, девушке было страшно одной добираться до дома. Закурил, подошел человек в форме, выписал штраф. В итоге сумму штрафа с парня списали аж два раза с двух карточек: по инвалидности и со студенческой, куда стипендия приходит! Деньги возвращали «с боем», спасибо хоть вообще вернули. Но ведь на вокзале куда ни посмотри курят и средь бела дня — никому никаких даже замечаний не делают. А когда я попросила человека, дымящего рядом со мной, отойти чуть в сторонку, то меня так обругали, что не знала, куда деться.

А к чему я все это говорю. Что те, кто не любит животных, они и людей-то не любят». 

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