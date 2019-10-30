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Общество

Дом с хвостом и белые паруса

На какие проекты общественники получили поддержку региональных властей

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Наталья Баранова
30 октября 2019 года, 11:05
Фото: Андрей Степанов
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Общественно-значимые начинания обсудили в пресс-центре «Псковской правды». Получатели грантов рассказали, чем помогут жителям Псковской области, и услышали притчу о правильных проектах.

Так, региональное отделение Российского Детского фонда получило грант администрации Псковской области на реализацию проекта «Цветы Победы».

В Пыталовской школе-интернате, где учатся дети от четырех до двадцати лет с нарушением слуха и речи, дети будут выращивать цветы, которые потом высадят на городском воинском захоронении. В школе и раньше этим занимались, но не столь масштабно. У интерната не было средств, чтобы приобрести инвентарь и теплицы. Благодаря гранту, они появятся. Дети встретятся с ветеранами и вручат им собственноручно выращенные цветы.


Дом с хвостом и белые парусаЮлия Колесова,
заместитель председателя регионального отделения Российского Детского фонда
Проект региональной общественной организации «Зоозащита», которая занимается помощью бездомным животным, носит название «Дом с хвостом». Благодаря гранту, «Зоозащита» получит возможность установить еще девять вольеров, где будут содержать собак, а потом пристраивать их хозяевам.

Мы делаем город красивее и безопаснее.  Псковская область по отношению к бездомным животным лучшая на Северо-Западе, и это благодаря поддержке областной администрации. Так как у нас возникли проблемы с землей, то вольеры обязательно будут переносными, чтобы в случае трудностей их можно было смонтировать на новом месте. Если к нам придут сильные мужчины и помогут в сборке и установке вольеров, мы будем очень благодарны.


Дом с хвостом и белые паруса
Вера Короткова, руководитель «Зоозащиты»

Заместитель губернатора Николай Цветков предложил задействовать волонтеров. А на вопрос, что отличает проекты, достойные финансовой поддержки, он ответил притчей про трех работников: занятые на одном объекты они по-разному отвечали на вопрос, что именно делают. Один горбатится, второй деньги зарабатывает, а третий храм строит. Областные власти готовы поддерживать проекты, авторы которых четко понимают, какую пользу обществу принесут.

Региональная общественная организация «Псковская парусная регата» на грант купит пять новых парусов.

Родители сами решили построить пять яхт, на которых смогут тренироваться дети, поскольку нам не хватало качественной матчасти. Эти яхты прослужат по двадцать лет. Но паруса на них очень плохие, старые. У нас была мечта - новые паруса. Проект «Белые паруса» поддержала администрация Псковской области. Благодаря гранту, у нас будут пять новых парусов и с ними будем стараться занимать первые места на соревнованиях.


Дом с хвостом и белые парусаСергей Оверкин,
тренер-яхтсмен 
На деньги гранта спортсмены смогут купить и другое оборудование для яхт. Также в рамках проекта запланированы мероприятия, которые популяризируют развитие этого вида спорта в области.

- В Себеже и Палкино есть большие озера, которые позволяют ходить на яхтах, - добавил Сергей Оверкин. - В этих районах есть энтузиасты. Мы хотим, чтобы этот вид спорта развивался в области. Конкуренция всегда способствует росту результатов.

Социально ориентированные НКО в этом году получат поддержку на общую сумму около 8 млн рублей. Такая же сумма заложена в бюджете и на следующий год. Средний размер гранта составляет 200-250 тысяч рублей. Финансирование получат 22 организации, всего на конкурс было подано 55 заявок.

В этом году грантовую поддержку в сфере межнационального сотрудничества получат также 10 проектов на общую сумму около 2 млн рублей. Всего на конкурс поступило 26 заявок.

Еще одно направление, бурно развивающееся в последнее время, - ТОС (территориальное общественное самоуправление).

 Еще год назад у нас был зарегистрирован всего один ТОС, а этот год мы уже завершаем с 40 ТОСами. Три с половиной миллиона рублей составила общая сумма, направленная на социальные микропроекты ТОСов.


Дом с хвостом и белые парусаНиколай Цветков, заместитель губернатора Псковской области
Николай Цветков заверил, что общественно значимые инициативы и дальше будут получать поддержку региональных властей. 

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