Волонтеры продолжают убирать остров Залита

Неравнодушные люди очищают остров Залита от мусора далеко не в первый раз. Несанкционированные свалки, которые копились годами, не так-то просто убрать даже за несколько приездов. Очередной субботник в конце октября провели волонтеры и сотрудники Центра развития и творчества детей и молодежи Псковского района при участии местных жителей.
Диана Иванова — студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Учится уже четвертый год, два из них занимается волонтерской деятельностью.
— В субботниках, правда, участвовать раньше не приходилось, — говорит девушка. — А тут предложили в колледже, и я согласилась, почему бы и нет.
На остров она попала впервые. Он поразил ее как своей красотой, так и страшной замусоренностью.
— Честно, я была поражена увиденным, — рассказывает Диана. — Насколько можно замусорить такое красивое место. Я даже предположить не могла, что там все так плохо в плане чистоты.
Прямо на острове образовалась огромная несанкционированная свалка, и она растет. Старые диваны, шкафы, холодильники, микроволновки — пополняют ее бесконечно.
— Я вот одного не понимаю: жители ездят в город за продуктами, неужели не взять с собой мешок с мусором и не выкинуть в контейнер, — удивляется Диана. — Ведь то, что сейчас происходит на острове, не только на окружающей среде пагубно сказывается, но и на самих местных жителях, хотя им почему-то все равно.
Местные жители и приехавшие с большой земли разбирали свалку, копившуюся много лет.
Фото предоставлены волонтерами.
КСТАТИ
Кроме Дианы в субботнике участвовали студенты-волонтеры из Псковского агротехнического колледжа, колледжа профессиональных технологий и сервиса, псковского филиала Российской академии туризма, сотрудники Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района.
30 кубометров отходов волонтеры собрали за четыре часа работы.
— Субботник на острове проходит не в первый раз, — рассказала директор Центра Татьяна Васильева. — На протяжении нескольких месяцев по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с острова вывозили отходы.
До острова волонтеров доставляли на катере. Уже в десять утра они были на месте и приступили к уборке. Перчатки и мусорные мешки им представил региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Экопром».
— Несанкционированная свалка находится на северной стороне острова, — говорит Татьяна Васильева. — Мы убрали лишь небольшую ее часть. Складывали мусор в мешки, а на автомобиле их отвозили к барже, которая потом переправила их на большую землю.
Против аргумента студентки, заявляющей, что местным «все равно» на экологическую обстановку вокруг, говорит тот факт, что помимо волонтеров убирать мусор помогали и островитяне.
— Их было немного, несколько человек, потому что на острове живут в основном люди пожилые, — рассказала консультант Комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию администрации Псковского района Мария Знаменская, которая тоже живет на острове. — Но у них была своя техника, с помощью которой они подвозили мусорные пакеты и крупногабаритный мусор к барже. Мы благодарны всем, кто помогает делать наш остров чище.
На острове есть специальные площадки временного накопления ТКО, установленные регоператором в конце 2018 года. Теперь местные жители складируют на них мусор в мешках. Примерно раз в месяц сотрудники компании «Экопром» этот мусор вывозят. В мае ими было вывезено 50 кубометров мусора, в конце июня — начале июля — 70 кубометров, а в августе почти 100 кубометров.
КСТАТИ
Последний раз волонтеры приезжали на остров в июне. Субботник прошел в рамках акции «Чистые берега Евразии» при поддержке ООН и Ассоциации озерных регионов нашего континента. Было собрано 62 мешка мусора.