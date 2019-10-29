Волонтеры продолжают убирать остров Залита

Неравнодушные люди очищают остров Залита от мусора далеко не в первый раз. Несанкционированные свалки, которые копились годами, не так-то просто убрать даже за несколько приездов. Очередной субботник в конце октября провели волонтеры и сотрудники Центра развития и творчества детей и молодежи Псковского района при участии местных жителей.

Диана Иванова — студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Учится уже четвертый год, два из них занимается волонтерской деятельностью.

— В субботниках, правда, участвовать раньше не приходилось, — говорит девушка. — А тут предложили в колледже, и я согласилась, почему бы и нет.

На остров она попала впервые. Он поразил ее как своей красотой, так и страшной замусоренностью.

— Честно, я была поражена увиденным, — рассказывает Диана. — Насколько можно замусорить такое красивое место. Я даже предположить не могла, что там все так плохо в плане чистоты.

Прямо на острове образовалась огромная несанкционированная свалка, и она растет. Старые диваны, шкафы, холодильники, микроволновки — пополняют ее бесконечно.

— Я вот одного не понимаю: жители ездят в город за продуктами, неужели не взять с собой мешок с мусором и не выкинуть в контейнер, — удивляется Диана. — Ведь то, что сейчас происходит на острове, не только на окружающей среде пагубно сказывается, но и на самих местных жителях, хотя им почему-то все равно.