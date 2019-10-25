Королева в стране тишины

Регина Алексеева родилась в Сибири, росла в Эстонии, а учиться приехала в Пыталово, где до сих пор работает специализированная школа. Там она встретила будущего супруга и впервые поняла свое призвание. Уже 30 лет она работает на швейной фабрике «Славянка». И ничем не отличается от десятка работающих с ней в одном цеху. Родилась Регина в Сибири, в Кемеровской области. Ей было всего полгода, когда она заболела. Врачи поставили диагноз — воспаление легких. Болезнь дала осложнения, и девочка оглохла. Королева (именно так с латыни переводится ее имя) оказалась в стране тишины. Ее отец — эстонец, поэтому через четыре года после рождения дочери семья переехала жить в Прибалтику. До восьми лет воспитанием дочери занимались мама с бабушкой, в детский сад она не ходила. — У меня прекрасно получалось контактировать с другими детьми, — вспоминает героиня, общаемся мы с ней через сурдопереводчика, в роли которого выступает ее дочь Екатерина. — Я не испытывала каких-то неудобств из-за своего диагноза и особенной себя никогда не считала — такая же, как и все.

СНАЧАЛА ОБШИВАЛА КУКОЛ

Когда Регине исполнилось семь лет и пора было идти в школу, встал вопрос о том, где она будет учиться. В городе, где жила ее семья, специализированной школы для глухонемых детей не было. На семейном совете было решено отправить Регину в Пыталовскую школу-интернат. В восемь лет девочка переехала жить в свой, по сути, новый дом, в котором провела 12 лет. — В интернате у нас был кружок шитья, — рассказывает Регина. — Свои первые изделия я сшила там. Как сейчас помню, это были платья для кукол. Уже тогда мне это занятие нравилось. В интернате же Регина познакомилась со своим будущим супругом. Он в отличие от нее глухонемой с рождения. — Мы вместе учились, — говорит Регина. — Начали общаться, а когда узнали, что скоро станем родителями, то поженились и уехали жить в Псков к родителям мужа. Свекор и свекровь в тот момент оба работали на швейной фабрике «Славянка». Регина же сидеть дома была не намерена, поэтому живо откликнулась на предложение свекрови тоже устроиться на предприятие, тем более шить она любила и умела. С тех пор прошло тридцать лет, а Регина до сих пор работает на «Славянке».

ПОНИМАЮТ ВСЕ

— Начинала с чистки — очищала готовые изделия от ниточек и ворсинок, — вспоминает она. — Потом мне доверили закреплять пуговицы на машинке, позже — обметывать. Ну а сейчас я занимаюсь тем, что притачиваю шлевки, подкладки, карманы. У супругов родилась дочь Катя — самая обычная девчушка. Как только она подросла, Регина вернулась на фабрику. Несмотря на глухоту и отсутствие речи, у Регины никогда не было проблем в общении. Язык жестов — универсальный язык. В советские времена, когда на «Славянке» работало гораздо больше глухонемых людей, был даже свой сурдопереводчик. И простые люди довольно быстро осваивали жестовое общение. — Меня всегда понимали и понимают, даже без сурдопереводчика, — рассказывает Регина. — Если человек говорит медленно, я могу читать по губам. В крайних случаях использую письменную речь. Иногда в общении помогает дочь. Она тоже работает на «Славянке». Бывает, что смены мамы и дочери совпадают. — У нас настоящая династия, — смеется Катя. — Бабушка с дедушкой работали, папа работал. Теперь вот мама и я. Мама 30 лет, и я уже 10. Но я не такая, как мама, меня и шить-то работа научила. А ей все это нравится. Она и дома постоянно кому-то что-то шьет или вяжет. В цехе таких, как Регина, работает еще четверо. Руководство на них не нарадуется — каждый в работу вкладывает душу.