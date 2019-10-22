Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

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Участники мероприятия не только приносили корма для бездомных собак и кошек, но и записывали свои мысли в «Книге милосердия», знакомились с книжными выставками «Четыре лапы, два уха» и «Маленькие друзья с большим сердцем». И принимали участие в конкурсе рисунков «Маленькие друзья с большим сердцем», посвященном проблеме защиты и помощи бездомным животным. Итоги конкурса будут подведены 12 ноября на встрече с детской писательницей Ольгой Малышкиной, автором серии книг «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени». Это серия об увлекательных исторических приключениях неутомимого котенка Брыся.