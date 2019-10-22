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Общество

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети

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Светлана Синцова
22 октября 2019 года, 14:57
Фото: pxhere.com
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С 1 по 20 октября в детской экологической библиотеке «Радуга» в девятый раз прошла ежегодная «Акция милосердия», которая проводится совместно с Псковской общественной организацией «Зоозащита». В этом году акция была приурочена ко Всемирному дню защиты животных, который отмечают 4 октября.

В библиотеке собирали корма, средства гигиены и лекарства для животных, а также знакомили детей с миром животных, организовывали книжные выставки, конкурсы рисунков, просмотры фильмов, литературные гостиные, обзоры и обсуждения книг. Одним из самых запоминающихся событий акции стало шоу «Музыка, друзья, игра - и с ними светлый миг добра» 13 октября.

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети
Детям показали чудеса дрессировки.
Фото предоставлено библиотекой «Радуга».
- Это было настоящее представление, которое вместе с собаками и их юными дрессировщиками провела основатель сообщества cоциально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» Елена Балыкова. Собаки продемонстрировали интересные трюки, выполнение различных команд. По ходу выступления каждого артиста она объясняла, как достигаются необходимые навыки дрессировки, и рассказала, что самое главное условие успешной дрессуры - это любовь к своему питомцу, - рассказала заведующая сектором маркетинга информационно-библиотечных услуг Детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова.

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети
Юные псковичи сделали снимок вместе с послушным питомцем.
Фото предоставлено библиотекой «Радуга».
ЦИФРЫ

75% бездомных животных отправили на улицу их хозяева.

За время проведения акции собрано более 25 кг сухого и более 10 кг влажного корма для собак и кошек, около 15 килограмм наполнителя, а еще крупы, макароны, пеленки, лекарственные средства и средства по уходу за домашними животными, подстилки, ошейники и даже игрушки для четвероногих друзей. Всё собранное будет передано в «Зоозащиту».

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети
Акция никого не оставила равнодушным.
Фото предоставлено библиотекой «Радуга».
- Как когда-то сказал известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Об этом важно помнить и взрослым, и детям. Но, к сожалению, очень часто люди не хотят брать на себя ответственность за своих питомцев, и многие из них оказываются на улице, пополняя ряды бездомных животных. Поэтому цель нашей акции, - сообщила Ирина Столова, - не только сбор средств первой необходимости для бездомных собак и кошек, но и формирование у подрастающего поколения чувства ответственности, любви, милосердия, а также формирование экологической культуры и популяризация книг и журналов о животных.

ПОДРОБНОСТИ

Участники мероприятия не только приносили корма для бездомных собак и кошек, но и записывали свои мысли в «Книге милосердия», знакомились с книжными выставками «Четыре лапы, два уха» и «Маленькие друзья с большим сердцем». И принимали участие в конкурсе рисунков «Маленькие друзья с большим сердцем», посвященном проблеме защиты и помощи бездомным животным. Итоги конкурса будут подведены 12 ноября на встрече с детской писательницей Ольгой Малышкиной, автором серии книг «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени». Это серия об увлекательных исторических приключениях неутомимого котенка Брыся. 

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