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Трусцой за мусором

Тренировку по бегу во время субботника провели на стадионе «Электрон» псковичи

Текст:
Ольга Нефёдова
21 октября 2019 года, 11:32
Фото: со страницы Александра Кузьмина в соцсетях
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Участники акции собрали сорок пакетов мусора за полчаса. Вдохновились так, что планируют продолжать убирать мусор во время пробежек и в других местах.

Плоггинг - новый вид фитнеса, который совмещает поддержание физической формы с заботой об окружающей среде.

Желание присоединиться к движению появилось давно. Но как-то все не выходило, а тут получили вызов от одного из псковских СМИ, и грех было его не принять, мы все-таки главное беговое движение региона.


Трусцой за мусоромАлександр Кузьмин,
лидер общественного движения «Pro sport» 
Убирать 12 октября решили стадион «Электрон». Кто был, тот знает, какое безобразие там вечно творится.

- Место я сам выбирал, - говорит Александр Кузьмин. - Каждый день бегая по городу в парках, скверах и по набережным, могу сказать, что в целом Псков довольно чистый. Наверное, если бы мы побежали просто по городу, то от силы собрали бы мешок мусора. Спасибо жителям, что стараются не мусорить.

На «Электроне» же постоянный круговорот мусора в природе: не успеют убрать, как снова грязно.

Клич об участие в акции Александр бросил в социальных сетях. Пост набрал достаточное количество просмотров, многие заинтересовались, но пришли только восемь человек.

- Думаю, что людей испугал дождь, который шел всю субботу почти без остановки, - предполагает Александр Кузьмин.

Трусцой за мусором
На акцию все пришли с собственными пакетами и перчатками.
Фото со страницы Александра Кузьмина в соцсетях.
Несмотря на погоду, за полчаса собрали сорок пакетов мусора. И это учитывая то, что под трибуны, где мусора больше всего, не заглядывали.

- В посте я просил всех взять с собой перчатки и пакеты для мусора, - рассказывает лидер бегового сообщества. - Конечно, я тоже купил все это про запас. Так вот ни один человек ко мне не обратился ни за одним, ни за вторым, насколько люди ответственно подошли к делу.

80% участников мероприятия — спортсмены и тренеры школы бега «Pro sport».

- Несколько человек присоединились к нам уже в процессе, что очень приятно, - говорит Александр Кузьмин. - Было особенно приятно, когда подбежала девушка, которая занималась на стадионе, взяла мешок и тоже стала собирать мусор, потом его нам отдала и убежала. Мы даже не успели спросить, как ее зовут, чтобы поблагодарить.

Участники передали эстафету «Команде 2018».

- Положительных эмоций мы получили ничуть не меньше, чем от участия в соревнованиях, - отметил организатор акции. - Никто не устал, не испачкался, так что собираемся практиковать и дальше такой способ сделать город чище, хотя еще раз хочу подчеркнуть, что Псков довольно чистый.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Очень давно на пробежке ловила себя на мысли, что, пробегая мимо бумажки, мне не составит никакого труда ее поднять и выбросить в урну. Мне не трудно, а какая польза! Но часто случается, что мы чего-то стесняемся, что о нас подумают прохожие. Эта акция стала точкой невозврата, и теперь я точно не пробегу мимо мусора.

Трусцой за мусоромМаргарита Григорьева

Большая часть собранного нами мусора - всевозможные бутылки, банки из-под спиртных напитков. Радует, что наше общество, наконец-то, начинает задумываться о проблеме загрязнения окружающей среды. Очень хочется, чтобы такие акции стали обычным делом для всех жителей города и прививались с детства, как норма поведения. В этом случае и убирать будет нечего, так как мусорить станут в разы меньше.

Трусцой за мусоромАнтонина Грачёва

От проделанной работы по очистке стадиона «Электрон» испытала чувство удовлетворения, однако позже взгляд стал цепляться за мусор в других районах Пскова. Центр города прекрасен и чист. В планах пробежаться с пакетом по улице Леона Поземского при первой же возможности. Планета задыхается от пластика и мусора. Осознавая этот факт, хочется крикнуть людям: «Бегом убираться!».

Трусцой за мусоромКсения Желудева

Впечатления от участия делятся на две части: положительные - радость и гордость, что мы с ребятами внесли свой вклад в чистоту нашего прекрасного города, а вот и отрицательные - по факту мусора оказалось столько, что о пробежке почти пришлось забыть. Бегали только, чтобы отнести полный пакет с мусором и взять пустой. Удивлена, что люди не знают, что такое урны. Говорить можно много, но ведь чисто там, где не мусорят, хочется, чтобы псковичи любили свой город и научились уважать, прежде всего, себя и окружающих.

Трусцой за мусоромИрина Михайлова
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