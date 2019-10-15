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Общество

Перегрелась

Горячая линия по переходу на цифровое телевидение принимает в три раза больше звонков, чем обычно

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Наталья Баранова
15 октября 2019 года, 10:01
Фото: Андрей Степанов
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С 12 октября она перешла на новый режим работы.

Горячая линия по переходу на цифровое телевидение работает в Псковской области с апреля этого года. Несколько дней назад операторам для общения с жителями добавили дополнительные часы работы ежедневно, и теперь колл-центр отвечает на звонки без выходных.

Если до нынешнего понедельника на горячую линию поступало около 80 звонков ежедневно, то теперь эксперты прогнозируют, что их количество вырастет до 200-250 в день.

Учитывая опыт других регионов, которые перешли на «цифру» раньше, мы предвидели, что количество обращений на горячую линию после 14 октября возрастет. Менталитет русского человека таков, что он склонен все откладывать на последний день.

ПерегреласьДенис Матвеев,
руководитель Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области 
14 октября закончилась эпоха аналогового телевидения, Псковская область вместе со всей страной перешла на «цифру». И пусть переходу предшествовала большая информационная кампания, приставки и антенны — новое оборудование для приема цифрового сигнала — приобрели далеко не все. Больше всего телезрителей, оправдавших русский менталитет, живут в Пскове и Великих Луках. В районах, еще при аналоговом вещании, был доступ к меньшему числу каналов. Поэтому, как только люди получили возможность перейти на «цифру» и смотреть двадцать бесплатных каналов в хорошем качестве, они сразу этой возможностью воспользовались.

Если вы еще не купили новое оборудование, сомневаетесь, какая приставка подойдет к вашему телевизору и какую лучше купить антенну, по всем техническим вопросам вас проконсультируют по телефону горячей линии. По этому же телефону можно вызвать волонтера, указать желательное время его прихода, и в течение пяти дней волонтер придет к вам на дом.

— Хочу отметить, что волонтеры не ходят по магазинам, не устанавливают антенны и не протягивают кабель, — говорит Денис Матвеев. — Они лишь подключают оборудование, которое вы приобрели.

У операторов горячей линии можно также проконсультироваться по поводу компенсаций за приставку.  

КСТАТИ

Жителям области, попадающим в категорию малоимущих, затраты на покупку оборудования возместят в пределах тысячи рублей. Компенсацию выплатят за оборудование, приобретенное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Обращаться в соцзащиту.

СПРАВКА

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое телевидение, нужно звонить с 9 до 21 часа по телефону 8-800-100-60-11.

Если вы позвоните в другое время, ваше обращение запишут и позже вам перезвонят. 

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