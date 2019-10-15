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Общество

Урок «цифры»

Школьников научили ловить цифровой сигнал и правильно выбирать для этого антенны (ФОТО)

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Светлана Синцова
15 октября 2019 года, 10:34
Фото: Андрей Степанов
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В Псковской области 14 октября отключили аналоговое телевещание. Накануне этой даты в регионе прошло множество мероприятий по информированию псковичей о переходе на цифру. В том числе уроки «цифры» прошли во всех школах Псковской области. На одном из них побывала «Псковская правда».

Урок «цифры» — это вовсе не математика, но и не совсем информатика, хотя именно она стояла в расписании у десятиклассников из многопрофильного лицея № 4. На специально организованном занятии речь шла о грядущем переходе с аналогового на цифровое вещание и преимуществах цифрового телевидения. А также о том, что нужно для того, чтобы телевизор 14 октября не перестал работать.

Впрочем, ребята из поколения, которое с детства с техникой на «ты», уже оказались достаточно осведомленными.

— Какое событие ожидается в ближайшее время в Псковской области и по всей России?

— Переход на цифровое вещание, — без запинки ответили школьники.

Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
Урок «цифры»
Лицеисты научились выбирать лучшие приставки и антенны.
Фото Андрея Степанова.
У большинства учеников дома кабельное телевидение, поэтому и задание рассказать о преимуществах «цифры» затруднения не вызвало: «Лучше показывает», «Больше каналов», «Скорость передачи данных выше».

Но новые для ребят знания на уроке тоже были. Например, не все смогли правильно назвать вещи, необходимые для приема цифрового сигнала, — это приставка и антенна, и уж тем более выбрать из предложенных типов антенн лучшую. Но все эти тонкости разъяснил учитель.

Чего-то такого, что мы совсем не знали, на уроке не было. Но было и много нового, например, узнали о том, какие антенны рекомендуются для приема сигнала, а также о важностях именно цифрового телевидения.


Урок «цифры»Артём Васильев, ученик

А я узнала, как подключается цифровое телевидение и что для этого нужно.


Урок «цифры»Анастасия Герасимова, ученица

Правда, как заметила девочка, телевизор ей дома удается посмотреть редко, потому что после школы у нее дополнительные занятия.

Урок «цифры» в 10-м классе — один из завершающих уроков по теме перехода на цифровое ТВ. В течение двух недель такие занятия прошли у всех школьников старшего и среднего звена.

Я проводил уроки в 7-11 классах. Но наиболее интересны они были детям помладше — ученикам 7-8 классов. Старшеклассники уже во всем этом разбираются, а младшие дети более любознательные, техника им интересна.


Урок «цифры»Виталий Сапаров,
учитель информатики 

Уроки такой практической направленности, безусловно, нужны, потому что одно дело — просто изучать теорию, читать учебники, другое дело — когда практические работы им предлагают. И уроки, которые освещают какие-то события, происходящие в обществе, всегда очень актуальны. Это затрагивает непосредственно интересы детей, и поэтому на таких уроках они более активно работают, потому что видят связь со своей жизнью и то, как это можно применить и использовать. 

Урок «цифры»отому что одно дело — просто изучать теорию, читать учебники, другое дело — когда практические работы им предлагают. И уроки, которые освещают какие-то события, происходящие в обществе, всегда очень актуальны. Это затрагивает непосредственно интересы детей, и поэтому на таких уроках они более активно работают, потому что видят связь со своей жизнью и то, как это можно применить и использовать. 
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