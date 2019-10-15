В Псковской области 14 октября отключили аналоговое телевещание. Накануне этой даты в регионе прошло множество мероприятий по информированию псковичей о переходе на цифру. В том числе уроки «цифры» прошли во всех школах Псковской области. На одном из них побывала «Псковская правда».

Урок «цифры» — это вовсе не математика, но и не совсем информатика, хотя именно она стояла в расписании у десятиклассников из многопрофильного лицея № 4. На специально организованном занятии речь шла о грядущем переходе с аналогового на цифровое вещание и преимуществах цифрового телевидения. А также о том, что нужно для того, чтобы телевизор 14 октября не перестал работать.

Впрочем, ребята из поколения, которое с детства с техникой на «ты», уже оказались достаточно осведомленными.

— Какое событие ожидается в ближайшее время в Псковской области и по всей России?

— Переход на цифровое вещание, — без запинки ответили школьники.