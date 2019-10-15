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Общество

Дорога в будущее

Почему сбивают людей на улицах Пскова и как нацпроект поможет сохранить жизни

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Ольга Нефёдова
15 октября 2019 года, 10:16
Фото: Андрей Степанов
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Почти каждую неделю в городе кого-то сбивает машина, сбивает с серьезными последствиями. Последний громкий случай — гибель на пешеходном переходе анестезиолога областного перинатального центра Александра Шуба, который переезжал улицу на велосипеде. В чем причина: плохие дороги, недостаточная освещенность, невнимательность водителей или беспечность пешеходов, — пытаются выяснить заинтересованные стороны, а «Псковская правда» внимательно выслушала все мнения.

САМИ ВИНОВАТЫ

Если посмотреть цифры, получается, что большая часть ДТП произошла по вине самих пешеходов.


Дорога в будущееВладимир Папорт,
начальник ГИБДД Пскова

С велосипедистами и вовсе беда. В аварии они попадают большей частью потому, что не заботятся о себе, уверены эксперты.

Многие жители стараются вести здоровый образ жизни, пересаживаются на велосипеды, но при этом забывают, что велосипед — это транспортное средство.


Дорога в будущееЮрий Шестаков,
врио начальника областной ГИБДД 
Самый простой и доступный способ избежать беды — световозвращающие элементы. Они должны быть не только на велосипеде, но и на одежде велосипедиста. Не менее важно знать и соблюдать правила дорожного движения: ехать по правильной полосе, спешиваться при переходе дороги. К сожалению, мало кто эти правила соблюдает, и как итог — плачевные последствия.

Дорога в будущее
68 пешеходов попали под колеса машин в Псковской области с начала года. 29 человек сбиты на нерегулируемых пешеходных переходах, а 34 — вне всякого перехода.
Фото Андрея Степанова.
КСТАТИ

411 км — протяженность дорог в Пскове.

71 % дорожного покрытия в областном центре не соответствует ГОСТам.

27 % аварий в Псковской области происходит из-за состояния дорог.

66 человек погибли на дорогах области в этом году (на 27 человек меньше, чем в прошлом).

ОСВЕТИЛИ

Сбивая пешехода в темное время суток, водители уверяют, что просто не заметили его. Между тем только в этом году на псковских дорогах поменяли свыше 100 000 ламп освещения на светодиодные. Недавние замеры показали, что уровень освещенности в целом соответствует норме.

— Вывод экспертов — освещенность проезжей части основных дорог соответствует требованиям, — отметил Владимир Папорт. — Хотя есть пешеходные переходы, которые требуют особого внимания, потому что ДТП по причине недостаточной освещенности все еще случаются.

Протяженность дорог в Пскове составляет 411 км. Осветить все и сразу так, как хотелось бы, невозможно, поэтому акцент делается на пути следования детей в школы.

А вот с дорожным полотном не все так хорошо. Состояние дорог стало причиной 27 % аварий в Псковской области.

По состоянию на 1 октября у нас 71 % дорожного покрытия не соответствует ГОСТам. Мы прекрасно понимаем, что до 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам нужно получить и освоить большие деньги, чтобы подойти хотя бы к 90 % дорог, соответствующим нормативам.


Дорога в будущееНиколай Баринов,
начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова 

БЕЗ РЕВОЛЮЦИЯ

Согласно проведенным подсчетам, в год на содержание дорог Пскова требуется около 700 млн рублей, а заложено только 210 млн рублей. Все три подрядные организации, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, понимают стесненные объемы бюджета и необходимость содержать дороги за имеющиеся средства.

Благодаря реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наши дороги будут значительно безопаснее и качественнее к 2024 году.


Дорога в будущееБорис Ёлкин,
руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 
В Псковской области по нацпроекту идет ремонт и реконструкция дорог, обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, освещения, установка дополнительных камер видео- и фотофиксации, пунктов весогабаритного контроля.

— Все это благоприятно скажется на организации безопасного дорожного движения. Революцию никто не сотворит, а планомерно работать будем, — добавил Борис Ёлкин.

Финансирование региона в рамках нацпроекта будет увеличиваться, уверяют эксперты. В планах — обновление материально-технической базы подрядных организаций, которые должны быть готовы к новым условиям работы. 

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