Дорога в будущее

Почти каждую неделю в городе кого-то сбивает машина, сбивает с серьезными последствиями. Последний громкий случай — гибель на пешеходном переходе анестезиолога областного перинатального центра Александра Шуба, который переезжал улицу на велосипеде. В чем причина: плохие дороги, недостаточная освещенность, невнимательность водителей или беспечность пешеходов, — пытаются выяснить заинтересованные стороны, а «Псковская правда» внимательно выслушала все мнения.

САМИ ВИНОВАТЫ

Если посмотреть цифры, получается, что большая часть ДТП произошла по вине самих пешеходов.

С велосипедистами и вовсе беда. В аварии они попадают большей частью потому, что не заботятся о себе, уверены эксперты.

Многие жители стараются вести здоровый образ жизни, пересаживаются на велосипеды, но при этом забывают, что велосипед — это транспортное средство.

66 человек погибли на дорогах области в этом году (на 27 человек меньше, чем в прошлом).

ОСВЕТИЛИ

Сбивая пешехода в темное время суток, водители уверяют, что просто не заметили его. Между тем только в этом году на псковских дорогах поменяли свыше 100 000 ламп освещения на светодиодные. Недавние замеры показали, что уровень освещенности в целом соответствует норме.

— Вывод экспертов — освещенность проезжей части основных дорог соответствует требованиям, — отметил Владимир Папорт. — Хотя есть пешеходные переходы, которые требуют особого внимания, потому что ДТП по причине недостаточной освещенности все еще случаются.

Протяженность дорог в Пскове составляет 411 км. Осветить все и сразу так, как хотелось бы, невозможно, поэтому акцент делается на пути следования детей в школы.

А вот с дорожным полотном не все так хорошо. Состояние дорог стало причиной 27 % аварий в Псковской области.