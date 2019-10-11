Готовность номер один

До прихода «цифры» в регион остались считанные дни. И хотя количество звонков на горячую линию выросло, поводов для паники нет: запасы приставок в магазинах достаточные, волонтеров тоже хватает, очередей на подключение практически нет. Подготовку оценила директор Департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина.

- Мы посмотрели, как работает колл-центр, пообщались с волонтерами. Они молодцы, правильно настроены и заряжены на работу. По нашей оценке готовность региона - высокая, - отметила она во время визита в Псковскую область 10 октября на совещании в ответственными чиновниками.

В регионе работают 200 волонтеров, 60 из них довольно опытные. Долгов по исполнению заявок нет.

- Единственная просьба к главам районов - содействовать в предоставлении транспорта, - попросила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Администрация Псковской области готова помочь муниципалитетам с обработкой заявок, если населенные пункты находятся более чем в 60 километрах от районного центра. Для этих целей из Пскова отправится «цифровой десант»: один микроавтобус со специалистами будет работать в северной части региона, второй - в южной части. Выезжать планируют дважды в неделю.

- А на местах никого найти нельзя? - уточнила директор департамента. - Это же не очень сложно подключить соседей, которые помогут настроить приставку или просто односельчан. Очень прошу подходите к ситуации не формально, помочь людям можно и без отправки десанта. Область у вас протяженная, так долго ждать придется.

Оказалось, что в ряде районов такой способ - помощь соседа соседу - успешно практикуется, а «десант» для тех, кто совсем оказался безвыходной ситуации. Например, бабушка, которой требуется антенну на крыше выше поднять, а в деревне больше никого.

Несмотря на проведенную информационную компанию, в последние дни количество обращений на региональную и федеральную «горячие линии» возросло в несколько раз, что впрочем, было спрогонозировано.