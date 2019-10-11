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Общество

Готовность номер один

Приставки закуплены, волонтеры в запасе – до тотальной цифровизации осталось три дня

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Ольга Нефёдова
11 октября 2019 года, 16:52
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До прихода «цифры» в регион остались считанные дни. И хотя количество звонков на горячую линию выросло, поводов для паники нет: запасы приставок в магазинах достаточные, волонтеров тоже хватает, очередей на подключение практически нет. Подготовку оценила директор Департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина.

- Мы посмотрели, как работает колл-центр, пообщались с волонтерами. Они молодцы, правильно настроены и заряжены на работу. По нашей оценке готовность региона - высокая, - отметила она во время визита в Псковскую область 10 октября на совещании в ответственными чиновниками.

В регионе работают 200 волонтеров, 60 из них довольно опытные. Долгов по исполнению заявок нет.

- Единственная просьба к главам районов - содействовать в предоставлении транспорта, - попросила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Администрация Псковской области готова помочь муниципалитетам с обработкой заявок, если населенные пункты находятся более чем в 60 километрах от районного центра. Для этих целей из Пскова отправится «цифровой десант»: один микроавтобус со специалистами будет работать в северной части региона, второй - в южной части. Выезжать планируют дважды в неделю.

- А на местах никого найти нельзя? - уточнила директор департамента. - Это же не очень сложно подключить соседей, которые помогут настроить приставку или просто односельчан. Очень прошу подходите к ситуации не формально, помочь людям можно и без отправки десанта. Область у вас протяженная, так долго ждать придется.

Оказалось, что в ряде районов такой способ - помощь соседа соседу - успешно практикуется, а «десант» для тех, кто совсем оказался безвыходной ситуации. Например, бабушка, которой требуется антенну на крыше выше поднять, а в деревне больше никого.

Несмотря на проведенную информационную компанию, в последние дни количество обращений на региональную и федеральную «горячие линии» возросло в несколько раз, что впрочем, было спрогонозировано.

ВАЖНО

С 12 октября меняется режим работы региональной горячей линии 8-800-220-20-02. Она будет работать с 9.00 до 22.00. В остальное время звонки будут записываться на автоответчик и обрабатываться на следующий день. Планируется, что операторы будут работать в таком режиме до 1 ноября, но если потребуется и дальше.

- Сейчас на линии работают восемь операторов, - рассказал руководитель областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев. - Еще четыре в резерве. Два человека обрабатывают звонки по волонтерам. Среднее время ответа на звонок - до 20 секунд.

Особое внимание уделяем тем муниципалитетам, где есть «белые пятна» — зоны, которые не покрываются цифровым сигналом, это 20 домовладений, где постоянно живут люди. Для 14 уже приобретено спутниковое оборудование, с оставшимися вопрос решается.

- В целом прогноз очень хороший, - подвела итоги Екатерина Ларина. - Хотелось бы, чтобы люди оценили, как много усилий было вложено для того, чтобы переход с аналога на цифру был незаметен.

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