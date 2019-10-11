Туризм после Ганзы

В этом году Псков провел Ганзейские дни и достойно встретил гостей из разных стран. Впрочем, город с каждым годом становится краше, улучшается инфраструктура, появляются новые объекты показа. Это не может не привлекать туристов. О том, кто и зачем к нам едет, рассказали представители туристической отрасли в пресс-центре «Псковской правды».

Туристы стали выбирать Псков. Загрузка псковских гостиниц в июле-августе составляла больше 90%.

- Это очень хорошо, потому что средний показатель по году - процентов 30%, - сообщила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Среди гостей все больше индивидуальных путешественников:

-Люди становятся более самостоятельными в своих путешествиях по России, отправляются семьями или компаниями друзей, и таких запросов становится все больше. Ощущается разбивка услуг по внутренним турпакетам. Туристы не приобретают готовый тур в Псков, а приезжают сюда в гостиницу, и уже самостоятельно выбирают предложения наших туроператоров.

Причем, в Псков едут не только гости из Санкт-Петербурга и соседних регионов, но и путешественники из отдаленных уголков России.

- Мы традиционно обслуживаем туристов из Тюмени. Также к нам приезжают из Чебоксар и из других отдаленных регионов, - сказала Светлана Баранова.

По ее словам, это результат пятилетней работы в проекте «Родные просторы», когда группа туроператоров, представляющих разные регионы , ездила по стране. «О нашем городе узнали, потому что действительно Псков поражает и удивляет, - отметила директор турбюро.

Светлана Баранова напомнила также о проекте «Моя Россия», который реализуется в области.

- Мы принимаем детей из разных регионов: Севастополя, Томской области. Впереди — Хабаровский край и Северная Осетия, регионы, которые крайне редко сюда добирались. Интерес к Пскову большой, и о городе знают очень далеко, - отметила она.

И.о. председателя комитета по туризму Ольга Качнова напомнила, что туризм — это отрасль экономики:

- Наша основная цель - выходить из статуса региона выходного дня и оставлять у себя туристов на более долгий период, - отметила она. - Мы получили статистику за 2018 год. Количество размещенных лиц в гостиницах на прежнем уровне: около 370 человек, но возросло количество ночевок. Туристов не стало больше, но они стали оставаться дольше.

По ее словам, этому способствуют именно гости из дальних регионов:

- И много делаем для того, чтобы привлекать к себе дальние регионы. Недавно у нас прошел замечательный информационный тур для туроператоров из Калиниграда, которые пребывали у нас несколько дней, и мы теперь ждем рост туристского потока из Калининрада. Ведь дальние регионы обеспечат нам длительное пребывание, что даст подъем нашим туроператорам, средствам размещения и предприятиям питания и результат в форме налоговых поступлений в бюджет.

Приезжают в Псков и иностранцы — как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. В этом году область посетили даже туристы из Канады и Индии.

- Одна из наших фирм оказывала содействие туристам из Индии, литературоведам, которые еще оказались и вегетарианцами. Мы им организовали их отдых, питание. Несколько дней они проживали в Пушкинских Горах и очень дотошно «допрашивали» всех работников музея-заповедника, - рассказала президент «АСТУР» Гелена Самохвалова.

- Внимание иностранцев к нашему региону возросло, - добавила Светлана Баранова. - Недавно были немецкие турорператоры, смотрели регион. Мне понравился взгляд и подход: их интересовало не только наше историческое наследие, но и музей льна, хлебный хутор, малиновый хутор — объекты , которые готовы принимать большие группы. Это новинка этого сезона — наши проекты «По Печорской стороне» и «Изборский тракт» - то, что объединило предпринимателей в продвижении своих дестинаций.

Впрочем, по словам Светланы Барановой, рассчитывать на то, что к нам так быстро приедут иностранцы, не стоит.

- Наверное они возьмут паузу, потому что с 2021 года планируются электронные визы, более простой режим въезда. По крайней мере от коллеги из Латвии слышала в ответ на мое подтверждение, что облегчение визового режима пока коснулось только города Санкт-Петербурга: «Тогда Псков и Карелию отложим на 21-й год.