Что-то пошло не так

Однако проект был переработан архитектурным бюро «А. В. студия». В измененном проекте, по словам Юрия Ширяева, появляется новая доминанта – асфальтированный круг, а сам жилой комплекс огораживается забором.
- Забор собираются строить, видимо, для того, чтобы защитить частную собственность. Мы не памятники охраняем - мы жильцов охраняем от памятников! – не скрывает нахлынувших эмоций архитектор. - Рядом с часовней появляются странные образования. И обходная аллея, и велодорожка, идущая вдоль кампуса, и пешеходное направление, связывающее город с набережной, просто перерубают забором. Потом этот забор идет посередине исторической улицы, отрезая тем самым и магазины.
По словам нашего собеседника, он обращался в региональный комитет по охране памятников, но ему там ответили, что не смогут отреагировать на жалобу, поскольку «регламент соблюден», и порекомендовали написать письмо в прокуратуру.
Но это путь длинный и далекий, - переживает автор проекта.
- Забор уже лежит на складе, и скоро его установят. Работы ведутся даже по выходным дням. Месяца не пройдет – забор поставят. Я живу рядом, хожу через мост. У нас есть любители: вытопчут матерное слово на снегу - и весь город неделями на это смотрит. А на это мы будем смотреть не неделю, а всю жизнь! Я не помню случая, чтобы в Пскове снимали этажи или разбирали то, что уже сделано.
У администрации города позиция по вопросу установки забора вокруг ЖК «Парус» однозначная – его здесь быть не должно.
- Очередная встреча с представителями застройщика прошла 9 октября. Мнение муниципалитета однозначное - никакого забора там быть не может. Изначально в концепции благоустройства этого района никаких заборов не было. И сейчас мы категорически стоим на своем требовании: никаких заборов, - сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова.
По ее словам, застройщик предложил рассмотреть вариант установки «живого ограждения» – кустовой посадки по границе земельного участка. Что касается тех блоков, которые уже выставлены на границе строительной площадки как фундамент забора, застройщику было указано, чтобы эти блоки были демонтированы.
- Мы получали информацию от жителей об установке бетонных блоков по границе участка и возможном строительстве забора. Кроме того, главный архитектор города заострил на этом внимание. Согласно разрешительной документации, которую мы выдавали застройщику, забора там не может быть однозначно. И его не будет. Мы его никогда не согласуем, - подчеркнула Валентина Зубова.
Относительно Анастасиевской часовни, которая в новой редакции проекта перестала быть доминантой этого участка, замглавы администрации отметила, что вопрос объекта культурного наследия - это вопрос компетенции уполномоченного органа, т. е. комитета по охране памятников. Однако отметила, что «в рамках разрешения на реконструкцию этого здания Анастасиевская часовня нигде не звучит абсолютно, потому что она вне границ земельного участка».
Также «Псковская правда» направила запрос инициаторам появления забора – в ГК «Луг». Получить комментарий до момента публикации нам не удалось.
Насколько мне известно, проект благоустройства разрабатывал «Псковгражданпроект». Была ли смена проектировщика или что-то захотел другое заказчик, я не могу сказать. В документации, которую я видел, забор был нанесен.
Евгений Шапкин,
главный архитектор Псковской области