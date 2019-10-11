Следуя моде, мы решили озаботиться темой здорового питания. Где искать тот самый хороший и чистый продукт? Сначала отправимся в сетевые магазины экономкласса.
Следуя моде, мы решили озаботиться темой здорового питания. Где искать тот самый хороший и чистый продукт? Сначала отправимся в сетевые магазины экономкласса.
Кстати, в местном Роспотребнадзоре о такой конторе не слышали. Говорят, следим за качеством и безопасностью продуктов, а экологически чистые — это уже изыски.
Интернет поведал, что есть организация, занимающаяся экологической сертификацией продуктов. Сертификат подтверждает экологическую безопасность продукции. Выдается после проверки. При проверке изучают процесс производства продукта, насколько он безопасен, а также условия хранения и транспортировки. Но государство не обязывает производителей проходить экологическую сертификацию и никак этот процесс не контролирует.
Что ж, поставим производителю маленький плюс в карму и будем надеяться, что им движет не только жажда наживы. Исследования говорят, что 75 % потребителей готовы переплатить за товар до 20 %, если будут уверены в его экологической безопасности.
Сейчас даже в экономмагазинах есть отдельные полки, на которых стоят продукты для здорового питания. В гипермаркетах на подобных полках ассортимент побогаче, но, в принципе, все то же самое. Сибирская клетчатка, отруби ржаные и овсяные, печенье и конфеты на фруктозе, семена льна и прочие радости зожника — есть где разбежаться. Считается, что эти продукты полезные, но гарантирует ли кто-то их экологическую чистоту? Ведь и лен, и рожь можно вырастить с применением удобрений. И разве можно без них обойтись, если речь идет о промышленных масштабах.
— И молочко, и сметанка, и масло у нас от своей коровки, — рекламируют фермеры из Палкино свой продукт. — Все вкусное, хорошее.
Верим, что фермеры свою коровку любят, абы чем не кормят и обращаются с животинкой хорошо, чтобы молоко не горчило.
— А сертификаты на продукцию у вас есть? — интересуемся.
— Конечно есть! — говорит хозяин коровы. — Мы деньги платим за лабораторные исследования у себя в Палкино, а когда приезжаем в Псков на Центральный рынок, отдаем образцы в тамошнюю лабораторию.
— Знаете, как определять хорошие продукты? — вызвалась провести мастер-класс покупательница, представившаяся Ларисой Николаевной. — Ровненькие да гладенькие в сторонку откладывайте. Они ненастоящие. А вот яблочко, которое червячок попробовал, или картошечка с кривым бочком — самое то!
А что, вполне рабочий метод, можно брать на вооружение.
Ассортимент магазина рассчитан на совсем уж закоренелых адептов ЗОЖ и веганов. Продукты, может быть, и в самом деле хорошие, и экологически чистые, как заверила с порога продавец, но из них сложно составить ежедневный рацион обычному человеку, питающемуся супом с котлетами. Здесь и кедровая каша, и облепиховое масло, и мука из семян амаранта — как уверяет реклама, источника вечной молодости. Одна вегетарианская колбаса чего стоит! Интересно, зачем вегетарианцам колбаса? Неужели едят этот суррогат из морковки и риса, но с колбасным вкусом, чтобы не свернуть с выбранного пути и не вернуться в стан мясоедов?
В Пскове пока нет ресторанов и кафе, специализирующихся на здоровой или вегетарианской пище. Магазинов, торгующих только экологически чистыми товарами, тоже. Видимо, ниша свободна, потому что нет спроса. Однако экологически чистые товары можно заказывать через интернет. Правда, за них придется выложить кругленькую сумму. К примеру, килограмм черной гималайской соли в одном из интернет-магазинов стоит 410 рублей, 75-граммовая упаковка фруктового чая — 150 рублей, а тюбик натуральной зубной пасты — 220 рублей, и это со скидкой.
Отсутствие у фермеров сертификата, подтверждающего качество продукции, повод обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. По жалобе потребителя специалисты Роспотребнадзора проведут проверку.