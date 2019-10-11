Следуя моде, мы решили озаботиться темой здорового питания. Где искать тот самый хороший и чистый продукт? Сначала отправимся в сетевые магазины экономкласса.

СЕТЕВАЯ ЗАМАНУХА

Маркетологи давно нас раскусили. Словосочетание «экологически чистый» творит чудеса, и рука сама тянется за кошельком. Можно просто написать на упаковке «экологически чистый» — и дело в шляпе. Кто это будет проверять? Вот гении рекламы и пользуются. К примеру, на упаковке с хлопьями надпись: «С экологически чистых полей Алтая». Что в этих полях такого особенного, не пояснили. На другой пачке написали «без красителей и консервантов», на третьей «витамины и железо нужны для развития ребенка». Какой же родитель оставит любимое чадо без витаминов, вот и прикупит к завтраку. На некоторых пачках симпатичный зеленый штампик и надпись: «Проверено Росэкостандарт». Но гарантирует ли это экологическую чистоту продукту?

Кстати, в местном Роспотребнадзоре о такой конторе не слышали. Говорят, следим за качеством и безопасностью продуктов, а экологически чистые — это уже изыски.

Интернет поведал, что есть организация, занимающаяся экологической сертификацией продуктов. Сертификат подтверждает экологическую безопасность продукции. Выдается после проверки. При проверке изучают процесс производства продукта, насколько он безопасен, а также условия хранения и транспортировки. Но государство не обязывает производителей проходить экологическую сертификацию и никак этот процесс не контролирует.

Что ж, поставим производителю маленький плюс в карму и будем надеяться, что им движет не только жажда наживы. Исследования говорят, что 75 % потребителей готовы переплатить за товар до 20 %, если будут уверены в его экологической безопасности.

Сейчас даже в экономмагазинах есть отдельные полки, на которых стоят продукты для здорового питания. В гипермаркетах на подобных полках ассортимент побогаче, но, в принципе, все то же самое. Сибирская клетчатка, отруби ржаные и овсяные, печенье и конфеты на фруктозе, семена льна и прочие радости зожника — есть где разбежаться. Считается, что эти продукты полезные, но гарантирует ли кто-то их экологическую чистоту? Ведь и лен, и рожь можно вырастить с применением удобрений. И разве можно без них обойтись, если речь идет о промышленных масштабах.