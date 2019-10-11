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Общество

Увидели лужок – поставили вагончики

Как неравнодушие псковичей помогает защищать памятники культурного наследия из Списка ЮНЕСКО

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Светлана Синцова
11 октября 2019 года, 09:55
Фото: Андрей Степанов
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В начале недели интернет-общественность взбудоражила новость – на зеленом лужке на берегу Псковы, практически у подножия храма Богоявления с Запсковья, который в этом году внесли, между прочим, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, появился строительный вагончик и началось возведение какого-то забора. Любые новые объекты тут не к месту и портят вид на памятник архитектуры. А поскольку в начале прошлого века здесь был двухэтажный дом и участок относится к зоне регулирования застройки, подрядчика, организовавшего здесь свою базу, заподозрили в частном строительстве. «Говорят, что домик кто-то собирается строить», - написали в соцсетях.

Увидели лужок – поставили вагончики
Пользователи соцсетей возмутились фактом появления строительного забора у церкви Богоявления с Запсковья.
Фото Андрея Степанова.

СТРОИТЕЛЬНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Псковичей, взволнованных вопросом о том, кто и на каком основании посмел начать строительство у памятника ЮНЕСКО, администрация города успокоила.

Строительные работы, которые начались в Пскове на улице Верхне-Береговой, 1, не являются индивидуальной жилищной застройкой.


Увидели лужок – поставили вагончикиАлександр Коновалов,
и. п. главы администрации Пскова 
Оказалось, что строительный лагерь на участке самовольно был поставлен подрядной организацией, выполняющей работы по реконструкции улицы Леона Поземского и прилегающих территорий. Как сказал один из общественников, «увидели лужок – поставили вагончики». При этом подрядчик нарушил 200-метровую водоохранную зону и правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта. То есть и без объекта ЮНЕСКО тут установка бытовок недопустима.

Увидели лужок – поставили вагончики
Строительный городок демонтируют до конца этой недели.
Фото Андрея Степанова.
Заказчик работ - администрация Пскова, которая направила в адрес подрядчика требование разобрать конструкции, а на следующий день провела выездное совещание, пригласив на него представителей подрядной и субподрядной организаций. Договорились, что строительный городок демонтируют до конца недели.

Мы провели совещание прямо на объекте. Речь о необходимости четкого соблюдения проекта организации строительства. Согласно проекту организации строительства, размещение строительных городков для складирования в прибрежной зоне и в зоне охраняемого природного ландшафта категорически запрещено. Представителям подрядной организации было указано, чтобы эту «самодеятельность» они демонтировали и перенесли в другие места.


Увидели лужок – поставили вагончикиВалентина Зубова,
заместитель главы администрации Пскова 
То есть уже в ближайшее время строительного городка на поляне у храма Богоявления не будет. И псковская общественность может быть спокойна. До следующего подобного факта. А таких случаев, как заметил в комментарии для нашего издания председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, на этой территории уже было немало.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

Территория, на которой появился забор у церкви Богоявления с Запсковья, входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», утвержденных депутатами Псковского областного Собрания в декабре 2013 года. К сожалению, за шесть лет существования документа нам не раз приходилось констатировать нарушения установленных регламентов. Устранения некоторых из них органы исполнительной власти добиваются через суд.


Увидели лужок – поставили вагончикиАлександр Котов,
председатель Псковского областного Собрания 
По его словам, обсуждаемая ситуация заставила обратить внимание на странное деление в проекте зон охраны объектов культурного наследия.

- Как говорится, дьявол кроется в деталях. Участок у пешеходного моста в соответствии с утвержденной схемой относится к зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. На другом берегу, в парке Куопио, даже существующие дома включены в зону охраняемого природного ландшафта, предполагающую самые строгие запреты, а здесь зеленый склон у церкви имеет самый мягкий из возможных режимов использования. Для понимания – в этой же зоне находится гостиница и жилая застройка. Не могу объяснить мотивировку авторов проекта, – отметил спикер областного Собрания.

Увидели лужок – поставили вагончики
Металлический забор и будку рабочие возвели буквально за пару дней.
Фото Андрея Степанова.
Александр Котов пояснил, что зона регулирования застройки позволяет воссоздание утраченных объектов культурного наследия и проведение комплексной реконструкции кварталов, но при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

- Исторически здесь были постройки. Но я бы предложил в данном случае руководствоваться в первую очередь здравым смыслом. Этот участок ежегодно подтопляется, не думаю, что это удачное место для строительства. Полагаю, что он находится в водоохранной зоне. А с включением церкви Богоявления с Запсковья в Список Всемирного наследия эта территория приобрела особое значение и, безусловно, получила дополнительную защиту, - сказал он.

Спикер регионального парламента призвал псковичей подготовиться к изменениям на территории у Богоявленской церкви и вспомнить, как выглядел левый берег Псковы еще несколько лет назад, когда там проводилась массовая расчистка, прокладка дорожек и прочие работы, превратившие заросли в благоустроенную набережную. Теперь благоустройство пришло на правый берег – скоро у нас появится еще одна прогулочная зона.

Увидели лужок – поставили вагончики
Паспорт объекта.
Фото Андрея Степанова.
Кстати, с проектом реконструкции правого берега Псковы горожане пока что могут ознакомиться, посмотрев паспорт объекта, размещенный на заборе строительного городка. На информационном щите — эскиз проекта и очень красочные фотографии. Многие прохожие, подходившие к забору узнать, что за стройка тут планируется, подолгу задерживались возле этой своеобразной презентации проекта реконструкции.

- А ведь красиво! - сказала одна из псковичек, рассматривая изображения будущей набережной.

Спорить трудно. Лишь бы и реальность оказалась столь же красочной, а нарушения при производстве работ закончились на заборе.

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