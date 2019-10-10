Бег под замком

В редакцию «Псковской правде» с жалобой обратилась горожанка и любитель спорта Светлана Семёнова. Женщина недоумевает, почему её любимый стадион внезапно стали закрывать на выходные дни:

«Уже несколько лет в теплое время года я бегаю по утрам. Просто умываюсь, натягиваю спортивки и иду на стадион школы № 20 Пскова, который находится в пяти минутах ходьбы. Это место у любителей спорта очень популярно. Ни разу, особенно летом, не бегала там одна.

Но совсем недавно мое желание заняться спортом натолкнулось на препятствия. Неделю назад, отправившись по привычной тропинке к школе, наткнулась на высоченное металлическое ограждение. Калитка нашлась только метрах в пятидесяти. Ну ок. Для человека, который считает себя спортсменом, пройти лишние метры не проблема. Но когда я отправилась на пробежку в эти выходные — все два входа на территорию школы оказались закрытыми! Оказывается, теперь стадион доступен только в будни с 7 до 20 часов, а в выходные — бегайте в другом месте!