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Общество

Гладкая дорога в роддом

Дороги к перинатальному центру и лечебным учреждениям Пскова приводят в порядок (ФОТО)

Текст:
Мария Соколова
8 октября 2019 года, 08:00
Фото: Андрей Степанов
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Помнится, еще в начале года таксист, с которым я ехала, жаловался на дороги, а заодно и правительство. «До роддома дорога такая, что с роженицами страшно ехать — от такой тряски родят по дороге! — сетовал мужчина, крутя баранку. — Наши чиновники, видно, в ту сторону не ездят».

«Профилактические», «массажные» — как только не называли их ироничные псковичи. Но теперь все, массаж по дороге к врачу закончился. Оперативно отремонтировать подъезды к лечебным учреждениям поручил губернатор Михаил Ведерников. На ремонт выделили дополнительные деньги из регионального бюджета.

Сейчас ремонт идет к приемному отделению травматологического пункта Псковской городской больницы (Коммунальная, 23) и Псковскому перинатальному центру (Кузбасской Дивизии, 22).

В четверг, 3 октября, я решила прогуляться и посмотреть — а точно ли идет ремонт? Что там уже перекопали? Вышла к травмпункту, увидела и дорогу, которую начали ремонтировать: обочины были перекопаны. Правда, рабочих почему-то там не было: может быть, дождь их испугал? Ремонт идет от улицы Коммунальной по улице Подвишенской до травматологического пункта, там перекопали обочины и устанавливают бортовой камень.

Гладкая дорога в роддом
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Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Гладкая дорога в роддом
Воспользуйтесь стрелочками, чтобы перейти к следующей фотографии.
Фото Андрея Степанова.
Пока на части улицы Подвишенской тротуаров нет, приходится маневрировать между лужами и колесами постоянно едущих автомобилей и машин скорой помощи.

В этом же году должны отремонтировать улицу Лагерную, которая идет к Псковскому госпиталю для ветеранов войн и Псковской областной клинической больнице.

Глядишь, такими темпами ремонт дойдет и до остальных дорог и тротуаров города. И тогда псковичи возрадуются: женщины смогут ходить на работу в туфлях на шпильках и белых ботильонах, не боясь увязнуть в грязи и сломать каблук. Мужчины перестанут ругаться за рулем, и таксисты будут приезжать в любой двор города. 

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