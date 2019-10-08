Гладкая дорога в роддом

Помнится, еще в начале года таксист, с которым я ехала, жаловался на дороги, а заодно и правительство. «До роддома дорога такая, что с роженицами страшно ехать — от такой тряски родят по дороге! — сетовал мужчина, крутя баранку. — Наши чиновники, видно, в ту сторону не ездят».

«Профилактические», «массажные» — как только не называли их ироничные псковичи. Но теперь все, массаж по дороге к врачу закончился. Оперативно отремонтировать подъезды к лечебным учреждениям поручил губернатор Михаил Ведерников. На ремонт выделили дополнительные деньги из регионального бюджета.

Сейчас ремонт идет к приемному отделению травматологического пункта Псковской городской больницы (Коммунальная, 23) и Псковскому перинатальному центру (Кузбасской Дивизии, 22).

В четверг, 3 октября, я решила прогуляться и посмотреть — а точно ли идет ремонт? Что там уже перекопали? Вышла к травмпункту, увидела и дорогу, которую начали ремонтировать: обочины были перекопаны. Правда, рабочих почему-то там не было: может быть, дождь их испугал? Ремонт идет от улицы Коммунальной по улице Подвишенской до травматологического пункта, там перекопали обочины и устанавливают бортовой камень.