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Общество

Опять асфальт в снег класть будем?

В октябре в Пскове начали первый этап реконструкции Леона Поземского и нескольких прилегающих улиц

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Наталья Баранова
8 октября 2019 года, 10:19
Фото: Андрей Степанов
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В начале этого года губернатор Михаил Ведерников говорил, что все ремонтные дорожные контракты должны быть разыграны весной или в начале лета, чтобы успеть отремонтировать дороги до холодов. Неужели что-то опять пошло не так?

— Сначала аукционы объявили 22 апреля и 17 мая, затем 21 и 26 июня 2019 года, — пояснил и. о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев. — Но на них не поступило ни одной заявки, и их признали не состоявшимися.

Следующий аукцион объявили 8 августа, и только тогда нашелся подрядчик, готовый взяться за реконструкцию улицы. Им стала фирма ООО «Эгле».

— В соответствии с графиком осенью и зимой в основном будут осуществляться работы по устройству инженерных сетей, — продолжает Павел Андреев. — В 2020 году будут проводить работы, связанные с устройством дорожного полотна, при положительном температурном режиме — весной и летом.

Опять асфальт в снег класть будем?
Успокоили, ремонт начнется весной.
Фото dorogi-onf.ru.
Первый этап работ предполагает реконструкцию парка Строителей и парка Парламентаризма с заменой инженерных сетей от Троицкого моста до улицы Набат. На этом участке также положат новый асфальт, ремонт коснется не только проезжей части, но и дорожек, и тротуаров.

На улице Леона Поземского оборудуют парковочные места, между тротуаром и зданиями обещают оставить зеленые зоны. Контракт предполагает оборудование подхода к Троицкому мосту и подъезда к районной поликлинике на Школьной.

Пока лишь предполагают, поскольку еще нет финансирования, что на втором этапе ремонт коснется участка улицы Поземского от перекрестка с улицей Набат до пересечения с улицей Ипподромной. А на третьем — от Ипподромной и до границ города. 

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