Опять асфальт в снег класть будем?

В начале этого года губернатор Михаил Ведерников говорил, что все ремонтные дорожные контракты должны быть разыграны весной или в начале лета, чтобы успеть отремонтировать дороги до холодов. Неужели что-то опять пошло не так?

— Сначала аукционы объявили 22 апреля и 17 мая, затем 21 и 26 июня 2019 года, — пояснил и. о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев. — Но на них не поступило ни одной заявки, и их признали не состоявшимися.

Следующий аукцион объявили 8 августа, и только тогда нашелся подрядчик, готовый взяться за реконструкцию улицы. Им стала фирма ООО «Эгле».

— В соответствии с графиком осенью и зимой в основном будут осуществляться работы по устройству инженерных сетей, — продолжает Павел Андреев. — В 2020 году будут проводить работы, связанные с устройством дорожного полотна, при положительном температурном режиме — весной и летом.