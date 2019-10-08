Хитрый подход

— Помните, вы писали о пристройке к магазину, примыкающему к дому на ул. Коммунальной, 45, это у рынка «Нива»? — раздался в трубке тревожный женский голос. — Так вот сегодня в семь часов вечера во дворе дома пройдет собрание, будут об этом снова говорить. Подойдите. Напомним, над коммерческими помещениями (магазин «Дикси», прием спортивных ставок, кафе, аптека, мясной), что рядом с рынком «Нива», хотят надстроить еще этаж, а территорию рядом превратить в парковку. Жители дома на ул. Коммунальной, 45, категорически против такого соседства, собрали подписи, разослали во всевозможные ведомства письма с просьбой такого строительства не допустить. По весне вопрос был внесен на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке. Но решение принято не было. Владельцу рекомендовали найти земельный участок под автомобильную парковку, проработать эскиз и ознакомить с ним жителей, обсудить и учесть их пожелания по благоустройству прилегающей территории.

«И ВООБЩЕ ВАМ ПОВЕЗЛО»

Тема вечернего собрания — неожиданно — благоустройство. Хотите красивый и удобный двор? Новую детскую площадку? Больше скамеек и зелени? Да? Депутат городской Думы от округа Юлия Пожидаева расписывает все плюсы программы «Формирование комфортной городской среда» жителям. Средства федеральные, но надо торопиться, подать заявку следует до 31 октября. — Мы планируем расширить вам ширину проезжей части, — делится планами директор ООО «Псковархпроект-Н» Александр Павлов. — По всем нормам и правилам проезжая часть должна составлять 3,5 метра. У вас этого нет, не дай бог что загорится, ни одна пожарная машина не сможет к вам сюда проехать. Жители соглашаются, что проехать по их двору сложно, но вот предлагаемое расширение кажется им не таким однозначно нужным. К чему оно? Ведь своему транспорту места вполне хватает. В тесноте, говорят, да не в обиде. А если дорогу расширять, так еще и деревья придется спиливать. — Для наших машин этого проезда хватает, а если вы его расширите, тут вообще будет столпотворение, — заявила одна из участниц собрания. — Вы знаете, сколько тут машин останавливается, когда рынок работает. Это что же будет! Чем мы дышать будем?! Пришли к выводу, что никакого расширения не хотят, и обеспокоились тем, что кто-то уже решил, что должно быть у них во дворе. И где бы проект посмотреть? — Да вы не переживайте, мы вам проект предоставим, а вы сможете его менять на свое усмотрение. Не надо расширять — не будем, — уверял их Александр Павлов. — Вам вообще повезло, мы сами к вам пришли и сказали: «Давайте мы вам все сделаем».

ДВОР ДЛЯ МАШИН

Проекта вроде как нет, но есть некоторые наброски. Их и показали жителям, мельком, с экрана телефона. Что бросилось в глаза — вся проезжая часть изрезана многочисленными парковочными карманами.

— Я вот думаю, может, они поэтому и хотят дорогу расширять, чтобы им потом было куда машины ставить, когда они надстройку сделают, — чуть слышно раздалось в толпе. — Создание дополнительных парковочных мест никакого отношения к пристройке не имеет, — тут же опроверг возникшее предположение спикер. — По слухам, парковочные места делать решили за рынком. А вот сделают или не сделают, сказать не могу.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС