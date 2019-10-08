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Хитрый подход

Псковичам, воюющим с надстройкой магазина у рынка «Нива», предложили новый двор

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Ольга Нефёдова
8 октября 2019 года, 09:58
Фото: Александр Машкарин
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— Помните, вы писали о пристройке к магазину, примыкающему к дому на ул. Коммунальной, 45, это у рынка «Нива»? — раздался в трубке тревожный женский голос. — Так вот сегодня в семь часов вечера во дворе дома пройдет собрание, будут об этом снова говорить. Подойдите.

Напомним, над коммерческими помещениями (магазин «Дикси», прием спортивных ставок, кафе, аптека, мясной), что рядом с рынком «Нива», хотят надстроить еще этаж, а территорию рядом превратить в парковку. Жители дома на ул. Коммунальной, 45, категорически против такого соседства, собрали подписи, разослали во всевозможные ведомства письма с просьбой такого строительства не допустить.

По весне вопрос был внесен на рассмотрение комиссии по землепользованию и застройке. Но решение принято не было. Владельцу рекомендовали найти земельный участок под автомобильную парковку, проработать эскиз и ознакомить с ним жителей, обсудить и учесть их пожелания по благоустройству прилегающей территории.

«И ВООБЩЕ ВАМ ПОВЕЗЛО»

Тема вечернего собрания — неожиданно — благоустройство. Хотите красивый и удобный двор? Новую детскую площадку? Больше скамеек и зелени? Да? Депутат городской Думы от округа Юлия Пожидаева расписывает все плюсы программы «Формирование комфортной городской среда» жителям. Средства федеральные, но надо торопиться, подать заявку следует до 31 октября.

— Мы планируем расширить вам ширину проезжей части, — делится планами директор ООО «Псковархпроект-Н» Александр Павлов. — По всем нормам и правилам проезжая часть должна составлять 3,5 метра. У вас этого нет, не дай бог что загорится, ни одна пожарная машина не сможет к вам сюда проехать.

Жители соглашаются, что проехать по их двору сложно, но вот предлагаемое расширение кажется им не таким однозначно нужным. К чему оно? Ведь своему транспорту места вполне хватает. В тесноте, говорят, да не в обиде. А если дорогу расширять, так еще и деревья придется спиливать.

— Для наших машин этого проезда хватает, а если вы его расширите, тут вообще будет столпотворение, — заявила одна из участниц собрания. — Вы знаете, сколько тут машин останавливается, когда рынок работает. Это что же будет! Чем мы дышать будем?!

Пришли к выводу, что никакого расширения не хотят, и обеспокоились тем, что кто-то уже решил, что должно быть у них во дворе. И где бы проект посмотреть?

— Да вы не переживайте, мы вам проект предоставим, а вы сможете его менять на свое усмотрение. Не надо расширять — не будем, — уверял их Александр Павлов. — Вам вообще повезло, мы сами к вам пришли и сказали: «Давайте мы вам все сделаем».

ДВОР ДЛЯ МАШИН

Проекта вроде как нет, но есть некоторые наброски. Их и показали жителям, мельком, с экрана телефона. Что бросилось в глаза — вся проезжая часть изрезана многочисленными парковочными карманами.

Хитрый подход
Жители двора возле «Нивы» опасаются, что благоустройство может сделать двор «парковочным» и «проездным».
Фото Александра Машкарина.
— Я вот думаю, может, они поэтому и хотят дорогу расширять, чтобы им потом было куда машины ставить, когда они надстройку сделают, — чуть слышно раздалось в толпе.

— Создание дополнительных парковочных мест никакого отношения к пристройке не имеет, — тут же опроверг возникшее предположение спикер. — По слухам, парковочные места делать решили за рынком. А вот сделают или не сделают, сказать не могу.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Жители заволновались: пристройка — больной вопрос, и они готовы бороться, чтобы не допустить этого. Свое несогласие они выражали неоднократно. Рядом рынок, от автомобилей ни продохнуть ни пройти. Если над магазином появятся еще торговые площади, то в разы вырастет не только число машин, но и мусора. И без того шумный и проходной двор сам превратится в базар.

— Собственники (коммерческого. — Ред.) здания предлагают взять на свое содержание ваш двор, — вдруг говорит Юлия Пожидаева. — Но насколько вы готовы к тому, чтобы кто-то платил за ваше имущество?

— ...и при этом делал то, что захочет, — тут же озвучила возникшую у жильцов мысль одна из женщин.

— Будут платить, будут и музыку заказывать, — поддержала ее вторая. — Нет, не надо нам такого.

Внезапное желание собственников ухаживать за двором переполошило жильцов. Уж больно идея оказалась похожей на взятку. То есть вам двор и уход за ним, а вы нам позволите этаж надстроить.

...Заявку для участия в программе все-таки оформят и подадут, а вот в проект обязательно внесут те изменения, которые жители посчитают нужным. А у истории с надстройкой, похоже, будет продолжение. 

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