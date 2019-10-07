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Общество

Белые всадники прогресса

Более 100 псковских студентов прошли обучение, чтобы помочь «цифровому» телевидению прийти в каждый дом (ФОТО)

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Светлана Синцова
7 октября 2019 года, 10:24
Фото: Андрей Степанов
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Уже 14 октября по всей Псковской области будет отключено аналоговое вещание. Чем ближе момент повсеместного перехода на цифру, тем больше на горячую линию поступает заявок от жителей области, которыми нужна помощь в подключении необходимого оборудования для приема цифрового сигнала. В связи в Проектом офисе команды 2018 состоялось обучение волонтеров из числа студентов политехнического колледжа. Навыки работы с техникой и с людьми получили около 120 юношей и девушек.

От имени губернатора Михаила Ведерникова молодежь поприветствовал его заместитель Николай Цветков.

— Прогресс идет вперед. Но, к сожалению, не все как вы с техникой на ты, — сказал он , обращаясь к ребятам. По его словам, многие пожилые люди нуждаются в помощи, но не знают, к кому за ней обратиться:

Для этого мы здесь и находимся, чтобы оказать им посильную помощь: подключить цифровую приставку и помочь перейти в новую цифровую эпоху. И 14 октября 2019 года вы реально участвуете в историческом событии.


Белые всадники прогрессаНиколай Цветков,
заместитель губернатора Псковской области

Николай Цветков также обратил внимание студентов на свою «униформу» — белую толстовку с голубыми логотипами.

— Мы с вами белые всадники прогресса. Джедаи света. Мы с вами выполняем общую задачу. Поэтому такая белая форма достанется всем, — пообещал он. И напомнил, что главный смысл предстоящей работы — устранение цифрового неравенства: чтобы в каждый дом пришло цифровое телевидение и интернет.

Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Белые всадники прогресса
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
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Директор колледжа ПсковГУ Вячеслав Однобоков сравнил работу ребят с тем, что делали Тимур и его команда — ходили по дворам и помогали пожилым людям помогали.

— Представьте у ваших бабушек и дедушек 14 числа — раз! и нет связи с миром. Многие из них все оставляют на последний день. Почему собралась такая команда чтобы помочь. Нужна массовость, чтоб этим людям помочь.

А чтобы помощь была эффективной, специалисты из РТРС, наглядно показали на старых и новых моделях телевизоров, как подключается цифровая приставка, какие провода и каким образом для этого нужно соединить.

На сегодняшний день в области работает 350 волонтеров. За время работы «горячей линии» обработано около 650 заявок от жителей области. В настоящее время поступает 25-50 заявок в день, в зависимости от дня недели: больше всего после выходных — в понедельник.

Работой добровольных помощников псковичи довольны.

Но жители должны понимать, что волонтеры не должны устанавливать антенну, бегать покупать людям оборудование. Задача волонтера — прийти и настроить оборудование.


Белые всадники прогрессаДенис Матвеев,
начальник управления цифрового развития и связи администрации региона 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я уже работал волонтером на Ганзе в Пскове: помогал гостям сориентироваться в городе. Сюда пришел, чтобы помогать людям в переключении телевизоров на цифровое вещание. Уже небольшой опыт такой работы есть — помогал родственникам подключать.

Белые всадники прогрессаСтас Владимиров, студент 2-го курса

Наш колледж предложил студентам некоторых групп прийти и познакомиться с программой волонтерства. Все знают, что мы переходим на цифровое телевидение и некоторые из нас изъявили желание помочь людям совершить этот переход. И я считаю, что это поможет мне приобрести некоторый опыт помощи людям. Обучение — не быстрый процесс, но если хорошо постараться, у нас все получится.

Белые всадники прогрессаЛиза Разгонова, студентка 4-го курса
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