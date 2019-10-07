Белые всадники прогресса

Директор колледжа ПсковГУ Вячеслав Однобоков сравнил работу ребят с тем, что делали Тимур и его команда — ходили по дворам и помогали пожилым людям помогали.
— Представьте у ваших бабушек и дедушек 14 числа — раз! и нет связи с миром. Многие из них все оставляют на последний день. Почему собралась такая команда чтобы помочь. Нужна массовость, чтоб этим людям помочь.
А чтобы помощь была эффективной, специалисты из РТРС, наглядно показали на старых и новых моделях телевизоров, как подключается цифровая приставка, какие провода и каким образом для этого нужно соединить.
На сегодняшний день в области работает 350 волонтеров. За время работы «горячей линии» обработано около 650 заявок от жителей области. В настоящее время поступает 25-50 заявок в день, в зависимости от дня недели: больше всего после выходных — в понедельник.
Работой добровольных помощников псковичи довольны.
Но жители должны понимать, что волонтеры не должны устанавливать антенну, бегать покупать людям оборудование. Задача волонтера — прийти и настроить оборудование.
Денис Матвеев,
начальник управления цифрового развития и связи администрации региона
Я уже работал волонтером на Ганзе в Пскове: помогал гостям сориентироваться в городе. Сюда пришел, чтобы помогать людям в переключении телевизоров на цифровое вещание. Уже небольшой опыт такой работы есть — помогал родственникам подключать.
Стас Владимиров, студент 2-го курса
Наш колледж предложил студентам некоторых групп прийти и познакомиться с программой волонтерства. Все знают, что мы переходим на цифровое телевидение и некоторые из нас изъявили желание помочь людям совершить этот переход. И я считаю, что это поможет мне приобрести некоторый опыт помощи людям. Обучение — не быстрый процесс, но если хорошо постараться, у нас все получится.
Лиза Разгонова, студентка 4-го курса