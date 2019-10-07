Белые всадники прогресса

Уже 14 октября по всей Псковской области будет отключено аналоговое вещание. Чем ближе момент повсеместного перехода на цифру, тем больше на горячую линию поступает заявок от жителей области, которыми нужна помощь в подключении необходимого оборудования для приема цифрового сигнала. В связи в Проектом офисе команды 2018 состоялось обучение волонтеров из числа студентов политехнического колледжа. Навыки работы с техникой и с людьми получили около 120 юношей и девушек.

От имени губернатора Михаила Ведерникова молодежь поприветствовал его заместитель Николай Цветков.

— Прогресс идет вперед. Но, к сожалению, не все как вы с техникой на ты, — сказал он , обращаясь к ребятам. По его словам, многие пожилые люди нуждаются в помощи, но не знают, к кому за ней обратиться: