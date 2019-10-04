Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Холодно… холодно… Горячо!

От лайки до конвектора — ищем способы согреться в суровое время года

Текст:
Наталья Баранова
4 октября 2019 года, 18:00
Фото: kleo.ru
0

Материал на эту тему мы стали собирать еще до того, как в домах потеплели батареи. Начали с коллег. Товарищи, кутавшиеся в куртки и дышащие на ладони, охотно откликались. Шутки про коньяк оставим за скобками. Остальные советы вполне действенные и разум не туманят.

И если вы думаете, что батареи в доме спасают в холода всех, то... Ну, вы знаете, где мы живем.

Самый мимишный способ согреться, пожалуй, у нашего системного администратора Алексея.

— У меня две лайки, — рассказывает он. — Одну я использую, другую жена.

Идея спать в обнимку с домашними питомцами не нова. Коты тоже вполне себе согревающие животные. Особенно если их количество начинается от трех. Тот, кто не сидит в обнимку с котом на диване, довольствуется пледом и шерстяными носками. Если возвращаться к теме согревающих напитков, то хорош чай с имбирем и медом. Согреться с утра поможет самая элементарная зарядка. Стоит буквально пять минут интенсивно подвигать шеей, и кровь уже бодрее побежала по организму.

Способ нашего фотографа Андрея подходит для экстремалов.

— Я каждое утро принимаю ледяной душ, — говорит он. — Кран закрываешь, и тебе сразу тепло.

Шутки шутками, но иногда, чтобы согреться, недостаточно горячих батарей и теплой одежды. Впереди еще долгие осень и зима. Отправляемся в крупный сетевой магазин техники и изучаем ассортимент обогревателей.

Разобраться с плюсами и минусами оборудования нам помогает продавец-консультант Роман Дикун.

Самое удачное приобретение, на взгляд Романа, конвектор.

— Конвекторы потребляют мало электроэнергии и способны обогревать большие площади, — объясняет наш консультант. — Они удобны в использовании — можно и на стенку повесить при необходимости, и поставить на классические ножки. И в отличие от масляных обогревателей они не жгут в комнате воздух.

Конвекторы безопасны, да еще и нужную температуру с точностью до градуса выставить можно, если речь идет о цифровом приборе. А сейчас и такие есть, что называется, техника дошла. Когда конвектор нагревается до нужных показателей, он сам отключается, а потом нагревается снова. По словам Романа, можно даже на несколько дней уехать из дома и оставить включенным прибор (надеюсь, нас сейчас пожарные не слышат). Вернулись домой, а там тепло. Красота! Стоимость начинается от 2,5 тысячи рублей.

Еще один обогревающий прибор — тепловентилятор. Роман назвал их обычными «ветродуйчиками».

— Толк от них есть только, если вы будете сидеть рядом, — говорит он. — Этот прибор должен постоянно работать недалеко от вас. Обычно у нас их покупают в очень небольшие помещения, например в ларьки. Зато бюджетный вариант. Стоимость тепловентиляторов начинается от 700 рублей.

Следом по курсу микатермические обогреватели.

— Работают по принципу солнца, — объясняет Роман.— Не нагревают воздух, а предметы в помещении, от мебели до людей. Зашли вы — будет вас обогревать.

Плюс этих обогревателей в том, что расходуют они совсем мало электроэнергии. Но суперсовременные технологии дороги. Стоимость начинается от 6 тысяч рублей.

Еще одна техническая новинка — тепловая завеса. По виду напоминает кондиционер. Внутри вентилятор и нагревательный элемент. Обогреватель, который вешают на дверь и управляют при помощи пульта. Не пропускает холод в помещение, хорошо сохраняет тепло. Можно к тому же выставить таймер. Стоимость от 2 тысяч рублей.

Масляные радиаторы сейчас покупают очень редко, поэтому их и в магазине нет. Но если очень попросить, привезут под заказ. Большой минус — сжигают кислород. Несколько часов в компании такого прибора обеспечат головную боль. Но если вы все-таки решите приобрести масляный радиатор, обращайте внимание на мощность. От этого зависит площадь обогрева. Например, прибор мощностью 2,5 кВт способен обогреть помещение в 25 кв. метров. Стоимость от тысячи рублей.

Обогревателей с открытыми спиралями сейчас в продаже тоже практически нет. Прошлый век, да и небезопасны. Задел краешком пледа — и пожар дома можно устроить влегкую. Поэтому такими приборами лучше не пользоваться.

Включать кондиционеры на обогрев Роман Дикун не советует.

— Кондиционер — прибор, изначально предназначенный для охлаждения, — говорит Роман. — Если вы включите кондиционер в сильный мороз, вы рискуете его вообще вывести из строя. Во внешней части прибора, которая выходит на улицу, может замерзнуть конденсат.

Но при нынешних температурах все-таки можно включить и кондиционер. Как еще согреться в холодном офисе! 

КСТАТИ

Синоптики обещают первый снег у нас уже 4 октября! Мокрый. Зимой синоптики прогнозируют морозы, но не сильные:

– 4,80 ℃ в декабре

– 6,90 ℃ в январе

– 7,70 ℃ в феврале

КАК ПРАВИЛЬНО ГРЕТЬСЯ. СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

Каждую осень в МЧС не устают напоминать, как правильно обогреваться. Спасатели рекомендуют пользоваться только приборами заводского производства и соблюдать все рекомендации, которые прописаны в инструкции по эксплуатации, устанавливать их на безопасном расстоянии от воспламеняющихся материалов.

В одну розетку не стоит включать больше двух обогревателей, чтобы не перегрузить систему. Иначе может быть короткое замыкание и пожар. Уходя из дома даже на непродолжительное время, выключайте все электроприборы из розеток. Если у вас дома печь, то топиться она должна всегда с закрытой дверцей. А дымоходы стоит очищать от сажи. Ни в коем случае нельзя разжигать огонь в печи бензином или керосином. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Попробовали на зуб

Общество
4 октября 09:05

Попробовали на зуб

Малыши уже осваивают новую площадку на улице Народной
Хрустальная башня

Общество
4 октября 10:38

Хрустальная башня

Псковичи хотят попасть в отреставрированные башни Псковского кремля?
Распилили

Общество
3 октября 09:34

Распилили

С ограды Ольгинской часовни в Пскове сняли все замки
  • Псковский педагог Данил Москаленко стал обладателем спецприза Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»
  • Крупная продовольственная ярмарка проработает в центре Пскова до пяти вечера
  • ГИБДД рекомендует псковичам быть предельно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды
  • Фестиваль ГТО среди муниципальных и государственных служащих пройдет сегодня в Острове
  • В продаже появились открытки с памятниками архитектуры Пскова, которые вошли в список ЮНЕСКО
  • Александр Котов: От всей души желаю педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия
  • Михаил Ведерников: Благодарю педагогов за ответственный труд и любовь к своему делу
  • Водителям сообщили об ограничении движения транспорта в Пскове на улице 23 июля
  • Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в Псковской области 5 октября

    • 4 октября

  • В Пскове продолжают собирать сведения о участниках Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы»
  • Всероссийский день ходьбы пройдёт в Финском парке Пскова в ближайшую субботу
  • Девять заявок поступило на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года - 2019»
  • Завтра в Дедовичском районном Центре досуга разыграют семь телевизионных приставок
  • Возбуждены уголовные дела против псковича, который в теплице выращивал коноплю
  • Несколько премьер покажет в ближайший месяц Псковский театр кукол (ПРОГРАММА)
  • МЧС России сообщило псковичам о запуске обновленной версии официального интернет-портала
  • Жители Псковской области могут вызвать «цифрового» волонтёра на дом с помощью телефона
  • Приметы пропавшего великолучанина Андрея Фёдорова напомнили полицейские (ФОТО)

    • 3 октября

  • Десантник погиб во время прыжка с парашютом в Псковской области
  • Ушел из жизни депутат Псковской городской Думы 5-го и 6-го созывов Виктор Дуля
  • В компании «Псковавиа» сменился руководитель, им стал Артём Тарасов
  • Скончался псковский коммунист Виктор Дуля
  • Жителей Дно и Торошино подозревают в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан
  • Пропавшая под Псковом пенсионерка Луиза Петрова до сих пор не найдена (ПРИМЕТЫ, ФОТО)
  • Трио из Себежа впервые выступит на фестивале «Осень тоже красива» в Неёлово
  • Футбольные мячи и экипировку для спортсменов получила в подарок великолукская школа № 5

    • 2 октября

  • Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Псковской области 3 октября
  • Определился подрядчик, который построит детский сад на улице Заслонова в Великих Луках
  • Работу народных дружинников обсудят 3 октября в пресс-центре «Псковской правды»
  • В свежем номере «Комсомолки» вышел первый купон регистрации на «Маленького чемпиона»

    • Новости

    Учительское счастье

    Общество
    Ольга Нефёдова 3 октября 09:13

    Учительское счастье

    Самый дружный 11 «А» островской школы подарил своей любимой классной победу в фотоконкурсе

    Васька атакует Псков

    Общество
    3 октября 09:27

    Васька атакует Псков

    Бобр валит деревья в Финском парке
    Псковичи собирают макулатуру

    Общество / Экология
    2 октября 15:11

    Псковичи собирают макулатуру

    Специальный марафон вызвал небывалый ажиотаж