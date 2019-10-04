Холодно… холодно… Горячо!

Материал на эту тему мы стали собирать еще до того, как в домах потеплели батареи. Начали с коллег. Товарищи, кутавшиеся в куртки и дышащие на ладони, охотно откликались. Шутки про коньяк оставим за скобками. Остальные советы вполне действенные и разум не туманят.

И если вы думаете, что батареи в доме спасают в холода всех, то... Ну, вы знаете, где мы живем.

Самый мимишный способ согреться, пожалуй, у нашего системного администратора Алексея.

— У меня две лайки, — рассказывает он. — Одну я использую, другую жена.

Идея спать в обнимку с домашними питомцами не нова. Коты тоже вполне себе согревающие животные. Особенно если их количество начинается от трех. Тот, кто не сидит в обнимку с котом на диване, довольствуется пледом и шерстяными носками. Если возвращаться к теме согревающих напитков, то хорош чай с имбирем и медом. Согреться с утра поможет самая элементарная зарядка. Стоит буквально пять минут интенсивно подвигать шеей, и кровь уже бодрее побежала по организму.

Способ нашего фотографа Андрея подходит для экстремалов.

— Я каждое утро принимаю ледяной душ, — говорит он. — Кран закрываешь, и тебе сразу тепло.

Шутки шутками, но иногда, чтобы согреться, недостаточно горячих батарей и теплой одежды. Впереди еще долгие осень и зима. Отправляемся в крупный сетевой магазин техники и изучаем ассортимент обогревателей.

Разобраться с плюсами и минусами оборудования нам помогает продавец-консультант Роман Дикун.

Самое удачное приобретение, на взгляд Романа, конвектор.

— Конвекторы потребляют мало электроэнергии и способны обогревать большие площади, — объясняет наш консультант. — Они удобны в использовании — можно и на стенку повесить при необходимости, и поставить на классические ножки. И в отличие от масляных обогревателей они не жгут в комнате воздух.

Конвекторы безопасны, да еще и нужную температуру с точностью до градуса выставить можно, если речь идет о цифровом приборе. А сейчас и такие есть, что называется, техника дошла. Когда конвектор нагревается до нужных показателей, он сам отключается, а потом нагревается снова. По словам Романа, можно даже на несколько дней уехать из дома и оставить включенным прибор (надеюсь, нас сейчас пожарные не слышат). Вернулись домой, а там тепло. Красота! Стоимость начинается от 2,5 тысячи рублей.

Еще один обогревающий прибор — тепловентилятор. Роман назвал их обычными «ветродуйчиками».

— Толк от них есть только, если вы будете сидеть рядом, — говорит он. — Этот прибор должен постоянно работать недалеко от вас. Обычно у нас их покупают в очень небольшие помещения, например в ларьки. Зато бюджетный вариант. Стоимость тепловентиляторов начинается от 700 рублей.

Следом по курсу микатермические обогреватели.

— Работают по принципу солнца, — объясняет Роман.— Не нагревают воздух, а предметы в помещении, от мебели до людей. Зашли вы — будет вас обогревать.

Плюс этих обогревателей в том, что расходуют они совсем мало электроэнергии. Но суперсовременные технологии дороги. Стоимость начинается от 6 тысяч рублей.

Еще одна техническая новинка — тепловая завеса. По виду напоминает кондиционер. Внутри вентилятор и нагревательный элемент. Обогреватель, который вешают на дверь и управляют при помощи пульта. Не пропускает холод в помещение, хорошо сохраняет тепло. Можно к тому же выставить таймер. Стоимость от 2 тысяч рублей.

Масляные радиаторы сейчас покупают очень редко, поэтому их и в магазине нет. Но если очень попросить, привезут под заказ. Большой минус — сжигают кислород. Несколько часов в компании такого прибора обеспечат головную боль. Но если вы все-таки решите приобрести масляный радиатор, обращайте внимание на мощность. От этого зависит площадь обогрева. Например, прибор мощностью 2,5 кВт способен обогреть помещение в 25 кв. метров. Стоимость от тысячи рублей.

Обогревателей с открытыми спиралями сейчас в продаже тоже практически нет. Прошлый век, да и небезопасны. Задел краешком пледа — и пожар дома можно устроить влегкую. Поэтому такими приборами лучше не пользоваться.

Включать кондиционеры на обогрев Роман Дикун не советует.

— Кондиционер — прибор, изначально предназначенный для охлаждения, — говорит Роман. — Если вы включите кондиционер в сильный мороз, вы рискуете его вообще вывести из строя. Во внешней части прибора, которая выходит на улицу, может замерзнуть конденсат.

Но при нынешних температурах все-таки можно включить и кондиционер. Как еще согреться в холодном офисе!