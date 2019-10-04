Попробовали на зуб

У детского сада «Кораблик» кипит работа по благоустройству. Рабочие трудятся допоздна, спешат. Спешит и детвора, которой не терпится испытать новую детскую площадку.

Уже сейчас видно, что это слон, красивый, с хоботом в виде горки и хвостом в виде лестницы. Он стоит весь такой новый и привлекает внимание ребятишек. До недавнего времени элементы площадки были в полиэтилене, на самой конструкции висели объявления с просьбой быть осторожными, потому что «не закреплено». Но вот объявления сняли, убрали пленку, и первые малыши уже осваивают новое пространство.

Благоустройство идет с опозданием. Сдать объект планировали 3 сентября, но не успели. Пока есть только детская площадка, а должна еще появиться воркаут-площадка, зона отдыха для пожилых людей, новые скамейки и урны, новое ограждение у детского сада.