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Общество

Попробовали на зуб

Малыши уже осваивают новую площадку на улице Народной

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Ольга Нефёдова
4 октября 2019 года, 09:05
Фото: Ольга Нефёдова
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У детского сада «Кораблик» кипит работа по благоустройству. Рабочие трудятся допоздна, спешат. Спешит и детвора, которой не терпится испытать новую детскую площадку.

Уже сейчас видно, что это слон, красивый, с хоботом в виде горки и хвостом в виде лестницы. Он стоит весь такой новый и привлекает внимание ребятишек. До недавнего времени элементы площадки были в полиэтилене, на самой конструкции висели объявления с просьбой быть осторожными, потому что «не закреплено». Но вот объявления сняли, убрали пленку, и первые малыши уже осваивают новое пространство.

Благоустройство идет с опозданием. Сдать объект планировали 3 сентября, но не успели. Пока есть только детская площадка, а должна еще появиться воркаут-площадка, зона отдыха для пожилых людей, новые скамейки и урны, новое ограждение у детского сада. 

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