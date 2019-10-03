Это место пользуется у псковских пар особой любовью. У молодоженов уже традиция — приезжать сюда сразу после регистрации брака и вешать на кованое ограждение свой замок. На нем обычно пишут имена и дату бракосочетания. Ключ от замка, как правило, выбрасывается в реку — чтобы уж точно вместе навсегда.

Анна Щтец год замужем, в Пскове живет пять лет. Когда переехала в город и только увидела Ольгинскую часовню с замками, загорелась идеей сделать так же.

— Мы с мужем задолго до свадьбы размышляли об этом, — рассказывает она. — И обсуждали, что, если поженимся, обязательно там повесим замок нашей любви навечно.

Стоит ли говорить, как ответственно будущие супруги относятся к выбору замка — так, чтоб и обоим в душу, и самый красивый и лучший.

— Вот уж точно не один магазин нами был обойден, прежде чем мы нашли то, что хотели, — признается девушка.

Замков скапливается так много, что их периодически приходится срезать. А поскольку часовня — объект не муниципальный, обслуживанием территории занимаются служители церкви Успения Пресвятой Богородицы с Парома.