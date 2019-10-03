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Общество

Распилили

С ограды Ольгинской часовни в Пскове сняли все замки

Текст:
Ольга Нефёдова
3 октября 2019 года, 09:34
Фото: wi-fi.ru
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Это место пользуется у псковских пар особой любовью. У молодоженов уже традиция — приезжать сюда сразу после регистрации брака и вешать на кованое ограждение свой замок. На нем обычно пишут имена и дату бракосочетания. Ключ от замка, как правило, выбрасывается в реку — чтобы уж точно вместе навсегда.

Анна Щтец год замужем, в Пскове живет пять лет. Когда переехала в город и только увидела Ольгинскую часовню с замками, загорелась идеей сделать так же.

— Мы с мужем задолго до свадьбы размышляли об этом, — рассказывает она. — И обсуждали, что, если поженимся, обязательно там повесим замок нашей любви навечно.

Стоит ли говорить, как ответственно будущие супруги относятся к выбору замка — так, чтоб и обоим в душу, и самый красивый и лучший.

— Вот уж точно не один магазин нами был обойден, прежде чем мы нашли то, что хотели, — признается девушка.

Замков скапливается так много, что их периодически приходится срезать. А поскольку часовня — объект не муниципальный, обслуживанием территории занимаются служители церкви Успения Пресвятой Богородицы с Парома.

Распилили
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Пару лет назад «Псковской правде» тогдашний настоятель храма отец Виталий рассказывал, что снять замки — задача не из простых: приходится нанимать технику, людей. Он не смог сказать, как замки утилизируют, предположил, что организация, которой работа заказывается, сдает их в металлолом. Тогда он сказал, что обычай этот диковатый и явно не православный...

К осени замков накопилось довольно много. Несколько месяцев идет реставрация часовни. Видимо, решили, что самое время с ними расстаться. Получить разъяснения в Псковской епархии сразу не удалось, попросили сделать запрос.

Пары, что замки на ограждение вешали, немного расстроились. Признаются, что если бы им предложили свой замок забрать, то непременно это сделали бы.

— Когда узнала, конечно, расстроилась и даже возмущалась, — признается Анна. — Но, с другой стороны, все равно всем места не хватило бы. Мы свой замок повесили, и это событие у нас в памяти останется, пусть и у других молодоженов будет такая возможность. 

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