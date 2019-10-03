Васька атакует Псков

Бобры облюбовали этот уголок города уже давно. Периодически в социальных сетях появляются то фотографии самих бобров, то деревьев, которые они попробовали на зубок. Один из последних таких снимков сделал депутат областного Собрания Анатолий Тиханов.
Бобры облюбовали этот уголок города уже давно. Периодически в социальных сетях появляются то фотографии самих бобров, то деревьев, которые они попробовали на зубок. Один из последних таких снимков сделал депутат областного Собрания Анатолий Тиханов.
В обсуждении под одним из таких постов кто-то из псковичей написал, что бобра этого зовут Васька. Живет он в парке уже давно и регулярно устраивает там заплывы, чтобы размяться и не потерять форму.
И вот, похоже, Васька снова в деле. Несколько деревьев в парке пострадали от его острых зубов.
В отделе охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии области в том, что бобры избрали местом проживания Финский парк, ничего страшного не видят. Наблюдение за территорией показало, что выходы бобров единичны. Говорят, что в некоторых городах бобров в парки специально завозят, как белок, чтобы жителям сделать приятное.
— Финский парк — привычная среда обитания для них, — отметили в отделе. — Если одних бобров оттуда выселить, есть большая вероятность, что их место сразу займут другие бобры.
Между тем, охотники говорят, что за последние годы поголовье бобров здорово выросло и вред они приносят не малый. И связывают это с тем, что лицензия на отстрел стоит дорого.
— Да, поголовье выросло, — подтверждают в комитете, — и это нормально. Но причина не в цене на лицензию. Госпошлина за выдачу разрешения на охоту стоит 650 рублей, а лицензия на отстрел одного бобра — 60 рублей.
Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, прудов и озер, водохранилищ. Избегают широких и быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна. Для бобров важно, чтобы по берегам росли деревья и кусты. Живут они в природе 10-17 лет. Работают по ночам.