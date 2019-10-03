Васька атакует Псков

Бобры облюбовали этот уголок города уже давно . Периодически в социальных сетях появляются то фотографии самих бобров, то деревьев, которые они попробовали на зубок. Один из последних таких снимков сделал депутат областного Собрания Анатолий Тиханов.

В июне 2018 года бобр, живущий в Финском парке, уже попадал под прицел фотокамер и в соцсети.

В обсуждении под одним из таких постов кто-то из псковичей написал, что бобра этого зовут Васька. Живет он в парке уже давно и регулярно устраивает там заплывы, чтобы размяться и не потерять форму.

И вот, похоже, Васька снова в деле. Несколько деревьев в парке пострадали от его острых зубов.

В отделе охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии области в том, что бобры избрали местом проживания Финский парк, ничего страшного не видят. Наблюдение за территорией показало, что выходы бобров единичны. Говорят, что в некоторых городах бобров в парки специально завозят, как белок, чтобы жителям сделать приятное.

— Финский парк — привычная среда обитания для них, — отметили в отделе. — Если одних бобров оттуда выселить, есть большая вероятность, что их место сразу займут другие бобры.

Между тем, охотники говорят, что за последние годы поголовье бобров здорово выросло и вред они приносят не малый. И связывают это с тем, что лицензия на отстрел стоит дорого.

— Да, поголовье выросло, — подтверждают в комитете, — и это нормально. Но причина не в цене на лицензию. Госпошлина за выдачу разрешения на охоту стоит 650 рублей, а лицензия на отстрел одного бобра — 60 рублей.

Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, прудов и озер, водохранилищ. Избегают широких и быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна. Для бобров важно, чтобы по берегам росли деревья и кусты. Живут они в природе 10-17 лет. Работают по ночам.