Пенсионеры, предпенсионеры и «цифра»

1 октября в стране отмечают Международный День пожилого человека. Тема пенсионного обеспечения всегда актуальна, так как затрагивает интересы большой части нашего общества. О пенсионном обеспечении сегодняшних пенсионеров наш разговор с управляющим Отделением ПФР по Псковской области Натальей Мельниковой. — Наталья Геннадьевна, подавляющая часть клиентов Пенсионного фонда — это люди старшего поколения. Какие услуги предоставляются им сегодня?

Начну с того, что жителей Псковской области обслуживают 6 межрайонных Управлений ПФР, при этом клиентские службы работают во всех 24 районах. Здесь наши специалисты консультируют граждан, принимают отчетность от организаций, проводят выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах, оказывают другие госуслуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ. Сегодня мы активно используем цифровые платформы и многофункциональные центры для того, чтобы услуга была доступна человеку в тот момент, как только в ней возникнет потребность. Мы стремимся к тому, чтобы каждый обратившийся остался доволен и условиями приема, и качеством обслуживания.

Наталья Мельникова, управляющий Отделением ПФР по Псковской области

— Все больше услуг Пенсионного фонда становятся доступными в электронном виде. Пользуются ли ими пожилые люди? — Пользуются. У пожилых псковичей есть возможность получать в электронном виде — т. е. без визита в клиентскую службу — целый спектр услуг, которые охватывают пенсионное обеспечение и социальные выплаты. Через интернет они могут получить интересующую их информацию, заказать справку, подать заявление или записаться на прием. Все эти услуги востребованы нашими пенсионерами. Например, многих интересует информация о размере пенсии. Работающие пенсионеры, получая пенсию без учета прошедшей индексации, увидят в Личном кабинете на сайте ПФР проиндексированный размер пенсии, то есть тот размер, который они будут получать после увольнения с работы. С каждым годом мы принимаем все больше электронных заявлений о назначении пенсии и выборе способа ее доставки. Если в 2017 году таких было 70 % от общего количества заявлений на назначение страховой пенсии, то в 2019 — почти 98 %. Системы ФГИС ФРИ и ЕГИССО также позволяют быстро и комфортно получить услугу без визита в клиентскую службу. С 2018 года наши специалисты назначают пенсии по инвалидности и ЕДВ на основании сведений, полученных из ФГИС ФРИ. Сейчас это 100 % от общего количества заявлений на назначение пенсии по инвалидности.

— Рост доходов пожилых — важнейшая задача государства. Как увеличились пенсии и соцвыплаты в 2019 году? — Мы провели все плановые индексации пенсий и социальных выплат. Помимо этого в 2019 году введен новый порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Он касается неработающих пенсионеров, кому была назначена федеральная социальная доплата, чтобы сумма общего материального обеспечения не была ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе (в 2019 году — 8806 руб.). Доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала были доведены социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышены на суммы проведенных индексаций. Прибавка в результате индексации была установлена сверх прожиточного минимума пенсионера. В мае более 27 тысяч жителей региона получили новые размеры пенсий с доплатой за предыдущие месяцы. — В последнее время много говорят о надбавке к пенсии за сельский стаж. — В нашей области более 6,6 тысячи неработающих сельских пенсионеров получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии. В денежном выражении прибавка составила 1333 рубля. За 8 месяцев этого года на эти цели дополнительно выплачено более 70 млн руб. Добавлю, что в июне список должностей, дающих право на доплату, был расширен. В него включены не только профессии, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но и те, в функциональные обязанности которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию производственных сельхозобъектов. — В связи с повышением пенсионного возраста появилась новая категория граждан, которые имеют право на различные льготы. — Да, речь идет о предпенсионерах. На нас возложена функция по подтверждению статуса предпенсионера. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления мер социальной поддержки. К примеру, центры занятости предоставляют предпенсионерам пособие по безработице, занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Работодатель предоставляет работнику-предпенсионеру 2 рабочих дня с сохранением заработной платы на прохождение диспансеризации. Налоговые органы предоставляют льготы по уплате имущественного и земельного налогов.

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