Заслуживает уважения, а не насмешек

Две недели назад в нашем издании вышел материл о женщине, которая своими силами благоустраивает двор : сажает цветы, делает скульптуры из цемента, разукрашивает скамейки и лестницы. Одни ее в этом поддерживают и даже привозят рассаду цветов с дачи. Другие возмущаются, называют скульптуры уродцами и жалуются, что негде собак выгуливать. Статья собрала отклики и в соцсетях. Большинство комментаторов женщину поддержали.

Любовь:

«Запсковье, недалеко от нашего дома, женщина в возрасте выращивает вот такую красоту. Однажды увидела, как я засмотрелась на это чудо, пригласила осенью прийти выкопать себе для посадки. И имя сказала, и квартиру. Есть еще бабушки в наших селеньях».

Наталья:

«Эта женщина заслуживает восхищения и уважения!!!»

Ольга:

«Как здорово, что остались еще такие Люди, способные и умеющие дарить красоту, заботу городу, а не только себе, любимым».

Валерий:

«Уважения заслуживают старания этой женщины, а не насмешек. По-своему она старается создать уют во дворе. Жители с высоким уровнем эстетического развития оказали бы помощь, а не возмущались, это легче, чем работать».

Владимир:

«В Пскове какая-то эпидемия! Некоторые стремятся навязать свое болезненное представление о прекрасном, раскрашивают старые покрышки, камни, тащат на газоны битую плитку, старые игрушки и всякий хлам, устанавливают мухоморы со шляпками из жести. И люди эти настроены воинственно, они требуют, чтобы их творениями восхищались, считают себя борцами за красоту в городе».

Анна:

«Мне кажется, не стоит рассматривать ситуацию, сложившуюся в контексте с чьей-то узко субъективной точки зрения — уродливых скульптур. Пусть кто-то так считает и не разделяет взгляда автора на прекрасное. Суть в том, что человек — светлой и доброй души, неравнодушный, стремящийся что-то полезное и красивое внести в мир. Мало кто стремится сделать для города и хотя бы своего двора что-то полезное!»

Вика:

«Обидно, когда критикуют тех, кто вырастил цветы, оформил простенько, ну уж как умеет — себе на радость и другим. А кому-то не нравится! Люди — они вообще такие: одному нравится, другому нет. Ну не нравится — посадите сами более красивые цветы и оформите по дизайнерским канонам. А про тех, кто на газонах гадит, вообще говорить не стоит, не люди это, а так, дрянь всякая. Но их, к счастью, немного».

Олег:

«Почему нельзя просто ограничиться цветами? Зачем обязательно в полночь идти копать и украшать все разукрашенными камнями? Откуда эта тяга к прекрасному в виде лебедей из покрышек, Буратино без рук и без ног, Деда Мороза и Снегурочки из пластиковых бутылок? Вы как хотите, но я скорее поддержу жителей, которым такие палисадники не нравятся».

Вадим:

«Вот больше чем уверен, что те, кто осуждает этих прекрасных людей, которые в меру своих скромных возможностей украшают и благоустраивают грязные и замызганные псковские дворы, сами никогда подобным не занимались, им даже в голову это не приходило, ведь благоустройством должны заниматься службы ЖКХ! »