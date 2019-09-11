Совет один: не покупай мотоцикл

В «Псковской правде» 6 сентября встретились мотоциклисты из разных стран, чтобы развеять мотостереотипы и поделиться своим опытом и методикой преподавания. На выходных после встречи в областном центре состоялся Второй Международный кубок мотоджимханы.

ОПАСНЫЕ ВОДИТЕЛИ

- Экзамен для мотоциклистов сейчас состоит из двух этапов: теоретического и практического, — рассказал замначальника областной ГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков. Практическая часть — это вождение мотоцикла на автодроме. В условиях вождения в городе экзамен на мотоцикле не предусмотрен. И в этом проблема. Поэтому одним из важнейших вопросов, которые обсуждали участники пресс-конференции, стало обучение в автошколах. Проблема не только российская. — Мотоцикл более сложное транспортное средство, чем автомобиль. Но если вы сравните количество часов, которые выделены на обучение на мотоцикле и на автомашине, то они либо равны, либо на мотоцикле обучают даже меньше. Получается, что достаточного обучения нет, — констатировал основатель мотоджимханы в Беларуси Максим Синькевич. Как подчеркнул Дмитрий Иванов, основатель мотоджимханы в Пскове, из-за того что мотоциклисты не сдают экзамен в городе, они выезжают на дороги неподготовленные: — Они не читают знаки, не видят машин. Сейчас автошколы выпускают на дороги опасных водителей, которые просто не умеют ездить.

Мотоциклисты опровергли стереотип, что чем больше мотоцикл, тем круче. А основатель псковского мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев заметил, что тех, кто увлекается мотоциклами на волне романтики и моды, лучше за руль не пускать: — У меня стаж вождения мотоцикла с 1978 года, и не было ни одной аварии, хотя проехал много десятков тысяч километров. Знакомые часто обращаются: мол, Александр, мой сын хочет купить первый мотоцикл, посоветуй, какой взять. Первый мой совет: не покупай мотоцикл. Никакой. Вообще! В наше время мотоцикл — это очень серьезное средство повышенной опасности. Если можно увести от этого романтического влечения — так как многие пытаются стать мотоциклистами на волне романтики и моды — уведи этого человека от мотоцикла подальше. И я не шучу, а говорю очень серьезно. К тому же у нас нет дорог и условий. — В Европе закреплено законодательно, если тебе меньше 21 года, если у тебя нет двух лет стажа — то нельзя ездить на мощном мотоцикле. У нас же с 18 лет можно садиться на «литровый» мотоцикл, который за три секунды разгоняется до сотни, — и гонять. Единственное ограничение, которое у нас сделали за последние несколько лет, — это 16-летним запретили садиться на «литр». Еще один стереотип: люди не понимают, как мотоциклом правильно и полноценно управлять, в том числе из-за слабой системы образования. Едет как медведь в цирке: не падаешь — значит умеешь. А то, что надо уметь поворачивать, тормозить — этому ведь не учат в автошколах. Наши тренировки мотоджимханы это как раз и оттачивают, — заявил организатор движения мотоджимханы в России Сергей Пекутко. Кстати, у наших соседей в Латвии получить права гораздо сложнее. — У нас обучение и экзамен проходят не только на площадке, но и в городе, — рассказал организатор мотоджимханы в Латвии Алексей Андреев. — И на площадке экзамены намного сложнее, чем в России. Возможно, отчасти благодаря этому у нас статистика по авариям совсем другая: за весь 2017 год — один погибший, 2018 год — два.

КСТАТИ На дорогах области в этом году произошло 74 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 6 человек погибли и 81 получил ранения различной тяжести. В 12 таких авариях пострадали дети, 1 ребенок погиб (авария на проспекте Энтузиастов, о которой «Псковская правда» не раз рассказывала на своих страницах). В 22 случаях столкновения мотоцикла с автомобилем ответственность поровну разделилась между водителями транспортных средств. В прошлом году для сдачи экзамена в госавтоинспекцию обратились 179 кандидатов в водители на категорию А, из них 81 сдал экзамены и получил водительское удостоверение.

ДЖИМХАНА = БЕЗОПАСНОСТЬ

Сейчас в Пскове в сообществе мотоджимханы катается около 15 человек. Желающих много, к тому же занятия бесплатные. Но проблема — найти место для катания. Нужна асфальтовая площадка 50 на 50 метров. Опять же, проблема международная, подобная сложность с площадками для катания есть и в других странах: в Латвии, Эстонии, Нидерландах. — Люди из регионов приезжают в большие города найти условия для тренировки, в маленьких городах нет таких площадок, — рассказал многократный чемпион Европы по мотоджимхане Ричард ван Шувенбург из Нидерландов. — Мы пытаемся найти удаленную парковку и там тренируемся. Я был на соревнованиях в Бельгии, Испании, Германии, Чехии. Мне понравилась организация в Пскове, тут впервые увидел, как много внимания уделено прохождению препятствий, фокусированию руля. А в некоторых странах, например в Беларуси, ГАИ и вовсе не всегда разрешает проводить подобные соревнования. Мол, могут отвлекать участников дорожного движения! — Уезжая с тренировки, даже гонщик ездит спокойнее, — заметил Алексей Андреев. — Джимхана равно безопасность, это тренажерный зал для мотоциклистов. Ты весь пар оставляешь на тренировке. Но мотоджимхана не только помогает обучить навыкам вождения тех, кто хочет «подружиться» со своим мотоциклом. Все организаторы хотят привлечь внимание властей на эти недоработки в автошколах и не только: — Я пытаюсь выйти на законодательный уровень, чтобы в автошколах увеличить количество часов на автодроме и добавить включение города в экзамен, — заметил Дмитрий Иванов. — И увеличить классность мотоциклов — потому что получается, что люди сдают экзамен на «велосипедах», а потом покупают литровые баки и попадают в аварии. И, конечно же, поднять возрастной ценз для больших мотоциклов, например 24 года. Мне кажется, именно в этом возрасте повышается социальная ответственность у человека.